Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

14:45 ROMA, RUDIGER A LONDRA PER LE VISITE

Antonio Rudiger sempre più vicino a lasciare la Roma: il difensore tedesco è a Londra per svolgere le visite mediche con il Chelsea. Ai giallorossi andranno 35 milioni di euro più 4 di bonus.

14:30 FIORENTINA AVANTI PER GIOVANNI SIMEONE

La Fiorentina è pronta ad offrire venti milioni più 5 di bonus al Genoa per Giovanni Simeone, scelto come erede di Kalinic (destinato al Milan). Il Torino rimane più defilato.

14:00 Marsiglia su Bacca

Ritorno di fiamma tra l'Olymique Marsiglia e Carlos Bacca: il colombiano aveva giurato che sarebbe rimasto al Milan, ma con l'arrivo di André Silva e quello probabile di Kalinic, troverà poco spazio nell'anno che porta al Mondiale. Così è possibile che accetti di essere ceduto e proprio i francesi, che lo avevano già cercato un mese fa, possono tornare all'assalto.

13:30 Atalanta, blitz per Lapadula

L'Atalanta prova un altro "scippo": dopo aver soffiato Ilicic alla Sampdoria, sta cercando di fare lo stesso con il Genoa per Gianluca Lapadula, attaccante in uscita dal Milan. I bergamaschi cercano un'alternativa a Petagna, visto che Paloschi quasi certamente andrà via, destinazione Chievo.

12:50 LAZIO, MARCHETTI NON SI PRESENTA ALLE VISITE

La nuova stagione della Lazio è ripartita con le visite mediche e c'è subito un giallo: Federico Marchetti non si è presentato. Il portiere, superato nelle gerarchie da Strakosha, potrebbe comunque farle nei prossimi giorni ma la sua volontà è quella di lasciare i biancocelesti.

12:45 Szczesny saluta la Roma

Wojciech Szczesny, rientrato all'Arsenal dopo il prestito biennale, ha salutato la Roma su Instagram: "Ho appena realizzato che giugno è finito e che non sono più un giocatore della Roma. Rappresentare questa squadra per due anni mi ha riempito di gioia e di orgoglio. Non ringrazierò mai abbastanza il club per l’opportunità che mi ha dato, lo staff tecnico per avermi aiutato a crescere come giocatore, i miei compagni di squadra per i bei momenti e le vittorie che abbiamo condiviso e i tifosi per averci sempre supportato. A tutti voi sarò per sempre grato. Grazie e Forza Roma!"

12:30 FERRERO: "ILICIC, PRIMA DEVI ESSERE UOMO"

Massimo Ferrero duro sull'epilogo dell'affare Ilicic: "Sono rimasto basito. Auguro ogni bene all’Atalanta e al giocatore. Ma prima di essere calciatori bisogna essere uomini, consiglio al suo agente di non giocare al mercante in fiera. Meno male che nel calcio gente così è cosa rara".

12:15 "Defrel è del Sassuolo"

Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo, non svende i suoi gioielli: "Defrel e Berardi sono nostri calciatori - ha detto a TeleRadioStereo - io aspetto, se qualcuno realmente fosse interessato...". Entrambi potrebbero andare alla Roma, che deve sostituire Salah e ha dai neroverdi ha già preso Pellegrini e l'allenatore Di Francesco.

12:00 Ilicic, visite all'Atalanta

Lo sloveno Josip Ilicic è ormai un giocatore dell'Atalanta. Stamattina poco dopo le 9 il ventinovenne fantasista mancino della Fiorentina s'è presentato a Bergamo per le visite mediche di rito e in giornata firmerà a Zingonia il contratto che lo legherà al club bergamasco per i prossimi tre anni con opzione per il quarto. I nerazzurri hanno battuto in volata la concorrenza della Sampdoria.

11:15 FIORENTINA, DIKS AL FEYENOORD

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Diks (classe ’96) al Feyenoord Rotterdam.

10:50 "INTER, SANCHEZ COSTA 40 MILIONI"

Davinson Sanchez è stato accostato all'Inter negli ultimi giorni, il difensore dell'Ajax però costa caro: "Lo vogliono? Bene ma ce lo paghino non meno di 40 milioni di euro" ha detto il ds dei lancieri Overmars al Telegraaf.

10:30 MARSIGLIA, ECCO LUIZ GUSTAVO

10:00 il psg ha parlato con mbappé

Rimane forte il pressing del Psg sul Kylian Mbappé: il giocatore e il suo agente si sono incontrati nei giorni scorsi, come racconta l'Equipe. Il problema dei parigini è che il Monaco vorrebbe cederlo all'estero, anche il Real Madrid è interessato (e lo stesso Zidane aveva avuto un colloquio con Mbappé per convincerlo).

09:30 INTER, 5 ALI NEL MIRINO

Douglas Costa, Brandt, Mané, Thauvin e Konoplyanka: ecco i cinque nomi su cui sta lavorando l'Inter per regalare un altro esterno offensivo a Spalletti. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

09:15 La roma pensa a clichy

C'è anche Gael Clichy, 31 anni, svincolato dopo la scadenza di contratto con il Manchester City, tra i profili valutati da Monchi per il nuovo esterno basso della Roma: lo scrive il Corriere dello Sport.

09:00 FIORENTINA, L'AGENTE DI BERNARDESCHI PARLA CON CORVINO

In giornata dovrebbe esserci un incontro a Milano tra Beppe Bozzo e Pantaleo Corvino: l'agente di Bernardeschi ribadirà al dg della Fiorentina la volontà di non prolungare il contratto e la prospettiva di essere ceduto alla Juventus. I viola chiedono almeno 40 milioni, i bianconeri sono pronti al grande esborso.

08:45 INTER SU N'ZONZI

Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter prova lo sgambetto alla Juventus per N'Zonzi. Il centrocampista francese era nel mirino dei bianconeri, non disposti però a pagare la clausola di 40 milioni di euro. Ci sarebbe quindi l'inserimento dei nerazzurri che pagherebbero l'intera cifra ma inserendo nell'affare anche Stevan Jovetic, valutato circa 10 milioni di euro, e ancora tra gli obiettivi del Siviglia.

08:30 PSG, THIAGO MOTTA RINNOVA

Dopo la scadenza del contratto del 30 giugno e le voci su un possibile ritorno al Genoa, Thiago Motta ha trovato l'accordo con il Psg per giocare un altro anno sotto la Tour Eiffel.