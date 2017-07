Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

15:30 Pucciarelli al Chievo

15:25 Un altro Donnarumma cambia squadra...

L’Empoli Fc ha acquisito a titolo definitivo dalla @OfficialUSS1919 le prestazioni sportive del calciatore Alfredo Donnarumma pic.twitter.com/s6eeRa6IyM — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 11 luglio 2017

15:13 Donnarumma a Casa Milan

I fratelli Donnarumma sono arrivati a Casa Milan per la firma dei rispettivi contratti: Gigio sottoscriverà il rinnovo da 6 milioni a stagione, Antonio diventerà un nuovo giocatore rossonero. Con loro ci sono il padre Alfonso ed Enzo Raiola.

14:35 Donnarumma, firma in arrivo

Massimiliano Mirabelli fiducioso sulla firma imminente del rinnovo di contratto col Milan da parte di Gigio Donnarumma: "Speriamo che tra pochi minuti firmino il contratto sia lui che Antonio"

14:30 Inter-Borja Valero, ufficiale

14:20 tottenham, c'è glik nel mirino

Sirene inglesi per Kamil Glik. Le brillanti prestazioni del difensore polacco con il Monaco nell'ultima stagione di Champions League non sono passate inosservate, tanto che nelle ultime settimane, svela 'L'Equipe', diversi club europei hanno bussato alla porta dei biancorossi del Principato. Tra i piu' interessati c'è il Tottenham: Mauricio Pochettino apprezza particolarmente lo stile 'ruvido' dell'ex difensore del Torino, legato al Monaco fino al 2020. Difficile però che il club di Ligue 1 decida di privarsi del 29enne giocatore.

13:50 Wenger: "Sanchez non ci ha chiesto di essere ceduto"

Il tecnico dell'Arsenal Arsene Wenger ha parlato in conferenza stampa del futuro di Alexis Sanchez: "Non ci ha chiesto di essere ceduto. Penso che il miglior modo di gestirlo sia quello di portarlo al termine del suo attuale contratto. E' nel suo e nel nostro interesse. Anche se questo non sarà per forza il suo ultimo anno all'Arsenal"

13:30 Hertha, ufficiale il figlio di Klinsmann

13:15 lazio, obiettivo falcinelli

La Lazio vede allontanarsi Lapadula, destinato al Genoa, e punta forte su Falcinelli: ma allo stesso tempo non molla Azmoun. A centrocampo piace Arslan, che sarà il sostituto di Biglia.

12:50 bologna, ufficiale il rinnovo di donadoni

Prolungato il contratto di Roberto #Donadoni e del suo staff fino al 30 giugno 2019 #WeAreOne pic.twitter.com/WNW6M1huOO — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) 11 luglio 2017

12:30 Verona scatenato: Heurtaux

Dopo aver sistemato l'attacco con gli acquisti di Alessio Cerci e Antonio Cassano, il Verona è a un passo da un altro colpo, stavolta in difesa: si tratta di Thomas Heurtaux, difensore 29enne dell'Udinese in passato accostato anche alle big ma reduce da una stagione complicata con appena 12 presenze.

12:15 Bertolacci-Genoa, è il giorno

Il procuratore Alessandro Lucci incontrerà i dirigenti del Milan per definire il ritorno di Andrea Bertolacci al Genoa, quasi certamente in prestito: il centrocampista è arrivato in rossonero due estati fa e l'anno scorso, anche a causa di diversi infortuni, ha giocato solo 15 partite in campionato.

12:00 Il Psg insiste per Mbappé

"Mbappé e il Psg - La grande seduzione": è questo il titolo dell'articolo del quotidiano sportivo francese L'Equipe sulle grandi manovre del club parigino per assicurarsi il giovane attaccante del Monaco, nel mirino anche del Real Madrid. L'Equipe, che aveva già dato notizia di un incontro tra il presidente del Psg Nasser al-Khelaifi e il direttore sportivo Antero Henrique con Mbappè e i suoi collaboratori, scrive che la settimana scorsa è stato lo stesso allenatore del club parigino Unai Emery a incontrare il padre del giocatore, Wilfried Mbappè. Obiettivo convincerlo ad accettare un'eventuale offerta.

11:30 Muriel, saluto alla Sampdoria

10:30 Bologna su Orsolini

"Orsolini? È un ragazzo molto interessante, ne abbiamo parlato in diverse occasioni con la Juventus e vediamo". Riccardo Bigon, d.s. del Bologna, conferma l'interesse dei rossoblù per la stella dell'Italia all'ultimo Mondiale Under 20. Il trequartista, l'anno scorso all'Ascoli, è stato acquistato dai bianconeri che potrebbero girarlo in prestito a una squadra di Serie A.

10:00 Mario Suarez in Cina

Mario Suarez, ex bandiera dell'Atletico Madrid e alla Fiorentina per appena 6 mesi da luglio 2015 a gennaio 2016, andrà a giocare in Cina. È ufficiale, infatti, il trasferimento del centrocampista dal Watford al Guizhou Hengfeng Zhicheng.

09:30 Muriel-Siviglia, ufficiale

Luis Muriel è un nuovo giocatore del Siviglia: l'attaccante colombiano è stato acquistato dalla Sampdoria per 20 milioni, più il 20% in caso di futura rivendita. Lascia l'Italia dopo 6 anni: arrivò al Lecce nel 2011.

09:00 Inter-Colidio, c'è la conferma

L'Inter ha preso Facundo Colidio, attaccante classe 2000 del Boca Juniors. Arriva la conferma dall'Argentina. "Abbiamo accettato l'offerta dei nerazzurri - ha detto il presidente del Boca Juniors, Daniel Angelici - Medel? Operazione molto difficile"

08:30 Milan, Donnarumma senior c'è

Visite in corso per Antonio Donnarumma alla clinica La Madonnina: il portiere fratello maggiore di Gigio arriva al Milan dall'Asteras Tripolis e torna nella squadra dov'è cresciuto, restando nelle giovanili dal 2005 al 2010.