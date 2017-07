Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

10:10 Arsenal su Cuadrado

Non solo il Milan su Cuadrado. L'esterno colombiano della Juventus, molto apprezzato da Montella, è finito nel mirino anche dell'Arsenal mentre resta sullo sfondo il Psg. Si è invece notevolmente raffreddata la pista Chelsea per Alex Sandro: non è escluso che il terzino alla fine resti in bianconero.

10:00 La Juve stringe per Bernardeschi

Martedì potrebbe essere il giorno decisivo per il trasferimento di Bernardeschi alla Juventus. E' infatti in programma a Milano un incontro tra il presidente della Fiorentina Cognigni (in rappresentanza della famiglia Della Valle), l'avvocato Beppe Bozzo che cura gli interessi del giocatore e i bianconeri con Marotta e Paratici. Ai viola dovrebbero andare 40 milioni di euro più 7-8 di bonus.

09:45 Bacca verso il Marsiglia

Carlos Bacca è vicino al Marsiglia. Sono ore calde per il passaggio dell'attaccante colombiano alla corte di Garcia: ci sarebbe il gradimento dello stesso giocatore dopo che è sfumata l'ipotesi Siviglia con l'arrivo di Muriel in Spagna. I francesi vorrebbero trattare con la formula del prestito con diritto di riscatto mentre il Milan spinge per l'obbligo.

09:30 Milan, ottimismo per Biglia

Potrebbero arrivare in serata novità positive sul fronte Biglia-Milan. I rossoneri continuano a lavorare con la Lazio per trovare la formula giusta. Se sulla base (15-16 milioni) l'intesa è vicina, sui bonus (4 milioni) legati alle presenze manca ancora l'accordo perchè il club di via Aldo Rossi non vorrebbe accontentare troppo Lotito visto che il centrocampista argentino, se acquistato, farà il titolare. Non verrà invece inserito nella trattativa Lapadula.