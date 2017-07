Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

08:40 inter, nel mirino c'è martial

Sarà un mercato diesel quello dell’Inter, tempi medio lunghi, attesa e obiettivi ben precisi. Detto di un possibile interesse per Herrera, un profilo intrigante, il nome nuovo sul taccuino di Walter Sabatini è quello di Martial, identikit perfetto dell'esterno che vuole Spalletti, scrive La Gazzetta dello Sport. Gli uomini di mercato nerazzurri sono infatti segnalati alla ricerca di un tipo come il francese: esterno offensivo veloce e che sappia far gol. Il francese potrebbe essere inserito dallo United come contropartita tecnica nell'affare Perisic.

08:30 juve, svolta bernardeschi

Se in cima all’agenda c’è il mediano da regalare ad Allegri (il suo preferito è Matic), questo non vuol dire che la Juve ha abbandonato il lavoro già svolto in queste settimane. Anzi, ieri c’è stata una piccola svolta per sbloccare l’affare Bernardeschi: la Fiorentina ha accettato l’inserimento di Sturaro nella trattativa da 40 milioni cash e il centrocampista ha dato il suo ok alla proposta viola, spiega La Stampa. Ora si può accelerare, il talento di Carrara non andrà in ritiro con la Fiorentina (era atteso per lunedì a Moena) e ora aspetta il via libera definitivo per sbarcare a Torino e magari prendere la maglia numero 10 che è ancora vacante.

08:00 united, mourinho: "Porte aperte per ibra"

Josè Mourinho apre le porte a Zlatan Ibrahimovic. Il manager del Manchester United ha parlato in conferenza stampa e ha commentato così il possibile ritorno dello svedese: "Ovviamente lasciamo le porte aperte a Zlatan, può recuperare e tornare in forma entro dicembre. Non credo che prima della fine dell'anno Zlatan possa essere competitivo. Perché non aspettare un buon giocatore che ci ha dato così tanto? Stiamo parlando, sono idee, il suo futuro è nelle mani del suo agente, ma la decisione finale spetta a lui".

08:15 milan, Biglia e bonucci alle visite

Leonardo Bonucci e Lucas Biglia, gli ultimi due colpi della faraonica campagna acquisti del Milan, sono arrivati insieme alla clinica "La Madonnia" di Milano per sostenere le visite mediche.