Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

23:45 Sassuolo, Bucchi: "Defrel partirà"

Defrel è davvero a un passo dalla Roma. La conferma arriva da Cristian Bucchi, tecnico del Sassuolo: “Inutile nascondere che Defrel è uno di quei calciatori che può andar via, anzi credo che sarà l’unico che partirà, gli altri resteranno. Anche Berardi? Sì, resta, sarà una certezza nell’anno che porta al Mondiale".

23:25 Il Valencia su Medel

Potrebbe essere in Spagna il futuro di Gary Medel. Il cileno dell'Inter non ha ancora trovato l'accordo con i messicani del Tigres e per questo si starebbe facendo avanti il Valencia su indicazione del tecnico Marcelino Garcia Toral. Lo riferisce Deportevalenciano.

22:36 Mourinho: "Non abbiamo raggiunto l'accordo col Real per Morata"

Josè Mourinho parla nuovamente del mancato arrivo di Alvaro Morata al Manchester United: "Io non sono solito parlare di un giocatore che non gioca nella mia squadra. Soprattutto del Real Madrid. L'interesse era reale. E' ovvio, è pubblico ma non abbiamo raggiunto un accordo finanziario. Il Madrid ha il diritto di chiedere per i loro giocatori la quantità di denato che vuole. Non facciamo noi il prezzo di un giocatore del Real Madrid. Non posso criticare il Real Madrid e non posso criticare la mia società che ha fatto le offerte che pensava fossero giuste ma non hanno raggiunto un accordo".

22:00 La Roma riscatta Fazio

We have reached an agreement with @OfficialASRoma for the permanent transfer of @Fede2Fazio. We wish Federico all the best for the future. pic.twitter.com/0VumzgkFf5 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 15 luglio 2017

21:15 Arsenal, Wenger: "Mbappé non si muove dal Monaco"

"Non abbiamo fatto nessuna offerta per Mbappé. Penso che rimarrà al Monaco per un'altra stagione. Forse ha troppe offerte. Alla fine le persone con troppe alternative scelgono di non andarsene". Arsene Wenger smentisce le voci di un assalto dell'Arsenal al giovane attaccante e di fatto alza bandiera bianca escludendo i Gunners da un'eventuale asta.

20:30 Roma, incontro Nainggolan-Monchi

E' durato circa 40 minuti l'incontro a Trigoria tra Radja Nainggolan e il ds della Roma Monchi per discutere del rinnovo. Al faccia a faccia ha preso parte anche Alessandro Beltrami, agente del centrocampista belga che attualmente guadagna 3,8 milioni di euro (contratto in scadenza nel 2020). Uscendo dal centro sportivo giallorosso il Ninja è apparso tranquillo e sereno: "Se ho firmato? Guardate come sto ridendo". Possibile che un accordo venga messo nero su bianco (al momento ci sarebbe una distanza di 500.000 euro tra le parti) al termine della tournée negli Stati Uniti per l'ICC, competizione per la quale Nainggolan è stato convocato da Di Francesco insieme ad altri 27 giocatori.

19:30 Sturaro, l'agente: "Lo ha chiesto la Fiorentina ma resta alla Juve"

Carlo Volpe, agente di Stefano Sturaro, ha parlato a tuttojuve.com della situazione relativa al suo assistito: "L'incontro con Corvino c'è stato. L'interessamento da parte della Fiorentina è vero, lo stesso Corvino e il mister Pioli lo reputano un profilo molto importante, ma questo interessamento rimarrà tale. Era una richiesta del direttore generale della Fiorentina averlo, ma la Juventus non ha manifestato interesse verso una sua cessione. Nella Juve nessuno è incedibile, ma la dirigenza ha dimostrato fermamente di credere in Stefano".

18:15 Giroud verso il Borussia Dortmund

Secondo quanto riferisce il Daily Mirror, Olivier Giroud avrebbe accettato le avances del Borussia Dortmund, in cerca di un attaccante per il dopo Aubameyang. La punta francese ha il contratto in scadenza nel 2019 con l'Arsenal.

17:40 Chelsea, ufficiale Bakayoko

16:10 city, ufficiale douglas luiz

City are delighted to announce the signing of Brazilian midfielder Douglas Luiz #WelcomeDouglashttps://t.co/9kIIAm2KcN pic.twitter.com/d4wI3I39Oo — Manchester City (@ManCity) 15 luglio 2017

15:50 genoa, ufficiale bertolacci

Il Genoa Cfc comunica di aver formalizzato l’acquisizione a titolo temporaneo del centrocampista Andrea @Bertolacci#calciomercato pic.twitter.com/MwgWwaeJnG — Genoa CFC (@GenoaCFC) 15 luglio 2017

15:00 Gran Bazar Benfica: già incassati 112,5 milioni

Con la cessione di Nelson Semedo al Barcellona per 30 milioni più altri 5 in variabili, il club di Lisbona supera abbondantemente la barriera dei 100 milioni in entrate nel corso di questa finestra di mercato. Le cessioni: Ederson (Manchester City per 40 milioni), Victor Lindelof (allo United per 35), Semedo (come detto al Barcellona per 35) e poi i vari Marçal, Hany Mukhtar e Daniel Candeias, passati, rispettivamente, a Olympique Lione, Brondby e Glasgow Rangers per una cifra vicina ad altri 7 milioni complessivi. E potrebbe non essere finita qui: la stella Alex Grimaldo è corteggiatissima e per il suo gioiello il Benfica chiede 30 milioni.

14:15 "Chelsea-Aubameyang per 74 milioni"

Antonio Conte è alla ricerca di un grande attaccante, non è certo una novità, ma quanto riportato dal 'The Mirror' potrebbe complicare i piani del Milan, anch'esso molto interessato a Pierre-Emerick Aubameyan. In particolare, i Blues starebbero per chiudere con il Borussia Dortmund per l'acquisto dell'attaccante gabonese per una somma di poco superiore a 74 milioni di euro.

13:50 west ham, hart ha superato le visite

Secondo il Daily Mail, l'ex portiere del Torino, Joe Hart, avrebbe superato le visite mediche con il West Ham. Il giocatore, di proprietà del Manchester City, verrà acquistato in prestito con diritto di riscatto, la firma dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

13:15 Wenger: "Sanchez resta"

In casa Arsenal continua a tenere banco il dibattito sul futuro di Alexis Sanchez. Per l'ennesima volta, a spegnere le voci su una possibile cessione dell'attaccante cileno ci ha pensato il tecnico Wenger, che ha dichiarato: "Ho parlato con lui tramite messaggio e la conversazione è stata positiva. Sono ottimista". Al giocatore sono interessati Inter e Manchester City.

12:50 benevento, ufficiale di chiara

Di Chiara al Benevento: perfezionato l'accordo. https://t.co/sGymWKBx8f — Benevento Calcio (@bncalcio) 15 luglio 2017

12:30 lazio, lucas leiva fa le visite lunedì

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Lucas Leiva ha programmato le sue visite mediche con la Lazio per la giornata di lunedì. L'affare complessivo dovrebbe aggirarsi sui 5 milioni di euro.

12:00 Roma: manolas non rinnova e la juve...

Perso Bonucci, la Juventus non molla la pista Kostas Manolas. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero proverà infatti a sfruttare le tensioni tra il greco e la Roma, visto che il difensore non intende rinnovare il suo contratto con il club giallorosso. Il centrale è in pole rispetto a De Vrij e alla possibilità dell'arrivo anticipato di Caldara dall'Atalanta.

11:45 Juve, conte piomba su higuain

Offerta da 100 milioni del Chelsea per Gonzalo Higuain. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club inglese avrebbe infatti provato a portare a Stamfodr Bridge l'attaccante argentino, ma da Torino è arrivato un secco 'no'. I Blues avrebbero offerto anche 70 milioni per Alex Sandro, ma anche in questo caso la Vecchia Signora avrebbe declinato.

11:40 Roma, ecco moreno!

11:10 monaco, mbappè: "Non so se resto"

L'apertura del quotidiano spagnolo AS di oggi è dedicata al talento francese del Monaco, Kylian Mbappé. Intervistato in esclusiva, l'attaccante ha dichiarato: "Non so se continuerò a giocare nel Monaco". Sul calciatore c'è da tempo il Real Madrid.

10:45 real madrid, rilancio per de gea

La prima pagina dell'edizione sportiva del The Sun riporta, oltre alla notizia dell'acquisto sensazionale del Manchester City (Kyle Walker), anche la notizia del rilancio del Real Madrid per il portiere del Manchester United, David De Gea. I campioni d'Europa sono pronti ad offrire circa 50 milioni di sterline per acquistarlo.

10:20 genoa, lapadula fa le visite

Lapadula è arrivato a Genova per le visite mediche: "Cosa mi aspetto da questa esperienza? Sicuramente sono molto contento di essere qua e spero di fare benissimo".

10:00 kalinic vuole solo il milan

Vuole andare al Milan, ma non è scappato da Moena. Il ritorno a casa di Nikola Kalinic si condisce di nuovi particolari. Il centravanti croato ha scelto di lasciare il ritiro viola per due motivi: un familiare ha dei problemi di salute e l’abitazione del giocatore è stata oggetto di una rapina, spiega La Gazzetta dello Sport. “Entro quattro o cinque giorni Kalinic deve tornare a Moena”, spiegano in società. Ma il bomber tornerà? Ai compagni con i quali ha più confidenza ha ribadito che il suo ciclo in maglia viola è chiuso.

09:55 il toro tratta imbula

Gianelli Imbula è un obiettivo del Torino: i granata hanno offerto allo Stoke City il prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 12 milioni, gli inglesi ne vorrebbero però 18 con l'obbligo.

09:40 la roma prepara il grande colpo: mahrez

La Roma prepara il grande colpo che ha annunciato Di Francesco e Mahrez del Leicester sembra essere il profilo giusto per il tecnico abruzzese. Il nazionale algerino, 26 anni, ha le caratteristiche giuste per il gioco di Di Francesco, ma il Leicester ha sparato alto: 50 milioni per il suo cartellino. La Roma a quelle cifre non può arrivarci, ma intanto Monchi ha sondato il terreno con l’agente del giocatore e ha trovato l’intesa per un accordo. I giallorossi puntano sulla volontà del giocatore di lasciare il club inglese, sarà una trattativa lunga e complessa, ma l’algerino sarebbe il sostituto ideale di Salah.

09:15 Roma, under fa le visite

Arrivato ieri a Roma, Cengiz Under ha iniziato le visite mediche con tanti tifosi giallorossi ad accoglierlo.

08:40 inter, nel mirino c'è martial

Sarà un mercato diesel quello dell’Inter, tempi medio lunghi, attesa e obiettivi ben precisi. Detto di un possibile interesse per Herrera, un profilo intrigante, il nome nuovo sul taccuino di Walter Sabatini è quello di Martial, identikit perfetto dell'esterno che vuole Spalletti, scrive La Gazzetta dello Sport. Gli uomini di mercato nerazzurri sono infatti segnalati alla ricerca di un tipo come il francese: esterno offensivo veloce e che sappia far gol. Il francese potrebbe essere inserito dallo United come contropartita tecnica nell'affare Perisic.

08:30 juve, svolta bernardeschi

Se in cima all’agenda c’è il mediano da regalare ad Allegri (il suo preferito è Matic), questo non vuol dire che la Juve ha abbandonato il lavoro già svolto in queste settimane. Anzi, ieri c’è stata una piccola svolta per sbloccare l’affare Bernardeschi: la Fiorentina ha accettato l’inserimento di Sturaro nella trattativa da 40 milioni cash e il centrocampista ha dato il suo ok alla proposta viola, spiega La Stampa. Ora si può accelerare, il talento di Carrara non andrà in ritiro con la Fiorentina (era atteso per lunedì a Moena) e ora aspetta il via libera definitivo per sbarcare a Torino e magari prendere la maglia numero 10 che è ancora vacante.

08:00 united, mourinho: "Porte aperte per ibra"

Josè Mourinho apre le porte a Zlatan Ibrahimovic. Il manager del Manchester United ha parlato in conferenza stampa e ha commentato così il possibile ritorno dello svedese: "Ovviamente lasciamo le porte aperte a Zlatan, può recuperare e tornare in forma entro dicembre. Non credo che prima della fine dell'anno Zlatan possa essere competitivo. Perché non aspettare un buon giocatore che ci ha dato così tanto? Stiamo parlando, sono idee, il suo futuro è nelle mani del suo agente, ma la decisione finale spetta a lui".

08:15 milan, Biglia e bonucci alle visite

Leonardo Bonucci e Lucas Biglia, gli ultimi due colpi della faraonica campagna acquisti del Milan, sono arrivati insieme alla clinica "La Madonnia" di Milano per sostenere le visite mediche.