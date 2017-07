Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

22:50 Ufficiale, Pepe è del Besiktas

21:45 sneijder-galaxy, c'è l'accordo

Dopo aver perso Ilicic (soffiato dall'Atalanta), la Sampdoria vede sfumare anche il secondo obiettivo per la trequarti: Wesley Sneijder è infatti a un passo dal firmare per i Los Angeles Galaxy. L'olandese ex Inter ha trovato un accordo con il club di MLS sulla base di un biennale da 6 milioni di dollari a stagione, la Samp offriva 2 milioni per due anni.

20:40 juve-atalanta, incontro per spinazzola

Juventus e Atalanta si incontreranno domani per discutere della possibilità di far arrivare Spinazzola a Torino con una stagione di anticipo. C'è ottimismo sulla buona riuscita della trattativa.

20:00 crotone, ufficiale kragl

19:45 atalanta-ilicic, visite ok

L'Atalanta ha definitivamente superato la Sampdoria nella corsa ad Ilicic: lo sloveno ha superato le visite mediche. Nelle prossime ore ci sarà la firma.

19:15 Ceballos, il mistero resta

Dove andrà Dani Ceballos? Il gioiello della Spagna Under 21, miglior giocatore dell'Europeo, non ha ancora sciolto i dubbi: il centrocampista nel mirino di Real Madrid, Barcellona e Juventus ha incontrato i dirigenti del Betis insieme al suo agente, ma alla fine del vertice è rimasto vago. "Devo stare tranquillo, tornerò a parlare tra due settimane". Bisogna aspettare ancora, dunque, per capire cosa farà.

18:15 Bagarre per Favilli

Andrea Favilli, attaccante di scuola Juve e protagonista al Mondiale Under 20, è oggetto del desiderio in serie A dopo gli 8 gol in B con la maglia dell'Ascoli, attualmente proprietaria del cartellino: su di lui ci sono Genoa, Chievo e Cagliari.

18:00 Coulibaly va all'Udinese

Ha rifiutato l'Inter, accetterà l'Udinese, ma resterà a Pescara. Mamadou Coulibaly, centrocampista lanciato da Zeman in Serie A nella scorsa stagione, firmerà con i friulani dopo aver detto no ai nerazzurri: l'ipotesi più probabile, tuttavia, è che resti un anno in prestito in Abruzzo, in Serie B.

17:45 Arsenal, lacazette fa le visite

Il colpo è servito: Alexandre Lacazette è ormai un giocatore dell'Arsenal. L'attaccante francese si sta sottoponendo alle visite mediche di rito e quando le avrà terminate metterà la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al club inglese. I Gunners e il Lione hanno trovato l'accordo definitivo sulla base di 48 milioni di sterline, ovvero circa 54 milioni di euro. Secondo colpo estivo dopo Sead Kolasinac, dunque, per Arsene Wenger, che dopo essere stato confermato a sorpresa nonostante l'avversione del tifo, è intenzionato a ribaltare l'Arsenal: ha già portato a Londra un suo connazionale e tiene nel mirino Mbappè. Come ai tempi di Pires, Henry e Wiltord...

16:40 everton, il sogno si chiama rooney

Dopo gli acquisti di Pickford, Klaassen, Onyekuru, Sandro e Keane, l'Everton non ha intenzione di fermarsi. La dirigenza dei Toffees ha intenzione di accontentare in tutto e per tutto l'allenatore Koeman, che ha richiesto ulteriori rinforzi per rendere la squadra ancor più competitiva. Il sogno resta uno: Wayne Rooney. Finito ai margini del progetto di José Mourinho, l'attaccante potrebbe tornare dove ha cominciato la sua fantastica carriera. L'Everton sta lavorando da settimane a questo clamoroso colpo, scrivono in Inghilterra, ma la trattativa è in salita.

15:30 Inter a un passo da Cecchini

L'Inter è a un passo da Emanuel Cecchini, giovane promessa del Banfield: centrocampista classe 1996, è una mezzala sinistra che si adatta anche in un centrocampo a due. Nell'ultimo campionato ha segnato 3 gol in 24 partite: i nerazzurri lo pagheranno 4 milioni e potrebbero chiudere l'operazione in sinergia con il Genoa, magari girando il giocatore in prestito ai liguri.

14:45 ROMA, RUDIGER A LONDRA PER LE VISITE

Antonio Rudiger sempre più vicino a lasciare la Roma: il difensore tedesco è a Londra per svolgere le visite mediche con il Chelsea. Ai giallorossi andranno 35 milioni di euro più 4 di bonus.

14:30 FIORENTINA AVANTI PER GIOVANNI SIMEONE

La Fiorentina è pronta ad offrire venti milioni più 5 di bonus al Genoa per Giovanni Simeone, scelto come erede di Kalinic (destinato al Milan). Il Torino rimane più defilato.

14:00 Marsiglia su Bacca

Ritorno di fiamma tra l'Olymique Marsiglia e Carlos Bacca: il colombiano aveva giurato che sarebbe rimasto al Milan, ma con l'arrivo di André Silva e quello probabile di Kalinic, troverà poco spazio nell'anno che porta al Mondiale. Così è possibile che accetti di essere ceduto e proprio i francesi, che lo avevano già cercato un mese fa, possono tornare all'assalto.

13:30 Atalanta, blitz per Lapadula

L'Atalanta prova un altro "scippo": dopo aver soffiato Ilicic alla Sampdoria, sta cercando di fare lo stesso con il Genoa per Gianluca Lapadula, attaccante in uscita dal Milan. I bergamaschi cercano un'alternativa a Petagna, visto che Paloschi quasi certamente andrà via, destinazione Chievo.

12:50 LAZIO, MARCHETTI NON SI PRESENTA ALLE VISITE

La nuova stagione della Lazio è ripartita con le visite mediche e c'è subito un giallo: Federico Marchetti non si è presentato. Il portiere, superato nelle gerarchie da Strakosha, potrebbe comunque farle nei prossimi giorni ma la sua volontà è quella di lasciare i biancocelesti.

12:45 Szczesny saluta la Roma

Wojciech Szczesny, rientrato all'Arsenal dopo il prestito biennale, ha salutato la Roma su Instagram: "Ho appena realizzato che giugno è finito e che non sono più un giocatore della Roma. Rappresentare questa squadra per due anni mi ha riempito di gioia e di orgoglio. Non ringrazierò mai abbastanza il club per l’opportunità che mi ha dato, lo staff tecnico per avermi aiutato a crescere come giocatore, i miei compagni di squadra per i bei momenti e le vittorie che abbiamo condiviso e i tifosi per averci sempre supportato. A tutti voi sarò per sempre grato. Grazie e Forza Roma!"

12:30 FERRERO: "ILICIC, PRIMA DEVI ESSERE UOMO"

Massimo Ferrero duro sull'epilogo dell'affare Ilicic: "Sono rimasto basito. Auguro ogni bene all’Atalanta e al giocatore. Ma prima di essere calciatori bisogna essere uomini, consiglio al suo agente di non giocare al mercante in fiera. Meno male che nel calcio gente così è cosa rara".

12:15 "Defrel è del Sassuolo"

Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo, non svende i suoi gioielli: "Defrel e Berardi sono nostri calciatori - ha detto a TeleRadioStereo - io aspetto, se qualcuno realmente fosse interessato...". Entrambi potrebbero andare alla Roma, che deve sostituire Salah e ha dai neroverdi ha già preso Pellegrini e l'allenatore Di Francesco.

12:00 Ilicic, visite all'Atalanta

Lo sloveno Josip Ilicic è ormai un giocatore dell'Atalanta. Stamattina poco dopo le 9 il ventinovenne fantasista mancino della Fiorentina s'è presentato a Bergamo per le visite mediche di rito e in giornata firmerà a Zingonia il contratto che lo legherà al club bergamasco per i prossimi tre anni con opzione per il quarto. I nerazzurri hanno battuto in volata la concorrenza della Sampdoria.

11:15 FIORENTINA, DIKS AL FEYENOORD

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Diks (classe ’96) al Feyenoord Rotterdam.

10:50 "INTER, SANCHEZ COSTA 40 MILIONI"

Davinson Sanchez è stato accostato all'Inter negli ultimi giorni, il difensore dell'Ajax però costa caro: "Lo vogliono? Bene ma ce lo paghino non meno di 40 milioni di euro" ha detto il ds dei lancieri Overmars al Telegraaf.

10:30 MARSIGLIA, ECCO LUIZ GUSTAVO

10:00 il psg ha parlato con mbappé

Rimane forte il pressing del Psg sul Kylian Mbappé: il giocatore e il suo agente si sono incontrati nei giorni scorsi, come racconta l'Equipe. Il problema dei parigini è che il Monaco vorrebbe cederlo all'estero, anche il Real Madrid è interessato (e lo stesso Zidane aveva avuto un colloquio con Mbappé per convincerlo).

09:30 INTER, 5 ALI NEL MIRINO

Douglas Costa, Brandt, Mané, Thauvin e Konoplyanka: ecco i cinque nomi su cui sta lavorando l'Inter per regalare un altro esterno offensivo a Spalletti. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

09:15 La roma pensa a clichy

C'è anche Gael Clichy, 31 anni, svincolato dopo la scadenza di contratto con il Manchester City, tra i profili valutati da Monchi per il nuovo esterno basso della Roma: lo scrive il Corriere dello Sport.

09:00 FIORENTINA, L'AGENTE DI BERNARDESCHI PARLA CON CORVINO

In giornata dovrebbe esserci un incontro a Milano tra Beppe Bozzo e Pantaleo Corvino: l'agente di Bernardeschi ribadirà al dg della Fiorentina la volontà di non prolungare il contratto e la prospettiva di essere ceduto alla Juventus. I viola chiedono almeno 40 milioni, i bianconeri sono pronti al grande esborso.

08:45 INTER SU N'ZONZI

Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter prova lo sgambetto alla Juventus per N'Zonzi. Il centrocampista francese era nel mirino dei bianconeri, non disposti però a pagare la clausola di 40 milioni di euro. Ci sarebbe quindi l'inserimento dei nerazzurri che pagherebbero l'intera cifra ma inserendo nell'affare anche Stevan Jovetic, valutato circa 10 milioni di euro, e ancora tra gli obiettivi del Siviglia.

08:30 PSG, THIAGO MOTTA RINNOVA

Dopo la scadenza del contratto del 30 giugno e le voci su un possibile ritorno al Genoa, Thiago Motta ha trovato l'accordo con il Psg per giocare un altro anno sotto la Tour Eiffel.