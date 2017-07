Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

10:00 Real Madrid-Ceballos: ufficiale

09:30 Sanches, ipotesi Benfica

Secondo A Bola, il Benfica avrebbe chiesto al Bayern Monaco Renato Sanches. Il centrocampista si trasferì la scorsa estate in Baviera per 35 milioni di euro: per lui sarebbe un ritorno nella squadra dov'è cresciuto per poter giocare con continuità nell'anno del Mondiale.

09:00 Ranocchia verso il Wba

Ranocchia al passo d'addio, stavolta definitivo: l'Inter sta per cederlo al West Bromwich per 5,5 milioni di euro. Per lui sarebbe un ritorno in Premier League dopo l'esperienza in prestito all'Hull City: pronto un contratto da 80 mila sterline lorde a settimana, tra i 2 e i 2,5 milioni di euro netti all'anno.

08:30 Semedo, visite al Barcellona

Semedo è un giocatore del Barcellona: al Benfica 30 milioni più 5 di bonus