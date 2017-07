Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

18:45 Vangioni passa al Rayados Monterrey

18:00 Sassuolo, ufficiale Cassata

17:30 Lulic: "Keita? Va trovata una soluzione..."

16:50 Chelsea, Zouma rinnova e va in prestito allo Stoke

News of a new contract and a loan for @KurtZouma. Good luck, Kurt!https://t.co/7UxZpYe3bW — Chelsea FC (@ChelseaFC) 21 luglio 2017

16:00 Roma, Gandini: "Nainggolan? Dialogo apertissimo"

"Il dialogo è apertissimo. Lui è un giocatore della Roma, ha contratto pluriennale. Siamo positivi nella costruzione della squadra con Radja presente". Umberto Gandini, ad giallorosso, a Radio 24 conferma che è a un passo la firma del rinnovo di Nainggolan.

15:15 Roma, è fatta: arriva kolarov

E' fatta per il ritorno in Italia di Aleksandar Kolarov, terzino 31enne in forza al Manchester City: nel suo prossimo futuro c'é la Roma, pronta a scommettere su di lui e a regalarlo al nuovo tecnico Di Francesco. Manchester City e Roma hanno trovato l'accordo sulla base di 5 milioni più 1.5 di bonus: pronto un contratto fino al 2020 per lo stesso Kolarov, che dovrebbe guadagnare 3 milioni l'anno. Il terzino serbo, che raggiungerà i nuovi compagni direttamente a Boston, torna quindi in Serie A dopo l'esperienza alla Lazio tra il 2007 e il 2010: un passato che ai tifosi giallorossi non piace.

14:35 Lazio, ufficiale di gennaro

14:10 Gabigol, l'agente: "Probabilmente rimarrà all'Inter"

"Probabilmente rimarrà nel club italiano. L’Inter vuole che rimanga, ma adesso niente è stato definito". Così Wagner Ribeiro, agente di Gabigol, a Lance sulla situazione del suo assistito. Nelle ultime ore era circolata l'ipotesi Feberbahce per l'attaccante brasiliano.

13:30 juve-bernardeschi, è fatta

Finalmente è fatta. Dopo settimane di tira e molla Juventus e Fiorentina hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Federico Bernardeschi in bianconero. E' tutto definito, mancano solo le visite, la firma e gli annunci ufficiali: al club viola andranno 40 milioni di euro, il giocatore firmerà un quinquennale da quattro milioni a stagione. Prenderà la maglia numero 10?

12:30 monaco, no al city per mendy

Secondo quanto riporta il Daily Mail, il Monaco avrebbe rifiutato un'offerta monstre del Manchester City per Benjamin Mendy. La somma di 44,5 milioni di sterline proposta dal club inglese, infatti, risulta essere troppo bassa rispetto alla richiesta di 54 milioni fatta dai monegaschi.

11:45 "Mahrez? offerta troppo bassa"

Queste le dichiarazioni del tecnico del Leicester, Shakespeare, su Rihad Mahrez, calciatore in ottica Roma e Tottenham: "Pensavo di averlo già detto durante l'ultima conferenza stampa che non abbiamo ricevuto offerte. L'unica era quella della Roma, già detto in precedenza, ma è stata gentilmente rispedita al mittente in quanto troppo bassa. Non chiedermi però di entrare nello specifico, perché non so molto altro e non ero coinvolto nella trattativa".

11:20 benevento, arriva anche kishna

Dopo aver acquistato Danilo Cataldi, il Benevento potrebbe pescare ancora in casa Lazio: secondo 'La Gazzetta dello Sport' i campani sarebbero pronti a puntare su Ricardo Kishna, attesa per l'arrivo in Italia del suo agente Mino Raiola.

11:02 Fenerbahce, ufficiale Isla

Mauricio Isla Sağlık Kontrolünden Geçti | https://t.co/BHxp4BA9H3 pic.twitter.com/LCOZRz1hR2 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 21 luglio 2017

10:45 milan, vangioni torna in messico

Il Milan sta per salutare Leonel Vangioni dopo una sola stagione: l'argentino è pronto a firmare con i messicani del Monterrey.

10:10 lazio, idea bacca

Il Tempo riporta l'interessamento della Lazio per Carlos Bacca, attaccante in uscita dal Milan. La trattativa però non è semplice, soprattutto per i costi proibitivi.

10:00 Keita, faccia a faccia con Lotito

Come riferisce il nostro Pietro Pinelli, nella notte c'è stato il primo vero faccia faccia tra Keita e il presidente Lotito. Ieri alle 21 c'è stata la presentazione della squadra e delle nuove maglie della Lazio, ma il presidente era assente: è arrivato intorno a mezzanotte nell'hotel della squadra e ha fatto scendere l'attaccante senegalese, con cui ha avuto un lungo colloquio senza l'intermediazione dell'agente Calenda, prima di tornare a Cortina. L'argomento del colloquio resta un mistero.

09:30 Inter, 15 milioni per Benkovic

L’Inter ha messo nel mirino Filip Benkovic, difensore della Dinamo Zagabria ritenuto uno dei più grandi talenti del calcio croato. Rispedita al mittente una prima offerta da 15 milioni di euro, ma i nerazzurri torneranno alla carica.

09:00 Inter, Lucas lima arriva subito

L'Inter è pronta a regalarsi un colpo brasiliano. Secondo i media brasiliani il club nerazzurro vuole portare a tutti i costi in Italia Lucas Lima. Il 27enne trequartista, in scadenza a dicembre col Santos, avrebbe già dato l'ok per un eventuale trasferimento a Milano. Toccherà alle due società trovare un accordo. L'Inter sta provando ad anticipare l'arrivo di Lima, magari già in questa sessione di mercato: a questo scopo, è stata stanziata una somma per l'indennizzo da versare al Santos. Qualora il club paulista dovesse fare ostruzionismo, allora ecco che ai nerazzurri non resterebbe che aspettare la naturale scadenza di contratto dello stesso Lima. Il giocatore, accostato nei mesi scorsi al Barcellona, ha più volte rispedito al mittente le proposte di rinnovo formulate dal Santos.

08:45 Guardiola conferma: "Kolarov alla Roma"

Pep Guardiola conferma l'addio di Aleksandar Kolarov dal Manchester City: "Non vogliamo giocatori scontenti: ha una grande chance alla Roma, ci ha detto che vuole andare via".

08:40 Mirabelli: "Sanches una possibilità"

Il direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ammette l'interesse dei rossoneri per Renato Sanches: "Lo conosco dai tempi del Benfica. E’ un ottimo giocatore e con il Bayern i rapporti sono ottimi. Non escludo che questa sia un’operazione che possiamo pensare di fare"

08:30 Barcellona, ipotesi Dybala se non arriva Verratti

Marco Verratti è l'obiettivo numero uno del Barcellona. Secondo il quotidiano spagnolo "Mundo Deportivo", però, il club blaugrana non potrà concludere l'operazione dopo che il giocatore - nella giornata di ieri - ha annunciato Mino Raiola come nuovo agente. Per questo motivo il Barcellona sta cercando di tutelarsi in caso di mancato arrivo del centrocampista, e il nome scritto sulla prima pagina del quotidiano iberico è quello di Paulo Dybala. L'attaccante argentino è il primo della lista dei desideri dei blaugrana. Nel caso dovesse saltare l’affare Verratti, il Barcellona avrebbe un nuovo obiettivo da inseguire.