Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

10:45 spal, ufficiale konate

10:00 Mourinho molla Perisic e piomba su Di Maria

Da diverse settimane José Mourinho sta provando a strappare Perisic all’Inter, ma i nerazzurri non sembrano intenzionati a fare sconti. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Le 10 Sport, il Manchester United potrebbe clamorosamente mollare la pista che porta all’ex calciatore del Wolfsurg, puntando con decisione su Angel Di Maria. Per il Fideo il trasferimento al Manchester United rappresenterebbe un ritorno, mentre per l’Inter significherebbe dover abbandonare il sogno di portare nella Milano nerazzurra la stella del Psg (e probabilmente anche Martial)

09:50 Bologna, pressing su palacio

Rodrigo Palacio, svincolato dopo la scadenza del contratto con l'Inter, è un pensiero fisso del Bologna per rinforzare l'attacco.

09:30 Lazio: Azmoun, Caicedo o Caceres da extra?

Tre nomi per un posto da extracomunitario. È il rebus del mercato della Lazio, legato non solo al destino di Keita, in scadenza nel 2018 e ormai in uscita dal club di Lotito. L'iraniano Azmoun, l'ecuadoriano Caicedo e l'ex Juve Caceres sono in pole tra gli obiettivi del d.s. Igli Tare. In questa finestra di mercato è già arrivato il montenegrino Marusic, pertanto la Lazio deve "liberarsi" di un extracomunitario prima di poterne tesserare un altro. Da tempo, sono in uscita Djordjevic, Mauricio e Perea: situazioni che però potrebbero sbloccarsi presto. Per affiancare Immobile in prima linea, tra i giocatori comunitari, resta viva l'attenzione su Yacine Brahimi del Porto, Sansone, Eder e Jovetic: tutti profili graditi ad Inzaghi.

09:00 Napoli, rulli allo scoperto: "L'offerta c'è"

Geronimo Rulli conferma l'affondo del Napoli e 'passa la palla' alla Real Sociedad: "L'interesse mi inorgoglisce, accetterò la scelta del club". "Quando ti cerca una squadra che gioca la Champions è motivo d'orgoglio, vuol dire che stai lavorando nella maniera giusta - ha detto il portiere a 'Mundo Deportivo' - Io e il presidente sappiamo dell'offerta, la decisione verrà presa da lui e da chi di dovere. Io sono tranquillo e penso ad allenarmi per affrontare al meglio la stagione dei Mondiali, qualsiasi cosa accada non dipenderà da me". Il Napoli ha imbastito la trattativa sulla base di un prestito oneroso a 2-3 milioni con obbligo di riscatto a circa 20 milioni legato alle presenze di Rulli con i partenopei. L'alternativa rimane l'udinese Karnezis, mentre in uscita Rafael piace al Benfica. Sepe, invece, sarebbe vicino al rinnovo.

08:30 milan-renato sanches, ballano 6 mln

Per far arrivare Renato Sanches al Milan, serve convincere il Bayern. Il calciatore è favorevole, va però trovata l'intesa col club tedesco con cui 'balla' una forbice di 6 milioni. Lo sottolinea la 'Gazzetta dello Sport', spiegando come i rossoneri siano disposti a rilevare il centrocampista in prestito oneroso versando 1,5 milioni nelle casse bavaresi: peccato che questi ne pretendano 7,5. Sanches resta comunque l'obiettivo numero uno per completare la mediana, come confermato dall'ad Fassone a margine della compilazione dei calendari: "Il rapporto con Rumenigge è molto buono e ci siamo parlati un paio di volte sull’argomento, ma loro hanno una valutazione del giocatore che noi non siamo in grado di affrontare. Se ad agosto le cose cambieranno siamo qui". L'alternativa al portoghese sarebbe Marco Benassi: secondo 'Tuttosport' il granata piace a Montella ed è sponsorizzato dai compagni di Under 21 Donnarumma e Locatelli, costa 15 milioni e nell'affare ptrebbe rientrare M'Baye Niang.