Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

10:45 Real Madrid, Bale incedibile

Bale resta al Real Madrid. Secondo quanto riferisce Marca, Zidane considera il gallese assolutamente incedibile. Smentite così le voci degli ultimi giorni che volevano l'ala delle merengues in orbita Psg soprattutto in caso di arrivo in Spagna di Kylian Mbappé dal Monaco.

09:25 MIRABELLI: "DONNARUMMA, SPERIAMO NEL LIETO FINE"

Il ds milanista Mirabelli è tornato a parlare del rinnovo di Donnarumma: "Potrei prendere un caffé con Raiola. Dopo l'Europeo ci siederemo e vedremo che c’è da fare. Non è un affare di Stato e nemmeno una trattativa. Speriamo possa essere una favola a lieto fine".

09:15 UNITED SU NAINGGOLAN

Radja Nainggolan deve ancora firmare il prolungamento di contratto con la Roma, intanto (oltre all'Inter) anche il Manchester United guarda al belga: secondo la Gazzetta dello Sport pronta un'offerta da 45 milioni ai giallorossi e da 7,5 all'anno al giocatore.

09:00 LA JUVENTUS TORNA SU DANILO

Con Dani Alves ed Alex Sandro in partenza, la Juventus cerca rinforzi sugli esterni. Secondo il Corriere dello Sport, Danilo torna tra gli obiettivi dei bianconeri: il Real Madrid chiede 30 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta.

08:45 TORINO, VISITE MEDICHE PER SIRIGU

Dopo la rescissione con il Psg, Salvatore Sirigu sta effettuando le visite mediche con il Torino: il portiere firmerà un biennale.

08:30 L'AGENTE DI BIGLIA: "VUOLE LASCIARE LA LAZIO"

L'agente di Biglia ha rilasciato questa dichiarazione al Messaggero: "Lucas ha parlato con la Lazio un mesetto fa, la propria scelta è quella di andare via. C'è una trattativa con il Milan e noi siamo in attesa che le due società trovino un accordo definitivo, noi aspettiamo ma c'è pure una possibilità di andare in Inghilterra, di più non posso dire. Sarò in Italia la prossima settimana e speriamo che tutto si risolva in breve tempo".