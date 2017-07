Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

14:30 L'Equipe: "Inter, contatto col Psg per Kimpembe"

Nome nuovo per la difesa dell'Inter. Secondo quanto riferisce l'Equipe, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Kimpembe: nello specifico ci sarebbe stato un contatto tra Walter Sabatini, coordinatore tecnico di Suning, e Antero Henrique, ds del Psg. Il club di corso Vittorio Eamanuele resterebbe vigile sul 21enne congolese naturalizzato francese.

13:50 Entella, ufficiale De Luca dall'Atalanta

13:00 Fiorentina: "Chiesa non si tocca"

"Fa piacere l'interesse che tanti club stanno mostrando verso i nostri giocatori, vuol dire aver lavorato e operato bene e averli cresciuti bene, ma questa società non è una terra di conquista", è il messaggio della Fiorentina, affidato all'ANSA, in risposta alle continue voci di mercato che riguardano i propri tesserati, a partire da Federico Chiesa finito nel mirino del Napoli. "In particolare per Chiesa valgono le parole dichiarate più volte in precedenza, ovvero che puntiamo su di lui, è un grande talento di prospettiva e soprattutto e indiscutibilmente è un giocatore della Fiorentina".

11:42 JUVE, SZCZESNY A TORINO

11:30 CAGLIARI, BORRIELLO RINNOVA

11:10 GENOA, UFFICIALE LAPADULA

Il Genoa CFC comunica di aver definito l’acquisto a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto, dell’attaccante @G_Lapadula pic.twitter.com/G0DopxHAXg — Genoa CFC (@GenoaCFC) 18 luglio 2017

10:30 De Sciglio, addio Milan

Mattia De Sciglio ha lasciato il ritiro del Milan in Cina: atterrerà a Malpensa nel tardo pomeriggio dopo aver fatto scalo ad Helsinki . Domani le visite mediche, nelle ore successive firmerà il contratto con la Juve. I due club stanno trovando l'accordo: si chiuderà intorno ai 12 milioni.

10:00 Cataldi, visite al Benevento

Danilo Cataldi è ormai un giocatore del Benevento: il centrocampista in arrivo in prestito dalla Lazio sta sostenendo le visite mediche.

09:30 Kean, ipotesi Feyenoord

Moise Kean sembra prossimo al rinnovo di contratto con la Juve fino al 2022 ma difficilmente resterà un giocatore in questa stagione: dall'Olanda rimbalza la voce di un interesse del Feyenoord che ha vinto il campionato l'anno scorso. Ovviamente i bianconeri lo cederebbero in prestito secco, senza diritto di riscatto, solo per garantirgli più minuti in campo.

09:00 Di Maria-Psg, tutto aperto

Angel Di Maria non esclude una possibile cessione: "Spero di poter restare al Psg, ma non so cosa ne pensi il club. La mia famiglia sta bene ed è felice a Parigi". L'Inter è alla finestra anche se Sabatini ha escluso che il Fideo possa essere l'obiettivo dei nerazzurri, anche per caratteristiche e non solo per l'ingaggio.