Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

09:30 Doumbia, visite con lo sporting?

Secondo quanto riportato da 'O Jogo', Doumbia sarebbe volato oggi in Portogallo per sostenere le visite mediche con lo Sporting Lisbona. Nuova avventura per l'attaccante ivoriano ancora di proprietà della Roma.

09:15 Manolas va in premier

Lo Zenit San Pietroburgo rinuncia a Kostas Manolas, difensore in uscita dalla Roma. Il Messaggero fa sapere che c'è la Premier League dietro la rottura della trattativa tra il greco e il club russo. Il Chelsea e il Manchester United sono pronti a sfidarsi a suon di milioni per l'ex Olympiacos.

09:00 samp, sneijder ha detto di sì

I tifosi della Sampdoria possono sognare. Il trequartista olandese Wesley Sneijder, dopo aver rescisso con il Galatasaray, avrebbe dato la propria disponibilità all'avvocato Romei per un ritorno in Italia in maglia blucerchiata. Le parti avrebbero anche raggiunto un accordo sull'ingaggio, con l'olandese che guadagnerebbe 2 milioni di euro più bonus e firmerebbe per un solo anno. Sembra tutto deciso, ma perché arrivi la definitiva fumata bianca occorrerà che il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo dia il suo via libera all'operazione. In attesa dell'accordo, l'agente di Sneijder, Albers, è uscito allo scoperto ai microfoni de 'Il Secolo XIX' "Wesley vuole la Sampdoria, è la sua prima scelta tra tutte le destinazioni che sono state proposte all'estero. Ovunque è andato si è sempre trovato bene, mai una polemica".

08:40 samp, caprari fa le visite

In casa Sampdoria sono iniziate le visite mediche di rito per Gianluca Caprari, nuovo giocatore blucerchiato. Il giocatore arriva a Genova via Inter nell'ambito dell'operazione Skriniar e si è presentato puntualissimo alle 8 e 20 al laboratorio Albaro per l'inizio dei controlli. Poi firma sul contratto e annuncio.

08:20 Napoli, adl blinda ghoulam

"Ghoulam resta? Certo, ha un contratto. Dove dovrebbe andare, nessun titolare andrà via". Così Aurelio De Laurnetiis sui rumors insistenti di un possibile addio dell'algerino, inamovibile per Maurizio Sarri, ma che non ha ancora firmato il rinnovo del contratto in scadenza nel 2018.

08:00 "Il barcellona vuole merè"

"Il Barça vuole Meré". Questo il titolo del Mundo Deportivo in edicola questa mattina, con i catalani che sono sulle tracce del difensore centrale dello Sporting Gijon, che ha una clausola rescissoria da 15 milioni e che piace moltissimo alla dirigenza blaugrana.