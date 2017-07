Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

10:00 Terry verso l'Aston Villa

Dalla Premier League come bandiera del Chelsea a calciatore in fine carriera nella seconda divisione inglese, ma in un club comunque dal blasone alto: John Terry, secondo alcune voci britanniche di radiomercato, sarebbe ad un passo dall'Aston Villa. Il contratto dovrebbe essere firmato entro domani e assicurerebbe al 36enne difensore uno stipendio di circa 68mila euro alla settimana. Trasferimento da Londra a Birmingham, dunque, per Terry, cui peraltro non sarebbero mancate offerte di altri club impegnati a più alti livelli.

09:30 Navas sfida Donnarumma

L'arrivo di Gigio Donnarumma al Real Madrid sembra allontanarsi, ma intanto Keylor Navas, attuale portiere titolare dei campioni d'Europa, manda un avviso con un'intervista a Marca "Un nuovo portiere in arrivo? Combatterò fino alla morte contro chiunque"

09:00 De Sciglio-Juve, è stallo

Giovanni Branchini, agente di Mattia De Sciglio, ha fatto il punto della situazione sul possibile trasferimento del terzino alla Juve: "In questo momento dipende dalla Juventus o dalle squadre che possono avvicinarsi al giocatore - ha spiegato a Tmw Radio -. Noi abbiamo una situazione molto chiara col Milan, rapporti assolutamente ottimi. Vediamo gli sviluppi di questo mercato"

08:45 Milan-Calhanoglu, le visite

Hakan Calhanoglu è arrivato alle 7.45 alla clinica La Madonnina per effettuare le visite mediche: in giornata sarà a casa Milan per la firma.

08:30 Ferrero dice due volte no

"Torreira è incedibile". Massimo Ferrero non intende cedere tutti i suoi pezzi pregiati e, all'esterno della clinica Villa Stuart, smentisce la possibilità che il centrocampista vada alla Roma. E nega anche un'altra trattativa: "Muriel alla Lazio? Non ce lo ha chiesto". Il colombiano, però, quasi certamente partirà: lo vogliono anche Everton e Siviglia.