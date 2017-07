Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

18:20 Chelsea, diego costa assente al raduno

Diego Costa non si è presentato all'allenamento di oggi al Chelsea. Tutto nella norma, considerato che il club ha dato permesso al brasiliano di avere dei giorni extra di vacanza. Tutti indizi che portano all'addio, verosimilmente a un ritorno all'Atlético Madrid, nonostante i colchoneros non possano acquistare giocatori prima di gennaio. Il giocatore ha già rifiutato delle offerte ben più remunerative dalla Cina proprio per tornare agli ordini di Diego Pablo Simeone, col quale è stato protagonista del campionato vinto nella stagione 2013-14.

18:10 Bologna, Verdi: "Felice di aver firmato"

Simone Verdi: "Sono felice di aver firmato per quattro anni con questo club, ora stiamo preparando una stagione nuova. Ci sono diversi ragazzi nuovi, cercheremo di conoscerci al meglio durante il ritiro. Nazionale? Ventura si aspetta certamente il Verdi prima dell'infortunio, il sogno è il Mondiale".

18:00 United, ufficiale lukaku

17:40 Roma, ufficiale: ponce al lille

Il Lille ha rilevato dalla Roma, in prestito con diritto di riscatto, l'attaccante argentino classe 1997 Ezequiel Ponce.

17:15 Milan, donnarumma è a milano

Antonio Donnarumma è atterrato a Malpensa per iniziare la sua seconda avventura al Milan: domani visite mediche e firma.

16:00 Siviglia, Vitolo rinnova

Vitolo non sarà più un giocatore del Las Palmas: l'esterno classe 1989 rinnoverà il contratto col il Siviglia fino al 2022 e resterà in Andalusia. L'Atletico Madrid aveva messo gli occhi su di lui e sembrava destinato ad acquistarne il cartellino senza tesserarlo (visto il blocco del mercato valido fino a fine anno) per poterlo poi girare in prestito al Las Palmas.

15:10 Mario Rui-Napoli, visite ok

Mario Rui diventerà presto un giocatore del Napoli: "Le visite mediche sono solo un iter normale per il Napoli quando compra un giocatore - ha detto l'agente Luigi Liguori (collaboratore di Mario Giuffredi, n.d.r.) - Grande attenzione c’è stata sulle articolazioni, ma Mario Rui ha superato tutto brillantemente, senza intoppi o problemi. È contentissimo, è felice di giocare nel Napoli e dopo le visite si trasferirà in città che tra l’altro conosce molto bene visto che ogni Natale lo trascorre a casa di Mario Giuffredi (l'agente, n.d.r.). Mario è entusiasta di quanto sta accadendo. L’offerta del Napoli è stata stimolante e Mario Rui ha deciso di accoglierla".

15:00 Sneijder "torna" al Galatasaray

Si allontana ancora una volta l'ipotesi Sneijder-Sampdoria. Domenica l'ex interista ha pubblicato un post su Facebook: "Grandi notizie! Il Galatasaray vuole che torni e che mi prepari per la prossima stagione". Oggi ha svolto le visite mediche.

14:00 Sassuolo-Roma, è stallo per Defrel

L'a.d. del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha fatto il punto della situazione sul mercato in uscita dei neroverdi: "Avremmo piacere che Berardi, Defrel e Acerbi restassero - ha detto al Corriere dello Sport - ma ci sta a cuore che abbiano voglia, entusiasmo e credano nel progetto. Non costringiamo nessuno, è chiaro che le offerte devono essere consone. Noi intendiamo accontentarli, però alle giuste condizioni anche per noi. La Roma ci ha chiesto Defrel e vedremo cosa fare: loro conoscono le nostre richieste, le riteniamo ragionevoli".

13:00 Lione, colpo Tete

Il Lione ha ufficializzato l'acquisto di Kenny Tete, difensore olandese proveniente dall'Ajax per circa 4 milioni.



12:30 Zukanovic-Genoa, visite in corso

Ervin Zukanovic cambia ancora squadra: il difensore arriva al Genoa in prestito dalla Roma dopo aver giocato la scorsa stagione all'Atalanta, trovando raramente spazio nell'undici titolare con Gasperini. Sono in corso le visite mediche.

11:45 Il Bayern su James Rodriguez

Il Bayern si fa avanti per avere James Rodriguez, il fantasista colombiano dato per sicuro partente dal Real Madrid e sul quale c'è l'interesse di Manchester United e Psg. L'indiscrezione, riferisce As, viene dal responsabile dei servizi sportivi della tv colombiana Caracol Television. Secondo Javier Hernandez Bonnet, il club tedesco starebbe preparando l'offerta che verrebbe presentata nei prossimi giorni. Se l'operazione dovesse andare a buon fine, Rodriguez ritroverebbe Ancelotti con cui ha avuto i suoi migliori momenti nel Real Madrid, quando in 46 partite ufficiali ha segnato 17 gol e fornito 18 assist. Con la partenza del tecnico italiano e l'arrivo di Zinedine Zidane, James ha avuto meno spazio: 32 partite e 8 gol nella stagione 2015-16, 33 partite e 8 gol in quella appena conclusa.

11:00 Coulibaly all'Udinese

Mamadou Coulibaly è un nuovo giocatore dell'Udinese. L'annuncio è stato dato su Facebook dall'agente Donato Di Campli. Il centrocampista 18enne ha firmato un contratto di 5 anni con i friulani ma resterà un anno in prestito a Pescara. Futuro dunque bianconero per il giovane dopo che la trattativa con l'Inter è andata in fumo.

10:45 Arsenal, Szczesny non convocato per la ICC

Wojciech Szczesny non è stato inserito da Arsene Wenger nella lista dei convocati per la Icc. Potrebbe essere questo un chiaro segnale d'addio come fa notare il Sun. Il nome del portiere 25enne è sul taccuino dei dirigenti della Juventus, alla ricerca dell'erede di Buffon che dovrebbe ritirarsi alla fine della prossima stagione. Szczesny accetterebbe di fare da secondo all'attuale capitano bianconero e della nazionale per poi prenderne il posto.

10:00 Roma, occhi su Jesé

La Roma torna su Jesé Rodriguez. Secondo quanto riferisce Cadena Cope i giallorossi hanno messo nuovamente nel mirino l'ala spagnola del Psg. Il giocatore gradirebbe l'opzione capitolina. Potrebbe essere dunque lui il prescelto da Monchi per rinforzare il reparto offensivo. Anche la Fiorentina segue con interesse il 24enne.

09:50 Juve, la settimana di Bernardeschi

Sarà questa la settimana del passaggio di Bernardeschi alla Juventus. Domani è in programma con ogni probabilità a Milano il vertice tra Cognini, presidente della Fiorentina, e Marotta, ad bianconero. La valutazione del giocatore è nota, 40 milioni di euro, e nella trattativa potrebbero entrare Rincon, Sturaro e non è da escludere che i campioni d'Italia sacrifichino Orsolini, molto apprezzato dai Viola che comunque non è interessata una formula 'comoda' di pagamento (ovvero prestito con obbligo di riscatto) ma vuole subito la certezza economica dell'operazione. Una volta trovato l'accordo per il gioiello italiano, la Juve preparerà l'affondo per Douglas Costa.

09:30 Inter, Perisic si presenta per i test medici

Ivan Perisic, al centro di numerose voci di mercato e accostato da tempo al Manchester United, si è presentato questa mattina alla clinica Humanitas di Rozzano per svolgere i test medici di inizio stagione con l'Inter. Il croato raggiungerà i compagni di squadra nel ritiro di Riscone di Brunico.