Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

11:45 Ufficiale, messi ha rinnovato fino al 2021

11:40 "Neto vuole il valencia". la chiave è cancelo

Norberto Neto ormai ha deciso: vuole solo il Valencia. Stando a quanto riporta in Spagna SuperDeporte, il portiere bianconero sta spingendo la Juventus a trovare l’accordo con la società spagnola, e l’allenatore Marcelino insiste perché l’affare venga concluso entro venerdì: la trattativa sta quindi per decollare e la Juventus potrebbe richiedere di inserirci l’esterno destro Josè Cancelo.

11:30 inter, zaniolo fa le visite

Nicolò Zaniolo all'Inter, ci siamo quasi. Il diciottenne centrocampista della Virtus Entella sta sostenendo le visite mediche e si appresta dunque a diventare un calciatore nerazzurro. Subito dopo arriverà la firma alla presenza del suo agente Gianluca Coti.

11:25 falcinelli: "sogno la Lazio"

Ai microfoni di 'SportItalia', Diego Falcinelli ha parlato così del suo futuro: "Sono legato al Sassuolo da un contratto lungo e ho grande rispetto del club. Udinese e Lazio sono società importanti, ma con quest'ultima ci sarebbe il salto di carriera che tanto sogno".

11:20 udinese, preso coulibaly

Secondo quanto si legge sul 'Messaggero Veneto', mancano soltanto alcuni dettagli di carattere burocratico, poi Mamadou Coulibaly sarà davvero un giocatore dell’Udinese. Tutto fatto, il giocatore resterà però un anno in prestito al Pescara.

11:00 Ceballos: "Sì al Real Madrid, ma ad una condizione"

"Sì al Real Madrid, ma a una condizione". Il quotidiano spagnolo Marca dedica la sua prima pagina a Daniel Ceballos, giovane e talentuoso centrocampista del Betis. Il calciatore si sarebbe già promesso ai blancos, ma darà il suo definitivo benestare al trasferimento solamente se sarà confermato fin dalla prossima stagione nella rosa di Zidane.

10:15 Cassano: "A Cagliari andrei di corsa"

Cassano esce allo scoperto: "Al Cagliari ci andrei di corsa, Rastelli ha fatto grandi cose e l'ambiente è ideale. Trattativa complicata? Nel calcio mai dire mai"

10:00 Atalanta, ufficiale ilicic

09:45 las palmas, porta in faccia a gabigol

Miguel Angel Ramirez, presidente del Las Palmas, a 'Cadena Ser' chiude al possibile arrivo di Gabigol dall'Inter: "La direzione sportiva ha scartato Gabigol, in quella posizione abbiamo già un altro giocatore".

09:20 genoa-samp, derby per lapadula

"Derby per Lapadula". Il Secolo XIX in edicola oggi analizza il mercato di rossoblù e blucerchiati. Entrambi i club di Genova sono in pressing sull'attaccante del Milan, ma nelle ultime ore sarebbe da registrare anche l'inserimento dell'Atalanta.

09:10 "Thauvin-Defrel-Foyth": Monchi fa tris"

"Thauvin-Defrel-Foyth": Monchi fa tris". Il Messaggero di oggi si concentra sul mercato in entrata della Roma, pronta a piazzare altri tre colpi dopo tante operazioni in uscita. In arrivo l'esterno dell'Olympique Marsiglia (ma l'OM chiede 30 milioni e l'ex Garcia fa muro), il pallino di mister Di Francesco e il difensore dell'Estudiantes.

09:00 atalanta-castagne: "Ci siamo"

"Castagne, ci siamo. Forte accelerazione per il terzino belga". L'edizione odierna de L'Eco di Bergamo dedica ampio spazio al mercato dell'Atalanta. Il giocatore del Genk sarebbe ormai a un passo, mentre già oggi potrebbe arrivare l'ufficialità dell'arrivo dalla Fiorentina di Ilicic.

08:45 lazio, keita fa le visite

Il futuro di Keita Balde è un 'rebus', ma per il momento l'attaccante si è presentato per svolgere le visite mediche con Lazio in vista della nuova stagione.

08:15 napoli, rebus reina

"Napoli, il rebus". Titola così l'edizione odierna de Il Mattino riguardo al caso Reina. "Amarezza e silenzio, presto il vertice con il club", sottolinea il quotidiano. A Dimaro il portiere spagnolo incontrerà infatti il patron Aurelio De Laurentiis per fare finalmente chiarezza sul proprio futuro.

08:00 Bertolacci, ritorno al Genoa?

Il Genoa vorrebbe riprendersi Andrea Bertolacci: col Milan si tratta sulla base del prestito.