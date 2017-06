Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

11:55 Chelsea, inserimento per Manolas

Il Chelsea potrebbe tentare un inserimento last minute per Kostas Manolas, molto vicino a vestire la maglia dello Zenit. Per il Daily Express i blues sarebbero infatti pronti a offrire 40 milioni di euro per il difesnore greco per superare così la concorrenza della squadra di Mancini che ha messo sul piatto 35 milioni.

11:30 Juve, si complica Douglas Costa

E' più tortuosa del previsto per la Juventus la strada che porta a Douglas Costa. Come riferisce Kicker il Bayern Monaco vuole 50 milioni di euro per il giocatore brasiliano mentre la proposta dei bianconeri è ferma a 40. Ci sarebbero stati incontri tra i dirigenti delle due società ma la situazione resterebbe bloccata. Il club di corso Galileo Ferraris avrebbe già l'accordo con l'esterno e tuttavia è chiaro che senza l'intesa con i bavaresi l'affare non può concretizzarsi.

10:42 L'agente di Paletta: "con il Milan è finita"

Si è praticamente conclusa l'avventura di Gabriel Paletta in rossonero. La conferma è arrivata dall'agente del giocatore che a Tuttosport ha spiegato: "Se con il Milan è davvero finita? Direi di sì, penso proprio di sì, anche se con loro ora cerco un accordo utile a tutti: non ho mica intenzione di scatenare una guerra. Qualche tempo fa ho parlato con Mirabelli e il ds del Milan mi ha comunicato che non hanno intenzione di rinnovargli il contratto, che scadrà già nel 2018. Io ho immediatamente chiesto a Mirabelli di lasciar libero il giocatore, a questo punto. Tenere un giocatore scontento, che oltretutto tra un anno si libererebbe gratis, non sarebbe utile a nessuno. Meglio trovare una soluzione di comune accordo, e salutarci con rispetto e stile da professionisti".

10:15 Vermaelen verso il Torino

Thomas Vermalen si avvicina al Torino. Il difensore del Barcellona, nello scorso campionato in prestito alla Roma, dovrebbe essere dopo Lyanco il secondo rinforzo per il reparto arretrato granata. Il club piemontese avrebbe trovato l'accordo con la società spagnola: i blaugrana potrebbero pagare una parte dell'ingaggio del centrale belga.

10:00 Juventus, occhi su Paredes

Potrebbero esserci sorprese in merito alla situazione di Leandro Paredes. Lo Zenit di Roberto Mancini, che ha in pratica chiuso per Manolas, è ancora in pole ma attenzione alle mosse della Juventus, alla ricerca di un centrocampista, e al Borussia Dortmund. La giornata di oggi, con l'arrivo a Roma del procuratore dell'aregtnino, sarà decisiva.

09:45 L'Inter non fa sconti per Perisic

L'Inter chiede 50 milioni di euro per Ivan Perisic e non intende scendere da questo prezzo. I nerazzurri si priveranno del croato solo di fronte a una grande offerta, del Manchester United, ma solo fino a venerdì 30 giugno in nome del fair play finanziario (si sta valutando un piano alternativo con altre cessioni). Inoltre l'esterno, qualora il club di Corso Vittorio Emanuele, non riuscisse ad arrivare a Berardi o Bernardeschi, potrebbe restare alla corte di Spalletti.

09:30 Roma, frenata per Karsdorp

Nulla di fatto nell'incontro tra Roma e Feyenoord per Rick Karsdorp. I dirigenti della squadra vicecampione si risentiranno con i colleghi olandesi nei prossimi giorni, per cercare di limare le distanze: il Feyenoord non recede dalla richiesta iniziale di 16 milioni di euro, i giallorossi ne offrono 12 più bonus. La trattativa non è chiusa ma i capitolini stanno vagliando un'alternativa: si tratta del granata Davide Zappacosta.