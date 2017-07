Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

12:30 Verona scatenato: Heurtaux

Dopo aver sistemato l'attacco con gli acquisti di Alessio Cerci e Antonio Cassano, il Verona è a un passo da un altro colpo, stavolta in difesa: si tratta di Thomas Heurtaux, difensore 29enne dell'Udinese in passato accostato anche alle big ma reduce da una stagione complicata con appena 12 presenze.

12:15 Bertolacci-Genoa, è il giorno

Il procuratore Alessandro Lucci incontrerà i dirigenti del Milan per definire il ritorno di Andrea Bertolacci al Genoa, quasi certamente in prestito: il centrocampista è arrivato in rossonero due estati fa e l'anno scorso, anche a causa di diversi infortuni, ha giocato solo 15 partite in campionato.

12:00 Il Psg insiste per Mbappé

"Mbappé e il Psg - La grande seduzione": è questo il titolo dell'articolo del quotidiano sportivo francese L'Equipe sulle grandi manovre del club parigino per assicurarsi il giovane attaccante del Monaco, nel mirino anche del Real Madrid. L'Equipe, che aveva già dato notizia di un incontro tra il presidente del Psg Nasser al-Khelaifi e il direttore sportivo Antero Henrique con Mbappè e i suoi collaboratori, scrive che la settimana scorsa è stato lo stesso allenatore del club parigino Unai Emery a incontrare il padre del giocatore, Wilfried Mbappè. Obiettivo convincerlo ad accettare un'eventuale offerta.

11:30 Muriel, saluto alla Sampdoria

10:30 Bologna su Orsolini

"Orsolini? È un ragazzo molto interessante, ne abbiamo parlato in diverse occasioni con la Juventus e vediamo". Riccardo Bigon, d.s. del Bologna, conferma l'interesse dei rossoblù per la stella dell'Italia all'ultimo Mondiale Under 20. Il trequartista, l'anno scorso all'Ascoli, è stato acquistato dai bianconeri che potrebbero girarlo in prestito a una squadra di Serie A.

10:00 Mario Suarez in Cina

Mario Suarez, ex bandiera dell'Atletico Madrid e alla Fiorentina per appena 6 mesi da luglio 2015 a gennaio 2016, andrà a giocare in Cina. È ufficiale, infatti, il trasferimento del centrocampista dal Watford al Guizhou Hengfeng Zhicheng.

09:30 Muriel-Siviglia, ufficiale

Luis Muriel è un nuovo giocatore del Siviglia: l'attaccante colombiano è stato acquistato dalla Sampdoria per 20 milioni, più il 20% in caso di futura rivendita. Lascia l'Italia dopo 6 anni: arrivò al Lecce nel 2011.

09:00 Inter-Colidio, c'è la conferma

L'Inter ha preso Facundo Colidio, attaccante classe 2000 del Boca Juniors. Arriva la conferma dall'Argentina. "Abbiamo accettato l'offerta dei nerazzurri - ha detto il presidente del Boca Juniors, Daniel Angelici - Medel? Operazione molto difficile"

08:30 Milan, Donnarumma senior c'è

Visite in corso per Antonio Donnarumma alla clinica La Madonnina: il portiere fratello maggiore di Gigio arriva al Milan dall'Asteras Tripolis e torna nella squadra dov'è cresciuto, restando nelle giovanili dal 2005 al 2010.