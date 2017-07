Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

10:30 Toro, Zapata più Donsah

Vicinissimo a Duvan Zapata, che venerdì ha saltato la sessione d'allenamento pomeridiana a Dimaro, in ritiro col Napoli, il Torino sarebbe pronto anche a dare l'assalto a Donsah, stando a quanto rivela Tuttosport. Dopo l'ultima stagione in chiaroscuro, il prezzo del cartellino del centrocampista è diminuito e i granata potrebbero offrire al Bologna 7 milioni.

09:45 Spolli, visite mediche al Genoa

Nuova avventura per Nicolas Spolli: il difensore centrale classe 1983 (ultima stagione al Chievo e ora svincolato) sta sostenendo le visite mediche al Genoa ed è pronto a firmare il contratto. Sarebbe la sua quinta squadra in Italia dopo Catania, Roma, Carpi e, come detto, Chievo.

09:30 Psg su Coutinho

Secondo l'Equipe il Paris Saint-Germain ha messo Philippe Coutinho nel mirino: l'ex trequartista dell'Inter, esploso al Liverpool dove ha giocato spesso come esterno sinistro, sarebbe la principale alternativa a Kylian Mbappé per quanto si parli di due giocatori completamente diversi. L'attaccante del Monaco potrebbe andare al Real Madrid o restare nel Principato, ma Al-Khelaifi vuole comunque un top player e avendo già Cavani come centravanti sarebbe pronto a effettuare una spesa importante per il brasiliano.

09:15 Inter-Cecchini, è fatta

Secondo TyC Sports, l'Inter ha chiuso per Emanuel Cecchini. Per il centrocampista classe ’96, l’Inter ha formalizzato un’offerta da 4 milioni di euro per quel 90% del suo cartellino che è in mano al Banfield, club nel quale Cecchini ha esordito a 16 anni e con cui ha fatto registrare 27 presenze e 4 reti nell’ultima stagione.

09:00 Lukaku-United, è ufficiale

#MUFC is delighted to announce a fee has been agreed with Everton for the transfer of Romelu Lukaku, subject to a medical & personal terms. pic.twitter.com/O7oQJWzYHo — Manchester United (@ManUtd) 8 luglio 2017

08:30 Lazio e Biglia ai ferri corti