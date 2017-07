Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

10:00 ROMA, I DETTAGLI DELL'AFFARE DEFREL

Gregoire Defrel è virtualmente un giocatore della Roma, ecco i dettaggli dell'accordo con il Sassuolo: 5 milioni di euro per il prestito oneroso, obbligo di riscatto di 15 milioni l'anno prossimo e ai neroverdi andrà anche il 20% di una possibile futura rivendita dell'attaccante.

09:30 JUVE-BERNARDESCHI, SI TRATTA

Dopo l'incontro di ieri sera tra Marotta e il procuratore Bozzo, anche oggi i bianconeri potrebbero proseguire il pressing per avere Federico Bernardeschi. Previsto un contatto con la Fiorentina, il nodo rimane lo stesso: 40 milioni parte fissa e bonus facili - voluti dai viola - o bonus difficili, come vorrebbe la Juventus. Si lavora per evitare di far salire l'attaccante nel ritiro viola di Moena, con i tifosi già in rivolta per questioni di calciomercato.

09:00 Keita, like social per l'inter

L'Inter rimane forte su Keita Balde e il giocatore dimostra di apprezzare: nei giorni scorsi like sparsi al profilo di Icardi, anche oggi altro cuoricino su Instagram alla foto del capitano nerazzurro in partenza per la tournée cinese.

08:30 JUVE, VISITE PER DE SCIGLIO

Dopo il rientro in Italia di martedì sera dal ritiro del Milan, Mattia De Sciglio ha dormito a Torino e questa mattina si è presentato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche: l'affare può diventare ufficiale oggi, ai rossoneri circa 12 milioni di euro.