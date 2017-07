Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

10:30 Bayern, james sbarca in baviera

10:00 fiorentina, ultimatum a kalinic

Kalinic è stato chiaro ("Voglio il Milan"), ma la trattativa non decolla e allora la Fiorentina ha preso posizione. Il d.g. Corvino ha dato un ultimatum al "mondo Kalinic": o arrivano 27-28 milioni nel giro di una decina di giorni o il giocatore diventa incedibile. A Corvino non interessa da dove arriveranno i soldi. Va bene il Milan, va bene il Marsiglia, va bene anche il misterioso club inglese che avrebbe fatto un timido sondaggio negli ultimi giorni.

09:40 Lazio, è lucas leiva il dopo biglia

"La Lazio sceglie il nuovo regista, in arrivo Leiva". Titolo dedicato al mercato biancoceleste nelle pagine interne de Il Messaggero: Lucas Leiva può arrivare in prestito gratuito con opzione di acquisto da esercitare la prossima stagione. E l'argentino, al momento, convince più del tedesco Tolgay Arslan.

09:15 visite terminate, biglia va in ritiro

Sono già terminate le visite mediche di Lucas Biglia in Padeia. Il centrocampista è uscito pochi istanti fa dalla Clinica romana senza rilasciare dichiarazioni ai cronisti e taccuini presenti. Ora è diretto verso il ritiro di Auronzo di Cadore, con il Milan che attende novità a breve a riguardo.

08:50 Ibra, più vicino il ritorno al Manchester

Quella che sembrava un’ipotesi fino a qualche settimana fa quasi impossibile, si sta rivelando una possibilità più che concreta. Zlatan Ibrahimovic potrebbe davvero tornare a vestire la maglia del Manchester United. Lo svedese, dopo aver visto terminare il proprio contratto con i Red Devils, sta infatti rinegoziando l’accordo con la società inglese, che non aveva esercitato l’opzione per il rinnovo al 30 giugno. L’annuncio potrebbe arrivare addirittura nei prossimi giorni.

08:45 Inter, si stringe per dalbert

Sabatini e Ausilio vogliono consegnare a Spalletti almeno Dalbert prima del trasferimento della squadra in Cina. Ora le parti sono più vicine: 18 milioni più bonus l’offerta dei nerazzurri, 25 milioni la richiesta francese. L’Inter ha già incassato l’okay del 23enne brasiliano. Siamo nelle 48 ore decisive.

08:20 Biglia fa le visite con la lazio

Lucas Biglia è arrivato pochi minuti fa alla clinica Padeia per le visite mediche con la Lazio. Una notizia che era attesa, ma la speranza del Milan di averlo a breve in rosa resta intatta.

08:15 Monchi beffa guardiola, preso Ünder

Colpo a sorpresa per la Roma di Monchi. Il club giallorosso ha le mani sul talento turco Cengiz Ünder, centrocampista classe '97 dell' Istanbul Basaksehir. L'intesa con i turchi è stata trovata per una cifra vicina ai 13 milioni di euro. Per il giocatore è pronto un contratto di cinque anni a 1,5 milioni a stagione. Sul giocatore, secondo i media turchi, c'era anche il Manchester City. Oltre a Ünder la Roma è molto vicina anche all'esterno offensivo del Sassuolo Defrel e al difensore dello Schalke 04 Matija Nastasic.

08:00 Juve, senti bernardeschi...

La trattativa tra Juventus e Fiorentina prosegue, Bernardeschi attende: "Non mi intrometto, dovrei partire per il ritiro ma vediamo. Io sono sereno, ma a chi non piacerebbe la Juventus?".