Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

12:15 inter, bardi al frosinone

Questo il comunicato del club nerazzurro: "F.C. Internazionale Milano comunica il trasferimento a titolo temporaneo di Francesco Bardi al Frosinone Calcio, con diritto di opzione e contro opzione a favore della società nerazzurra".

12:05 maccarone ricomincia dall'australia

BigMac Maccarone ricomincia dall'Australia. Reduce dall'amara retrocessione con l'Empoli, il 38enne attaccante ex Siena, Sampdoria e Middlesbrough ha firmato un contratto di un anno con il Brisbane Roar, diventando il secondo italiano a giocare nella A-League dopo Alessandro Del Piero. "La sua carriera parla da sola e siamo convinti che l'esperienza di Massimo rinforzerà la nostra già talentuosa squadra - spiega il tecnico del Brisbane, John Aloisi, al sito del club -. Sono sicuro che i nostri tifosi non vedano l'ora di vederlo in azione al Suncorp Stadium".

11:45 verona scatenato, anche kean

Il Verona non si ferma più. Dopo i colpi a sensazione delle settimane scorse (Cassano e Cerci) i rossoblù di Pecchia continuano il corteggiamento nei confronti del gioiellino bianconero Moise Kean, diciassette anni e già sbarcato in serie A con la Juve, che non ha escluso di darlo in prestito per fargli avere un minutaggio maggiore. Dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista fino al 2020, il talento assistito da Mino Raiola potrebbe finire proprio all’Hellas che insiste per averlo.

11:20 genoa, dopo lapa ecco giak

Sono ore roventi in casa Genoa. Il club del presidente Preziosi conta di ufficializzare oggi l’ingaggio di Gianluca Lapadula: per la punta pronto un quinquennale da 1,5 milioni di euro più bonus, mentre al Milan andranno subito 2 milioni per il prestito oneroso (con obbligo di riscatto fissato a 11). E i rossoblù non si fermano qui: chiesto al Napoli il prestito dell’esterno offensivo Giaccherini, domani invece appuntamento con la Juventus per il prestito di Mandragora (c’è anche il Verona in pressing) e con l’Inter per chiudere in sinergia l’arrivo dell’argentino Cecchini (Banfield). Infine per la difesa resta calda la pista Goldaniga (Palermo, piace pure al Sassuolo).

11:00 Berenguer al Torino, Napoli beffato

Alex Berenguer è di fatto un nuovo giocatore del Torino. L'annuncio è stato dato dall'Osasuna: i granata hanno acquistato l'ala per 5,5 milioni di euro più bonus (variabili in base ai risultati della squadra di Mihajlovic, fino a un massimo di 1 milione di euro). Inoltre, in caso di futura rivendita, agli spagnoli andrà un altro milione e mezzo. Beffato così il Napoli che da tempo seguiva il 22enne. L'Osauna chiedeva 6,5 milioni di parte fissa ma il prezzo è sceso grazie al 'sacrificio' del giocatore, che ha riunciato al 15% di quanto gli spettava per il trasferimento.

10:30 Foyth verso il Tottenham

Potrebbe presto sfumare un obiettivo di mercato della Roma. Secondo quanto riferisce il Mirror, il Tottenham avrebbe infatti praticamente in pugno Juan Foyth, difensore dell'Estudiantes da tempo seguito dai giallorossi: al club argentino andrebbero 9 milioni di euro.

09:40 Barcellona, in uscita Andre Gomes e Rakitic

Il Barcellona non molla la presa su Marco Verratti. Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo i blaugrana potrebbero decidere di inserire nella trattativa anche Andre Gomes e Rakitic, per indurre il Psg a trattare la cessione del mediano azzurro.

09:30 Fiorentina, preso Hristov

Hristov è un nuovo giocatore della Fiorentina.

09:10 Bale: "Non ho mai pensato di lasciare il Real Madrid"

Dalle pagine di Marca Gareth Bale allontana le voci che lo vorrebbero lontano dalla Spagna. "Non ho mai pensato di andarmene dal Real Madrid" sottolinea l'ala gallese che era stata accostata al Psg nelle scorse settimane, soprattutto in caso di arrivo di Mbappé alla corte di Zidane.

09:00 Ferrero: "Schick è sanissimo"

Il trasferimento di Schick alla Juve è stato bloccato da presunti problemi fisici e nella giornata di giovedì l'attaccante ha svolto ulteriori controlli. Ma il presidente della Sampdoria Ferrero avvisa i bianconeri e tuona al Secolo XIX: "E’ una farsa. Non è sano, è sanissimo, quello che gli hanno trovato equivale a un raffreddore, se la Juventus vuole tirarsi indietro lo vendiamo a quattro club che sono pronti a comprarlo. Penso che alla fine andrà alla Juventus, altrimenti ce lo riprendiamo noi e aggiungerei un bel ‘magari’ visto che ora la clausola rescissoria è decaduta e possiamo venderlo non a 30, ma anche a 40-50 milioni di euro. Alla Juventus in prestito? La Sampdoria non arretrerà di un millimetro rispetto agli accordi già presi. Il ragazzo è sano, può giocare, e semmai si dovrà preoccupare chi ha messo in giro certe voci che rischiano di danneggiare l’immagine di uno dei talenti più splendenti del calcio europeo. Basta parlare del niente: i malati sono malati, i sani sono sani e Schick è sanissimo, quindi il problema non esiste".