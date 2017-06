Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

10:15 Milan-Conti, la sblocca... Petagna

La cessione di Andrea Conti al Milan si sblocca grazie a Petagna: i rossoneri, infatti, pagheranno all'Atalanta 24 milioni cash e non inseriranno nell'affare alcuna contropartita tecnica. In compenso, rinunceranno al 30% sulla futura rivendita del centravanti, clausola inserita nell'atto di cessione del giocatore ora a Bergamo.

10:00 Felipe alla Spal

Felipe lascia l'Udinese: il difensore italo-brasiliano classe 1984 ha firmato un contratto triennale con la Spal. Per la neopromossa un rinforzo importante: Felipe è un giocatore di grande esperienza, il cui cartellino è costato 600 mila euro.

09:45 Deulofeu, c'è pure la Juve

Secondo il Daily Mail, ripreso dal quotidiano di Barcellona "Mundo Deportivo", ci sarebbe anche la Juve su Gerard Deulofeu. L'attaccante, per il quale i blaugrana hanno esercitato il diritto di recompra con l'Everton pagandolo 12 milioni, ha giocato la seconda parte della stagione in Serie A con la maglia del Milan segnando 4 gol in 17 partite e ora è protagonista all'Europeo.

09:30 Borini-Milan, visite mediche

In corso le visite mediche di Fabio Borini alla clinica La Madonnina: il Milan lo ha acquistato dal Sunderland pagandolo 6 milioni di euro. È il quinto colpo dei rossoneri dopo Musacchio, Kessié, André Silva e Ricardo Rodriguez.