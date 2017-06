Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

12:45 Inter-Coulibaly, ci siamo

Dirigenti del Pescara nella sede del'Inter: è ormai in chiusura la trattativa che porterà Mamadou Coulibaly all'Inter. Il centrocampista classe 1999 ha giocato 9 partite in Serie A nella scorsa stazione con Zeman.

12:40 Sampdoria su Mati Fernandez

Non solo trattative in entrata per il Milan: la Sampdoria è interessata a Mati Fernandez, che nel modulo di Giampaolo potrebbe giocare come mezzala sinistra o all'occorrenza da trequartista occupando il posto lasciato vuoto da Bruno Fernandes. Il centrocampista è arrivato dalla Fiorentina in rossonero la scorsa estate con Galliani che bruciò la concorrenza del Cagliari in extremis.

12:30 Fiorentina, stretta per politano

Pantaleo Corvino da oggi sarà a Milano con due obiettivi primari: cessioni e acquisto di un esterno offensivo. Dopo il mancato riscatto di Tello e vista la possibile partenza di Bernardeschi - scrive il Corriere Fiorentino -, il dg della Fiorentina avrebbe effettuato più di un sondaggio per Matteo Politano del Sassuolo. Col giocatore ci sarebbe già l'accordo, ma adesso bisognerà convincere i neroverdi ad accettare 7-8 milioni di euro per il suo cartellino.

12:15 paredes allo zenit, c'è l'accordo

Con l'affare Manolas in standby (visite mediche rinviate per via di alcuni problemi economici), via libera per Leandro Paredes allo Zenit. Nella notte è arrivato l'accordo definitivo tra il club russo e l'argentino, che entro fine settimana farà le visite mediche di rito. Una volta ufficializzata la partenza di Paredes, la Roma chiuderà per Maxime Gonalons: al Lione andranno circa 5 milioni di euro più bonus, il giocatore firmerà un quadriennale da 2 mln a stagione. Le visite mediche sono fissate, se tutto andrà bene, per l'inizio della prossima settimana.

11:50 Parma, ufficiale il rinnovo di lucarelli

"La Società Parma Calcio 1913 è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con il proprio Capitano Alessandro Lucarelli per il prolungamento di un anno del contratto in essere: la nuova scadenza sarà il 30.06.2018. Per la Bandiera Crociata, la prossima, sarà la decima stagione consecutiva con i colori del Parma".

11:30 Il trabzonspor piomba su Medel

Secondo quanto riporta il sito divaneyiz.net, il centrocampista cileno dell’Inter Gary Medel sarebbe vicino al Trabzonspor. Il Pitbull è un obiettivo dei turchi, come confermato dall'allenatore Ersun Yanal (“Medel è un giocatore di grande livello che sicuramente migliorerebbe il campionato”) e anche dal presidente del club, Başkan Usta, che ha confermato che le trattative sono in corso. Per il numero 17 nerazzurro, che nelle ultime settimane era stato accostato a Boca Juniors, Zenit e CSKA Mosca, filtra ottimismo dalla Turchia: l’operazione potrebbe chiudersi per una cifra compresa tra i 5 ed i 9 milioni di euro.

11:00 napoli, nuovo summit adl-reina

In casa Napoli tiene ancora banco la questione legata al futuro di Pepe Reina, portiere classe '82 in scadenza contrattuale tra un anno. Il Mattino fa sapere che, col ritorno in Italia del presidente Aurelio De Laurentiis, si attende un altro incontro con il suo manager Quilon per il prolungamento dell’accordo dopo il primo round che aveva riportato una distanza considerevole tra le parti.

10:30 toni-verona, l'addio è ufficiale

10:10 Manolas-zenit, problemi economici

Kostas Manolas non ha ancora sostenuto le visite mediche previste per stamattina alle 7. Alla base del rinvio problemi economici con lo Zenit: secondo quanto si scrive in Russia il greco non vuole che la cifra dell'ingaggio sia stabilita con la valuta russa.

09:45 Barcellona, ultimatum a Verratti

4 luglio. E' questa la data che secondo il quotidiano Sport il Barcellona avrebbe scelto per avere una risposta definitiva dal Psg per Marco Verratti. Il club parigino continua a considerare il centrocampista azzurro incedibile, ma i blaugrana insistono e sarebbero pronti a offrire fino a 80 milioni di euro. Verratti da parte sua ha già comunicato al club di volersi trasferire in Catalogna e alla fine probabilmente la sua volontù risulterà decisiva.

09:20 ilicic alla samp per 5 milioni

In giornata Fiorentina e Sampdoria definiranno il passaggio di Josip Ilicic in blucerchiato: 5 milioni di euro e contratto triennale con opzione per il quarto, questi i dettagli svelati dalla 'Gazzetta dello Sport'.

08:55 Napoli, avanti per mario rui

L'edizione odierna del quotidiano 'Il Mattino' aggiorna la situazione legata all'interesse del Napoli per Mario Rui, esterno della Roma che piace a Maurizio Sarri. Il club giallorosso chiede 12 milioni di euro più bonus per il terzino portoghese che quest’anno ha giocato solo nove partite, il club azzurro ne offre otto. Una trattativa che potrebbe chiudersi positivamente a dieci milioni.

08:40 Samp, "pazza idea" Sneijder

"Pazza idea". Il Secolo XIX rilancia in prima pagina l'indiscrezione di mercato raccolta ieri da TuttoMercatoWeb.com. La Sampdoria starebbe pensando a Wesley Sneijder, centrocampista in uscita dal Galatasaray. Intanto Skriniar è a un passo dall'Inter, mentre Caprari farà il percorso inverso.

08:15 "Alex Sandro ha scelto il Chelsea"

"Alex Sandro ha scelto il Chelsea: Juve su Aurier". Il QS in edicola si concentra stamani sulle ultime novità di mercato in casa bianconera. Col laterale brasiliano a un passo dall'addio, la Juventus sembra puntare su Aurier, terzino ivoriano del Paris Saint-Germain.

08:00 Roma, Monchi è scatenato

"Karsdorp firma per quattro anni. In arrivo anche Gonalons". Il Corriere di Roma riporta le ultime novità di mercato in casa giallorossa. L'esterno olandese del Feyenoord ieri ha svolto le visite mediche, intanto il capitano del Lione avrebbe già detto sì a Monchi.