Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

22:00 Inter, ciao ciao Banega

Va via dopo una sola stagione Ever Banega, arrivato all'Inter a parametro zero la scorsa estate. I nerazzurri ufficializzano la cessione al Siviglia: "Inter e Siviglia hanno raggiunto un accordo di massima per il trasferimento di Ever Banega in Spagna, che diventerà effettivo dopo la sottoscrizione del contratto del calciatore e il superamento delle visite mediche", si legge sul sito nerazzurro. All'Inter dovrebbero andare 9 milioni.

20:00 Real, Ronaldo furioso

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha parlato del caso Cristiano Ronaldo: "Ha un contratto con il Real Madrid, quello che sappiamo è che ha detto a un compagno di squadra in nazionale che è arrabbiato e questo hanno scritto su A Bola. Non ho parlato con lui e non gli do l'importanza che danno gli altri. C'è solo da aspettare, parleremo con lui dopo la Confederations. È arrabbiato perché molti hanno voluto danneggiarlo con la storia dei problemi fiscali e la cosa gli dispiace. Io ho parlato con Mendes di lui e al momento non bisogna preoccuparsi più del dovuto"

18:30 Manolas, addio Roma

Limati anche gli ultimi dettagli: Kostas Manolas sarà un giocatore dello Zenit. La Roma ha trovato l'accordo con il club russo allenato da Roberto Mancini: il difensore greco andrà via per 30 milioni più 5 di bonus. La trattativa per Paredes prosegue parallelamente, anche se in questo momento appare in stand-by, con la Juve alla finestra per il regista sudamericano.

18:00 Oriali, niente Inter

Gabriele Oriali resta in Nazionale: capodelegazione all'Europeo Under 21 e team manager della nazionale maggiore, l'ex centrocampista ha confermato che non lascerà l'incarico come invece si era vociferato un mese fa. Niente ritorno all'Inter, dunque, per Oriali, né passaggio al Chelsea di Conte. Ovviamente Ventura non avrà bisogno di una nuova figura di prestigio al suo fianco. Per l'eventuale sostituzione di Oriali erano venuti fuori i nomi di Totti e Maldini.

17:00 Roma, offerta al Lione per Gonalons

La Roma va all'assalto di Gonalons. I giallorossi avrebbero infatti incontrato l'agente del centrocampista del Lione e formulato un'offerta ufficiale al Lione per il 28enne, il cui contratto scade nel 2018.

16:30 Torino, annunciato sirigu

16:00 criscito-genoa, lo zenit fa muro

Domenico Criscito ha detto a chiere lettere di voler tornare al Genoa, ma lo Zenit non ci sta. Mancini non sembra affatto intenzionato a privarsi del terzino di Cercola, particolarmente apprezzato per la sua duttilità e per il suo ruolo all'interno dello spogliatoio e davanti alla richiesta del terzino di partire ha risposto affidandogli la fascia di capitano. L'affare è dunque in salita per il Genoa, che in ogni caso si è messo al lavoro per preparare l'offerta giusta da presentare nei prossimi giorni al club di San Pietroburgo.

15:40 neto, accordo col valencia

Valencia in pole per Norberto Murara Neto. Secondo quanto riporta Tuttosport, il portiere della Juventus, nel mirino anche del Napoli e del Milan, sembra essere molto vicino al trasferimento nella Liga, visto che i due club italiani stanno prendendo tempo mentre il club spagnolo fa sul serio ed è pronto all'accelerata decisiva. L'accordo tra il club e il portiere ci sarebbe già, bisogna trovare quello con la Juventus, che chiede 10 milioni di euro.

15:10 sassuolo, falcinelli: "Andrò via"

Diego Falcinelli dice addio al Sassuolo ai microfoni del Corriere dell'Umbria: "Il mio cartellino è di proprietà neroverde, ma di sicuro andrò via".

14:40 samp, ferrero: "chiriches ci piace molto"

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato del mercato bei blucerchiati: "(...) Per quanto riguarda Muriel alla Lazio non è vero niente. Siviglia? Andrà dove lo porterà il cuore. Stiamo seguendo Ilicic, se abbassano il prezzo verrà da noi. Chiriches ci piace, Aurelio (De Laurentiis, ndr) lo sa, gliel’ho chiesto e sa che ci interessa molto, se ce lo vende a cifre ragionevoli lo prendiamo. A Giampaolo consegnerò una buona squadra, penseremo prima a salvarci e poi vedremo. Se il Napoli vuole Giampaolo per il dopo Sarri? Se lo prendesse!".

14:20 milan, niente riscatto per ocampos

Lucas Ocampos è tornato in Francia. L'attaccante argentino classe 1994, dopo i prestiti al Genoa e successivamente al Milan, non è stato riscattato dai rossoneri e da ieri è a lavorare regolarmente con il Marsiglia in vista del prossimo campionato.

14:00 psg, matuidi vuole la premier

Il portale francese Foot01 fa il punto sul futuro di Blaise Matuidi e spiega che la Juventus non rientra fra le sue priorità. Il centrocampista, valutato oltre 15 milioni dal Psg, sta infatti aspettando le offerte dalla Premier, dove piace a Manchester United e Arsenal.

13:30 giuseppe rossi, no al celta: "ma il futuro è in europa"

Giuseppe Rossi ha parlato a As del suo futuro, confermando di non voler più giocare per il Celta Vigo: "Ho già deciso di non continuare nel Celta, non voglio tornare a Vigo. La mia volontà è quella di continuare in Europa, sono ancora giovane. L'infortunio? Il recupero procede bene".

13:05 SAMP, RITORNO DI FIAMMA PER EDER

La Sampdoria starebbe pensando ad Eder per sostituire Luis Muriel, destinato al Siviglia. L'italo-brasiliano, blucerchiato dal 2012 al 2016, non rientrerà nell'affare Skriniar abbassando la cifra cash chiesta all'Inter dalla Samp (20 milioni più il cartellino di Caprari) ma potrebbe essere trattato a parte.

12:00 BANEGA-SIVIGLIA AI DETTAGLI

L'agente di Banega, Marcelo Simonian, conferma la vicina cessione al Siviglia: "Siamo ai dettagli ma è tutto fatto - le parole ad ABC - . Saranno tre anni di contratto".

11:30 TOLISSO: "JUVE, NON HAI FATTO OFFERTE"

Tolisso ha parlato così a RMC: "Ho sempre sognato un grande club come il Bayern. Ho parlato anche con la Juventus, ma i bianconeri in realtà non avevano mai fatto un'offerta ufficiale al Lione".

10:45 Real Madrid, Bale incedibile

Bale resta al Real Madrid. Secondo quanto riferisce Marca, Zidane considera il gallese assolutamente incedibile. Smentite così le voci degli ultimi giorni che volevano l'ala delle merengues in orbita Psg soprattutto in caso di arrivo in Spagna di Kylian Mbappé dal Monaco.

09:25 MIRABELLI: "DONNARUMMA, SPERIAMO NEL LIETO FINE"

Il ds milanista Mirabelli è tornato a parlare del rinnovo di Donnarumma: "Potrei prendere un caffé con Raiola. Dopo l'Europeo ci siederemo e vedremo che c’è da fare. Non è un affare di Stato e nemmeno una trattativa. Speriamo possa essere una favola a lieto fine".

09:15 NAINGGOLAN, PERICOLO INGLESE SCONGIURATO?

Radja Nainggolan deve ancora firmare il prolungamento di contratto con la Roma, intanto (oltre all'Inter) anche il Manchester United guarda al belga: secondo la Gazzetta dello Sport pronta un'offerta da 45 milioni ai giallorossi e da 7,5 all'anno al giocatore. Ma le indiscrezioni che arrivano dalla Capitale parlano di un rinnovo dietro l'angolo, il pericolo inglese sembra scongiurato anche perché Mourinho è molto vicino a Matic.

08:45 TORINO, VISITE MEDICHE PER SIRIGU

Dopo la rescissione con il Psg, Salvatore Sirigu sta effettuando le visite mediche con il Torino: il portiere firmerà un biennale.

08:30 L'AGENTE DI BIGLIA: "VUOLE LASCIARE LA LAZIO"

L'agente di Biglia ha rilasciato questa dichiarazione al Messaggero: "Lucas ha parlato con la Lazio un mesetto fa, la propria scelta è quella di andare via. C'è una trattativa con il Milan e noi siamo in attesa che le due società trovino un accordo definitivo, noi aspettiamo ma c'è pure una possibilità di andare in Inghilterra, di più non posso dire. Sarò in Italia la prossima settimana e speriamo che tutto si risolva in breve tempo".