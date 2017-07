Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

20:45 In Iran annunciano: "Azmoun è della Lazio"

La Lazio continua il suo pressing sul talento iraniano Sardar Azmoun. Il club biancoceleste sta provando in tutti i modi a convincere il Rubin a lasciar andare il suo attaccante. La novità dell'ultima ora è un messaggio pubblicato sul profilo Instagram ufficiale della Federcalcio iraniana che afferma che i due club hanno raggiunto un accordo sulla base di 18 milioni di euro. "Azmoun è della Lazio. Mancano soltanto le firme tra Rubin e i biancocelesti su un accordo che sarebbe stato trovato per una cifra mai sborsata prima d’ora per un calciatore iraniano". Da Formello, però, non arrivano conferme, anche se il club di Lotito ritiene Azmoun un obiettivo prioritario per l'attacco.

20:30 milan, offerta per Kjaer

Secondo quanto riferito da AS, anche il Siviglia sarebbe interessato a Simon Kjaer, difensore centrale del Fenerbahçe accostato anche al Milan. Stando al quotidiano iberico, i turchi avrebbero rifiutato un'offerta di otto milioni da parte dei rossoneri, chiedendone almeno 10.

20:05 Udinese, meret ha rinnovato: tornerà alla spal

Rinnovo fino al 2022 per Alex Meret!

https://t.co/eOInALhtKB pic.twitter.com/zaN81xdYxm — Udinese Calcio (@Udinese_1896) 25 luglio 2017

19:50 Jovetic-Siviglia, "Pista aperta"

Óscar Arias, direttore sportivo del Siviglia, si è così espresso sul possibile ritorno dall'Inter di Stevan Jovetic. Queste le sue dichiarazioni riportate da Estadiodeportivo.com: "E' una pista ancora aperta, anche se portarlo qui non è facile e non lo è mai stato. Tutti lo vorrebbero qui, per noi è ancora un'opzione possibile".

19:25 Arsenal, 67 milioni per lemar

Thomas Lemar è il grande obiettivo di mercato dell'Arsenal. Il Monaco non ha alcuna intenzione di cedere uno dei suoi più grandi talenti, ma i Gunners avrebbero pronta un'offerta mostruosa per convincere il club del Principato: 67 milioni, secondo i media inglesi.

19:10 Ancelotti blinda muller: "è migliorato"

Al termine della sfida contro il Chelsea, il tecnico del Bayern Monaco Carlo Ancelotti ha parlato dell'arrivo di James Rodriguez e della situazione di Thomas Muller: "Non mi importa che James non abbia segnato, la cosa che mi fa piacere è che abbia giocato bene con gli altri attaccanti. Muller? Lo scorso anno ha fatto molto bene, non ha segnato ma è stato positivo. Ora mi sembra molto più efficace sotto porta".

18:40 Juve, si riapre la pista matuidi

Si scalda nuovamente la pista che porta a Blaise Matuidi per la Juventus. Come riportato dai media francesi, viste le difficoltà per Matic e Emre Can, i bianconeri hanno riaperto la trattativa per il centrocampista del PSG. Nuovi contatti in corso, la Juventus torna su Matuidi.

18:15 Bacca strizza l'occhio al siviglia

Carlos Bacca, centravanti del Milan, resta un obiettivo concreto del Siviglia. A confermarlo ai microfoni di ABCdeSevilla il suo procuratore Sergio Barila: "Il Siviglia è un club che Carlos guarda sempre di buon occhio e a cui è legato. Ci sono molti club interessati, ma per ora non c’è nulla di deciso. Siamo in un momento dinamico e si guardano tutte le possibilità. Lui vuole giocare, essere protagonista e segnare, e questo influenzerà sempre le sue scelte”.

17:40 lazio, è fatta per caceido

La Lazio, secondo 'La Gazzetta dello Sport', ha bloccato Caicedo dell'Espanyol ma prima dovrà liberare un posto da extracomunitario. Piace sempre Sansone e restano vive le piste che portano a Eder e Azmoun.

17:00 Renato Sanches chiama il Milan: "Ho bisogno di giocare"

Renato Sanches vuole lasciare il Bayern Monaco e apre le porte al Milan. "Persolmente non sono felice del mio primo anno qui - ha spiegato il centrocampista portoghese a 'Sport Bild' - Naturalmente vorrei giocare di più, quindi andrei volentieri in una squadra che può darmi la possibilità di giocare. Sono giovane e ho bisogno di giocare. Il Milan è un'opzione interessante: se ci fosse l'opportunità, verrebbe valutata".

16:15 roma-Mahrez, il Leicester ha fretta

E' l'ora di stringere i tempi. Se la Roma vuole davvero portare l'algerino Marhez nella Capitale, infatti, dovrà necessariamente alzare l'attuale offerta. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' peraltro a chiedere alla Roma di accelerare sarebbe stato lo stesso Leicester che, tramite Eduardo Macia, avrebbe fatto sapere a Monchi come sul giocatore ci sia da registrare l'interessamento di un altro club di Premier League oltre a quello già noto dell'Arsenal. Monchi d'altronde in questi giorni è volato a Boston proprio per ottenere il definitiva via libera di Pallotta e alzare la prima offerta, portandola tra parte fissa e bonus a circa 35 milioni di euro. Non ancora comunque la cifra richiesta dal Leicester.

15:30 Cagliari, addio Ibarbo

14:30 Fiorentina su Larsson

La Fiorentina starebbe per chiudere per Sam Larsson, attaccante svedese dell'Heerenveen classe 1993: l'anno scorso ha segnato 9 gol nel campionato olandese, vanta tre presenze (e una rete) in nazionale. L'agente in Italia per chiudere la trattativa: il giocatore costa circa 7-8 milioni.

13:30 Fiorentina-Veretout: è ufficiale

12:30 Napoli, pressing su Chiesa

Aurelio De Laurentiis farà un'offerta alla Fiorentina per Federico Chiesa: il patron del Napoli punta sul talento viola, anche i toscani hanno già fatto sapere che il giocatore è incedibile. Al momento l'operazione appare complicata.

11:45 Inter-Keita, c'è l'affondo

L'Inter è vigile su due fronti: quello che porta ad Arturo Vidal, sperando che sia il giocatore a forzare il Bayern per una eventuale cessione, e quello più concreto relativo a Keita Balde. In Lega calcio, in occasione della presentazione dei calendari, i dirigenti nerazzurri avranno un nuovo contatto con Lotito, anche se il vero ostacolo è più che altro rappresentato dalla volontà del calciatore che preferirebbe la Juve.

11:00 Inter-Vecino, si chiude

Il procuratore Alessandro Lucci è nella sede dell'Inter per chiudere l'operazione Vecino: il centrocampista arriverà in nerazzurro e la Fiorentina incasserà i 24 milioni della clausola.

10:30 Napoli, via Insigne jr

Jacopo Dezi è stato ceduto al Parma in prestito con obbligo di riscatto. Sempre al Parma e' stato ceduto in prestito annuale Roberto Insigne — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 25 luglio 2017

09:45 Napoli-Rulli, è dura

"Stiamo parlando con il Napoli e con la Real Sociedad. Però non è un'operazione facile, perché di mezzo c'è anche il Manchester City". Facundo Faga, agente di Geronimo Rulli, ha fatto il punto della situazione sul possibile arrivo del portiere in azzurro. Il problema è che gli inglesi vantano il diritto di recompra sul giocatore.

09:30 Barcellona, assalto a Coutinho

A Barcellona tutti d'accordo: i blaugrana andranno all'assalto di Coutinho, ex trequartista dell'Inter che a Liverpool è diventato pian piano un top player, giocando soprattutto da ala sinistra. Secondo i quotidiani catalani si tratta di un'operazione tra gli 80 e i 100 milioni.

09:15 Fiorentina su Niang

Con i 40 milioni incassati per Bernardeschi la Fiorentina va a caccia di un attaccante esterno: secondo QS l'obiettivo numero uno di Pantaleo Corvino sarebbe M'Baye Niang, che al Milan ha incantato nell'amichevole con il Bayern Monaco. Il francese interessa anche al Torino.

09:00 Roma-Munir, no del Barça

Secondo il quotidiano Sport la Roma avrebbe provato l'assalto a Munir, attaccante esterno di 21 anni del Barcellona che l'anno scorso ha giocato a Valencia, segnando 7 gol in 36 partite. I catalani avrebbero respinto un'offerta di 25 milioni.