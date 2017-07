Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

10:45 Arsenal, Szczesny non convocato per la tournée estiva

Wojciech Szczesny non è stato inserito da Arsene Wenger nella lista dei convocati per la tournée estiva dell'Arsenal. Potrebbe essere questo un chiaro segnale d'addio come fa notare il Sun. Il nome del portiere 25enne è sul taccuino dei dirigenti della Juventus, alla ricerca dell'erede di Buffon.

10:00 Roma, occhi su Jesè

La Roma torna su Jesè. Secondo quanto riferisce Cadena Cope i giallorossi hanno messo nuovamente nel mirino l'ala spagnola del Psg. Il giocatore gradirebbe l'opzione capitolina. Potrebbe essere dunque lui il prescelto da Monchi per rinforzare il reparto offensivo. Anche la Fiorentina segue con interesse il 24enne.

09:50 Juve, la settimana di Bernardeschi

Sarà questa la settimana del passaggio di Bernardeschi alla Juventus. Domani è in programma con ogni probabilità a Milano il vertice tra Cognini, presidente della Fiorentina, e Marotta, ad bianconero. La valutazione del giocatore è nota, 40 milioni di euro, e nella trattativa potrebbero entrare Rincon, Sturaro e non è da escludere che i campioni d'Italia sacrifichino Orsolini, molto apprezzato dai Viola che comunque non è interessata una formula 'comoda' di pagamento (ovvero prestito con obbligo di riscatto) ma vuole subito la certezza economica dell'operazione. Una volta trovato l'accordo per il gioiello italiano, la Juve preparerà l'affondo per Douglas Costa.

09:30 Inter, Perisic si presenta per i test medici

Ivan Perisic, al centro di numerose voci di mercato e accostato da tempo al Manchester United, si è presentato questa mattina alla clinica Humanitas di Rozzano per svolgere i test medici di inizio stagione con l'Inter. Il croato raggiungerà i compagni di squadra nel ritiro di Riscone di Brunico.