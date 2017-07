Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

15:30 giaccherini va da stramaccioni

Secondo quanto riportato da Radio Crc, entro il weekend si chiuderà il passaggio di Emanuele Giaccherini allo Sparta Praga. Il giocatore si trasferirà in Repubblica Ceca a titolo definitivo per circa 1 milione di euro. La chiusura della trattativa arriverà anche grazie a un lungo colloquio andato in scena ieri tra Giuntoli e il tecnico dei cechi Andrea Stramaccioni.

15:00 verona, prende quota l'ipotesi kean

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'Hellas Verona avrebbe messo nel mirino l'attaccante della Juventus Moise Kean per sostituire Antonio Cassano. Il giovanissimo talento bianconero sarebbe in pole rispetto ad Alessandro Diamanti, altra alternativa presa in considerazione da Fusco dopo l'addio di Fantantonio.

14:30 "Renato Sanches via solo in prestito"

Dopo il recente sfogo di Renato Sanches, che ha esplicitamente ammesso di essere pronto a lasciare il Bayern Monaco per giocare con maggiore continuità, anche Karl-Heinz Rummenigge conferma questa possibilità, ma a una condizione: "Lo manderemo in prestito, al massimo per un anno - dice l'a.d. del club bavarese in conferenza stampa a Singapore - Questo perché siamo convinti che possa diventare un molto utile per il Bayern".

14:00 fiorentina, ancora cessioni

Nell'attesa di capire il futuro di Vecino e Kalinic la Fiorentina continua a lavorare in uscita. Oggi il club viola ha definito tre cessioni: il giovane difensore centrale classe 1995 Ricardo Bagadur è stato ceduto a titolo definitivo al Brescia, mentre il 18enne difensore centrale Riccardo Baroni va in prestito alla Lucchese. Infine il portiere Tatarusanu è un nuovo giocatore del Nantes di Ranieri.

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto Tatarusanu all' F.C. Nantes



》https://t.co/jbhSXlttX4 pic.twitter.com/spVfxJmCAf — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 27 luglio 2017

13:40 verona, cassano rescinde

Antonio Cassano dovrebbe risolvere nella giornata di oggi il suo contratto con l'Hellas Verona. Come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sarà in giornata il contatto tra le parti con l'attaccante classe '82 che, salvo sorprese, dovrebbe risolvere il proprio contratto annuale da circa 300.000 euro.

13:15 Inter: arriva delbert, murillo ai saluti

Manca ormai solo l'annuncio per vedere Dalbert in maglia Inter: il Nizza ha accettato l'offerta nerazzurra di 20 milioni più bonus. Per un difensore che entra, un altro esce: Jeison Murillo piace moltissimo al Valencia e il club spagnolo sta provando a forzare con l’Inter per avere al più presto il difensore.

12:50 osti: "Ora Schick si riposa"

Il ds della Sampdoria, Carlo Osti, su Patrik Schick: "Ora è a Praga e si sta riposando, deve solo stare tranquillo per capire quali saranno le sue intenzioni. Ferrari e Colley? Saremo ancora operativi sul mercato, non c'è fretta".

12:40 roma, mahrez ha detto sì

Il sì di Riyad Mahrez alla Roma ha regalato sicurezze importanti al club giallorosso nelle ultime ore. Il talento del Leicester, come ricorda anche quest'oggi Il Messaggero, ha accettato la proposta della Roma e per il ds capitolino Monchi questa può essere davvero la svolta. Chiusa la tournée neli USA l'ex Siviglia rilancerà la prima offerta alla Foxes per l'attaccante da 23 milioni di euro con l'intento di superare la soglia dei 30 e avvicinarsi alla richiesta dei 40 sfruttando i bonus.

12:15 Fiorentina, ipotesi Suso

Trattative in corso tra Fiorentina e Milan. Secondo quanto riportato da La Nazione di questa mattina, il club rossonero continua a pensare a Nikola Kalinic e Milan Badelj e l'ipotesi lanciata dal quotidiano prevede la possibilità che in cambio dei due giocatori la società viola possa chiedere Suso più un robusto conguaglio economico. A Corvino piacciono anche Mbaye Niang e Gabriel Paletta.

11:45 In Francia: "Neymar-Psg si farà"

Per Le Parisien non ci sono più dubbi su Neymar-PSG: l'affare si farà. Il quotidiano francese riporta come un dirigente del Paris Saint-Germain abbia affermato che la vera domanda non è se l'affare si farà ma quando si farà. Sempre più probabili, a questo punto, le cessioni di Blaise Matuidi (Juve?) e Angel di Maria (United?) per rientrare della spesa di 222 milioni per l'asso brasiliano.

11:20 Conte svela: "il mio sogno è Kane"

Antonio Conte ha parlato di un suo sogno di mercato: "A oggi Kane è uno dei migliori attaccanti al mondo. Se potessi acquistare un attaccante sceglierei Kane. È completo nel suo ruolo: forte fisicamente, con e senza palla, lotta, è bravo in acrobazia e sa usare sia il destro che il sinistro. Se provassimo ad acquistarlo credo che non costerebbe meno di 100 milioni di sterline".

10:45 spal, ufficiale konate

10:00 Mourinho molla Perisic e piomba su Di Maria

Da diverse settimane José Mourinho sta provando a strappare Perisic all’Inter, ma i nerazzurri non sembrano intenzionati a fare sconti. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Le 10 Sport, il Manchester United potrebbe clamorosamente mollare la pista che porta all’ex calciatore del Wolfsurg, puntando con decisione su Angel Di Maria. Per il Fideo il trasferimento al Manchester United rappresenterebbe un ritorno, mentre per l’Inter significherebbe dover abbandonare il sogno di portare nella Milano nerazzurra la stella del Psg (e probabilmente anche Martial)

09:50 Bologna, pressing su palacio

Rodrigo Palacio, svincolato dopo la scadenza del contratto con l'Inter, è un pensiero fisso del Bologna per rinforzare l'attacco.

09:30 Lazio: Azmoun, Caicedo o Caceres da extra?

Tre nomi per un posto da extracomunitario. È il rebus del mercato della Lazio, legato non solo al destino di Keita, in scadenza nel 2018 e ormai in uscita dal club di Lotito. L'iraniano Azmoun, l'ecuadoriano Caicedo e l'ex Juve Caceres sono in pole tra gli obiettivi del d.s. Igli Tare. In questa finestra di mercato è già arrivato il montenegrino Marusic, pertanto la Lazio deve "liberarsi" di un extracomunitario prima di poterne tesserare un altro. Da tempo, sono in uscita Djordjevic, Mauricio e Perea: situazioni che però potrebbero sbloccarsi presto. Per affiancare Immobile in prima linea, tra i giocatori comunitari, resta viva l'attenzione su Yacine Brahimi del Porto, Sansone, Eder e Jovetic: tutti profili graditi ad Inzaghi.

09:00 Napoli, rulli allo scoperto: "L'offerta c'è"

Geronimo Rulli conferma l'affondo del Napoli e 'passa la palla' alla Real Sociedad: "L'interesse mi inorgoglisce, accetterò la scelta del club". "Quando ti cerca una squadra che gioca la Champions è motivo d'orgoglio, vuol dire che stai lavorando nella maniera giusta - ha detto il portiere a 'Mundo Deportivo' - Io e il presidente sappiamo dell'offerta, la decisione verrà presa da lui e da chi di dovere. Io sono tranquillo e penso ad allenarmi per affrontare al meglio la stagione dei Mondiali, qualsiasi cosa accada non dipenderà da me". Il Napoli ha imbastito la trattativa sulla base di un prestito oneroso a 2-3 milioni con obbligo di riscatto a circa 20 milioni legato alle presenze di Rulli con i partenopei. L'alternativa rimane l'udinese Karnezis, mentre in uscita Rafael piace al Benfica. Sepe, invece, sarebbe vicino al rinnovo.

08:30 milan-renato sanches, ballano 6 mln

Per far arrivare Renato Sanches al Milan, serve convincere il Bayern. Il calciatore è favorevole, va però trovata l'intesa col club tedesco con cui 'balla' una forbice di 6 milioni. Lo sottolinea la 'Gazzetta dello Sport', spiegando come i rossoneri siano disposti a rilevare il centrocampista in prestito oneroso versando 1,5 milioni nelle casse bavaresi: peccato che questi ne pretendano 7,5. Sanches resta comunque l'obiettivo numero uno per completare la mediana, come confermato dall'ad Fassone a margine della compilazione dei calendari: "Il rapporto con Rumenigge è molto buono e ci siamo parlati un paio di volte sull’argomento, ma loro hanno una valutazione del giocatore che noi non siamo in grado di affrontare. Se ad agosto le cose cambieranno siamo qui". L'alternativa al portoghese sarebbe Marco Benassi: secondo 'Tuttosport' il granata piace a Montella ed è sponsorizzato dai compagni di Under 21 Donnarumma e Locatelli, costa 15 milioni e nell'affare ptrebbe rientrare M'Baye Niang.