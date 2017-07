Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

10:10 lazio, idea bacca

Il Tempo riporta l'interessamento della Lazio per Carlos Bacca, attaccante in uscita dal Milan. La trattativa però non è semplice, soprattutto per i costi proibitivi.

10:00 Keita, faccia a faccia con Lotito

Come riferisce il nostro Pietro Pinelli, nella notte c'è stato il primo vero faccia faccia tra Keita e il presidente Lotito. Ieri alle 21 c'è stata la presentazione della squadra e delle nuove maglie della Lazio, ma il presidente era assente: è arrivato intorno a mezzanotte nell'hotel della squadra e ha fatto scendere l'attaccante senegalese, con cui ha avuto un lungo colloquio senza l'intermediazione dell'agente Calenda, prima di tornare a Cortina. L'argomento del colloquio resta un mistero.

09:30 Inter, 15 milioni per Benkovic

L’Inter ha messo nel mirino Filip Benkovic, difensore della Dinamo Zagabria ritenuto uno dei più grandi talenti del calcio croato. Rispedita al mittente una prima offerta da 15 milioni di euro, ma i nerazzurri torneranno alla carica.

09:00 Inter, Lucas lima arriva subito

L'Inter è pronta a regalarsi un colpo brasiliano. Secondo i media brasiliani il club nerazzurro vuole portare a tutti i costi in Italia Lucas Lima. Il 27enne trequartista, in scadenza a dicembre col Santos, avrebbe già dato l'ok per un eventuale trasferimento a Milano. Toccherà alle due società trovare un accordo. L'Inter sta provando ad anticipare l'arrivo di Lima, magari già in questa sessione di mercato: a questo scopo, è stata stanziata una somma per l'indennizzo da versare al Santos. Qualora il club paulista dovesse fare ostruzionismo, allora ecco che ai nerazzurri non resterebbe che aspettare la naturale scadenza di contratto dello stesso Lima. Il giocatore, accostato nei mesi scorsi al Barcellona, ha più volte rispedito al mittente le proposte di rinnovo formulate dal Santos.

08:45 Guardiola conferma: "Kolarov alla Roma"

Pep Guardiola conferma l'addio di Aleksandar Kolarov dal Manchester City: "Non vogliamo giocatori scontenti: ha una grande chance alla Roma, ci ha detto che vuole andare via".

08:40 Mirabelli: "Sanches una possibilità"

Il direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ammette l'interesse dei rossoneri per Renato Sanches: "Lo conosco dai tempi del Benfica. E’ un ottimo giocatore e con il Bayern i rapporti sono ottimi. Non escludo che questa sia un’operazione che possiamo pensare di fare"

08:30 Barcellona, ipotesi Dybala se non arriva Verratti

Marco Verratti è l'obiettivo numero uno del Barcellona. Secondo il quotidiano spagnolo "Mundo Deportivo", però, il club blaugrana non potrà concludere l'operazione dopo che il giocatore - nella giornata di ieri - ha annunciato Mino Raiola come nuovo agente. Per questo motivo il Barcellona sta cercando di tutelarsi in caso di mancato arrivo del centrocampista, e il nome scritto sulla prima pagina del quotidiano iberico è quello di Paulo Dybala. L'attaccante argentino è il primo della lista dei desideri dei blaugrana. Nel caso dovesse saltare l’affare Verratti, il Barcellona avrebbe un nuovo obiettivo da inseguire.