Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

16:55 "Contatti con Mbappé senza l'autorizzazione del Monaco"

Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale il Monaco fa sapere che alcuni grandi club europei hanno contattato Mbappé e il suo entourage senza aver chiesto l'autorizzazione al club monegasco. "Tali comportamenti sono in contrasto con l'articolo 211 della Regolamentazione amministrativa della Lega Calcio Francese e l'articolo 18.3 del Regolamento della Fifa sul trasferimento dei giocatori" ammonisce il Monaco. I campioni di Francia stanno pensando di chiedere alle stesse Lega Calcio e Fifa di aprire un procedimento disciplinare contro le società in questione (è risaputo l'interesse del Real Madrid e del Psg per il gi9ovane attaccante).

16:00 milan, il siviglia su zapata

Secondo quanto viene riportato da El Desmarque, il Siviglia sarebbe pronto a fare un’offerta per Cristian Zapata, difensore centrale del Milan. L’interesse per il colombiano sarebbe concreto, e nei prossimi giorni dovrebbe essere avanzata una proposta ufficiale al club di via Aldo Rossi: se l’indiscrezione fosse confermata, tutto passerebbe nelle mani del giocatore.

15:15 Roma, ufficiale defrel

Are we doing this right?#ASRomapic.twitter.com/u3qZ6OKFGm — AS Roma English (@ASRomaEN) 20 luglio 2017

14:50 Inter, il Fenerbahce su Gabigol

Dopo il Las Palmas anche il Fenerbahce si è fatto sotto con l'Inter per avere Gabigol. la società nerazzurra è più che disposta al dialogo, ora l'ultima parola spetterà all'attaccante brasiliano. La formula sarebbe quella del prestito.

14:35 psg, Emery: "Aurier vuole partire"

Unai Emery ha parlato a L'Equipe di Serge Aurier, giocatore in uscita dal Paris Saint-Germain: "Ho parlato con Aurier per dirgli che mi auguravo potesse proseguire con noi. Ma lui mi ha detto che vorrebbe partire, e che preferiva rimanere a Parigi per preparare la sua partenza. A quel punto abbiamo preso Dani Alves, un giocatore molto esperto che ha uno spirito da vincitore".

14:15 milan-bonucci fino al 2022

13:30 venezia, gila ritrova inzaghi

Alberto Gilardino è pronto a ripartire dalla Serie B. Rifiutata la corte della Cremonese, Gila starebbe per accettare quella del Venezia, neopromossa nella serie cadetta. Dopo un’annata avara di presenze e di gol, tra Empoli e Pescara, l’ex bomber del Milan è pronto a rimettersi in gioco alla corte proprio di Pippi Inzaghi, suo grande rivale in rossonero.

12:45 Keita, confronto con immobile e lulic

Il futuro di Keita Balde continua ad agitare il ritiro della Lazio: al termine dell'allenamento colloquio tra il senegalese, capitan Lulic e Immobile.

12:30 Juve, ufficiale de sciglio

12:00 Ma Berna smentisce

11:55 Il papà di Bernardeschi: "Alla juve come Baggio"

Bernanrdeschi sempre più vicino alla Juventus e anche il padre Alberto esce allo scoperto: "Come Roberto Baggio, anche mio figlio potrebbe giocare nella Juventus - ha detto - Un sogno per ciascun calciatore che possieda le giuste ambizioni. Cambieremmo autostrada e direzione. Con la gioia nel cuore".

11:10 Morata, ci guadagna anche l'Atletico

Dalla cessione di Alvaro Morata al Chelsea ci guadagnerà anche l'Atlético Madrid. Lo statuto del trasferimento dei giocatori della FIFA all'articolo 21 riporta che per un giocatore professionista, quando viene trasferito in un club di un'altra associazione prima della scadenza del suo contratto, il club o i club che hanno contribuito alla sua formazione e istruzione riceveranno parte della cifra del trasferimento. Nella fattispecie, Atlético Madrid e Getafe, squadre nelle quali l'allora giovanissimo Morata ha militato prima di andare al Real Madrid C, hanno diritto a una piccola percentuale (1%) sugli 80 milioni incassati dal Real.

10:45 Inter, anche il Wolfsburg su Martial

Non solo l'Inter su Anthony Martial: anche il Wolfsburg avrebbe contattato il Manchester United per il prestito del gioiello francese.

10:20 samp, è il giorno di Merè

Sarà probabilmente oggi il giorno decisivo per lo sbarco di Jorge Meré alla Sampdoria. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, allo Sporting Gijon andranno nove milioni con il difensore spagnolo che firmerà un quinquennale. A dare il via libera ai blucerchiati la rottura della trattativa fra il calciatore e il Malaga, la rivale più agguerrita per i liguri.

10:15 "Iniesta, l'Inter fa sul serio"

Un’offerta inattesa per portare via Iniesta dal Barcellona. E’ quella che, secondo Don Balon, avrebbe fatto l’Inter. Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2018 e non c’è, in questo momento, alcuna trattativa per il rinnovo. Secondo il giornale spagnolo, l’Inter sarebbe disposta ad offrire a Iniesta una cifra superiore a quella eventualmente proposta dal Barcellona, cercando di strappare invece un prezzo di favore al club catalano, vista la situazione contrattuale e l’età del capitano catalano. “Le intenzioni dell’Inter sono molto serie”, scrive Don Balon.

09:50 fiorentina, kalinic lascia ancora moena

Nikola Kalinic, che da tempo ha rotto con l'ambiente dichiarando di volere solo il Milan, ha lasciato di nuovo il ritiro di Moena: ufficialmente l'attaccante deve tornare in Croazia perché chiamato dalla polizia (settimana scorsa casa sua era stata svaligiata).

09:25 roma, visite mediche per defrel

Gregoire Defrel ha fatto capolino a Villa Stuart per svolgere le visite mediche con la Roma: "Sono molto contento, il mio ruolo lo deciderà Di Francesco".

09:10 "Keita, cessione inevitabile"

"Tra Keita e la Lazio nervi tesi". Questo il titolo del Corriere dello Sport in merito alla situazione tra l'attaccante e la società. Il giocatore prima del test con la Triestina ha accusato "il club non mi fa giocare". La replica "domenica è stato lui a rifiutarsi di entrare". La cessione è inevitabile.

08:50 Reina, il rinnovo ancora non arriva

Niente rinnovo (per ora) ed il rischio concreto di andare a scadenza al termine della prossima stagione. La situazione di Pepe Reina potrebbe non avere l'epilogo che tutti si attendevano, nonostante un ulteriore riavvicinamento tra le parti e il ritorno in campo del portiere nel test col Carpi. Tutti i tasselli sembravano essersi incasellati, ma neanche l'arrivo a Dimaro di Quilon, agente del portiere spagnolo, ha sbloccato la situazione. De Laurentiis ha preferito non incontrare il manager, nonostante in tanti - dai compagni al mister - nell'ultimo periodo si siano schierati per un accordo tra le parti sottolineando l'importanza di Reina in campo e fuori. Il Napoli l'ha confermato da tempo come numero uno per la prossima stagione, avendo del resto un altro anno di contratto, ma De Laurentiis evidentemente dopo una stagione altalenante vuole avere maggiori garanzie dallo spagnolo prima di rinnovare il contratto ad giocatore non più giovanissimo.

08:40 4 pretendenti per palacio

Rodrigo Palacio è attualmente svincolato: sull'argentino ci sono Fiorentina, Genoa, Bologna e Atalanta pronte per l'affare low-cost.

08:30 di gennaro-lazio alle visite

08:25 fiorentina, ecco il nuovo vecino

"Il nuovo Vecino". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nazione. La Fiorentina piomba su Jordan Veretout dell'Aston Villa. Attesa per le cessioni dell'uruguaiano all'Inter e di Bernardeschi alla Juventus.

08:15 juve-matic, contatto

Sul taglio alto della prima pagina di Tuttosport spazio alla trattativa fra Chelsea e Juventus per Nemanja Matic. "Juve-Matic: contatto" è il titolo proposto dal quotidiano che poi scrive: "Vertice tra Paratici e l'agente del mediano, non convocato dal Chelsea per la tournée asiatica".