Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

20:00 psg, marquinhos: "sono sicuro che verratti resterà"

In un'intervista rilasciata a L'Equipe, il difensore del PSG Marquinhos ha parlato della situazione di Marco Verratti, che sembra desideroso di lasciare Parigi: "Da lontano ho letto molto, ma non so quale sia la verità. Marco non mi ha mai detto che vuole lasciare il PSG. Lui è un grande giocatore e una parte molto importante del progetto. Vorrei che Marco restasse con noi, non voglio che vada via e francamente sono sicuro che resterà con noi".

19:30 Bologna, ufficiale l'arrivo di brignani

Brignani al Bologna a titolo definitivo https://t.co/uUsmWXO6dt — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) 23 giugno 2017

19:00 fiorentina, ufficiale vlahovic

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha reso noto l'acquisto a titolo definitivo dal Partizan Belgrado del giovane talento serbo Dusan Vlahovic, classe 2000. L'operazione sarà ratificata al compimento del 18° anno di età da parte dell'attaccante.

18:30 Roma: Doumbia-sporting, niente di fatto

Non sarà in Portogallo il futuro dell'attaccante Seydou Doumbia, il cui cartellino è di proprietà della Roma: salta all'ultimo il trasferimento allo Sporting Lisbona, secondo 'Il Tempo' si sarebbe fatto avanti il Fenerbahçe con un'offerta più sostanziosa.

18:00 Barça, neymar 'chiama' verratti

"E' un grande giocatore, di qualità e tecnica incredibile. Ha il profilo e le caratteristiche perfette per giocare con noi nel Barcellona". L'investitura pesante è di Neymar, che in questo modo "chiama" il centrocampista azzurro del Psg al Camp Nou.

17:30 Il crotone: Cassano non ci interessa"

Intervistato dai microfoni di itasportpress.it, il direttore sportivo del Crotone, Giuseppe Ursino, ha parlato delle voci di mercato che vorrebbero i pitagorici interessati ad Antonio Cassano: "Non stiamo seguendo Cassano, un giocatore di assoluto talento ma che non ci interessa. Per il mercato in acquisizione abbiamo altri obiettivi”.

17:00 Bernardeschi strizza l'occhio alla juve...

Intervista a Uefa.com dell'esterno della Fiorentina, oggetto del desiderio della Juventus: "I miei tre italiani preferiti nella storia della Nazionale? Essendo un numero 10 scelgo Baggio, Totti e Del Piero. Sono un fantasista e a me piacciono giocatori come loro". Baggio e Del Piero, idoli juventini di cui Federico vorrebbe seguire le tracce?

16:30 Zenit-driussi, stop per il doping

Poteva essere la giornata della svolta della sua carriera, si è trasformata in una grande delusione. L'agente di Sebastian Driussi, l'attaccante classe '96 del River Plate, aveva un appuntamento a Monaco con lo Zenit per chiudere l'affare (20 milioni al River e triennale al giocatore), le notizie che arrivavano dall'argentina sulla questione doping che riguarderebbe anche "el Gordo Driussi" ha letteralmente congelato l'affare, che a questo punto potrebbe anche saltare definitivamente.

16:00 Napoli su Mario Rui

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui e Sepe, è intervenuto a Radio Kiss Kiss per fare il punto della situazione sui suoi due assistiti: "Il Napoli segue da due anni Mario Rui e ha dimostrato di volere fortemente il calciatore: bisognerà capire quale sia la decisione della Roma. Sepe? Aspettiamo che la situazione di Reina si risolva e poi prenderemo delle decisioni, non vogliamo mettere pressione alla dirigenza in un momento importante".

15:30 Deulofeu, ritorno in Italia?

"È tutto da vedere però la Roma è un grandissimo club, quindi rappresenta un'ipotesi". Gines Carvajal, procuratore di Gerard Deulofeu, è intervenuto ai microfoni di Romanews WebRadio strizzando l'occhio ai giallorossi. L'esterno classe '94 è stato autore di una buona seconda parte di stagione con la maglia del Milan, collezionando 4 gol e 3 assist in 17 presenze. Ora sta giocando da protagonista l'Europeo Under 21 con la Spagna.

13:00 Messi e la Cina

Leo Messi, fuoriclasse del Barcellona, ha parlato di un suo futuro in Cina: ''Non posso dire che andare in Cina sia impossibile - afferma l'argentino - nessuno può dire che ci sia qualcosa di impossibile nel calcio di oggi, ma non mi è mai passato per la mente. Terminare la mia carriera al Barcellona è quello che ho sempre voluto e quello che sogno. Penso solo a questo club e a vincere il maggior numero possibile di titoli la prossima stagione''.

12:30 Pellegri, si inserisce la Juve

Incontro tra Fabio Paratici e Beppe Riso a Palazzo Parigi, a Milano: la Juve si inserisce nella corsa a Pietro Pellegri, attaccante 2001 del Genoa che ha segnato un gol all'ultima giornata dello scorso campionato contro la Roma. Su di lui ci sono anche Milan e soprattutto Inter, che è pronta a offrire 12 milioni per il giovanissimo attaccante.

12:00 Borriello-Cagliari, si può

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, sul futuro di Borriello: "Non è ancora certo al 100% il rinnovo, ma Borriello ha ancora un anno di contratto con noi, ha voglia di restare a Cagliari e di giocarsi qui le sue chance per andare al Mondiale della prossima estate. Ha fatto benissimo quest'anno e sono convinto che indipendentemente dal prolungamento farà altrettanto bene la prossima stagione"

11:15 Roma, che bell'addio a Salah

I messaggi dei compagni a #Salah e quello di Momo per loro, la squadra e i tifosi



https://t.co/9m1M2uVTmV#ASRoma pic.twitter.com/wODGqZfjqw — AS Roma (@OfficialASRoma) 23 giugno 2017

11:00 Capuano-Cagliari, ancora insieme

10:30 Dani Alves, sempre più City

Dani Alves è sempre più vicino al Manchester City: "La mia prossima squadra? Beh, tutti conoscono la mia ammirazione per Pep Guardiola...", ha detto l'esterno destro a Rede Globo. E a proposito della risoluzione contrattuale con la Juve ha spiegato: "Ho lasciato tutto il lavoro ai miei agenti, hanno detto che parleranno con me quando avranno ottenuto una risoluzione. Se me ne andrò sarà senza alcuno scontro, senza alcun problema. Al contrario di quello che si dice in giro..."

10:15 113 milioni per la Juve

Marotta l'aveva già detto: la Jue ha ricevuto un'offerta importante solo per Alex Sandro. Secondo il Sun, invece, i giocatori che piacciono al Chelsea e che Conte vuole a tutti i costi sono due: il tabloid britannico apre la propria pagina sportiva con l'assalto dei Blues a Bonucci e Alex Sandro, con 100 milioni di sterline, pari a 113 milioni di euro, pronti da versare nelle casse bianconere.

09:50 Inter-Siviglia, non ci siamo

Walter Sabatini, coordinatore tecnico di Suning, ha parlato ad Abc della trattativa tra l'Inter e il Siviglia: "È vero che stiamo parlando con il Siviglia. Ci sono ufficialmente dei contatti. Un accordo? Stiamo lavorando su questo. Ma bisogna avere pazienza. Non si può garantire nulla in questo momento. Nove milioni (per Banega, ndr)? Onestamente mi sembra poco. 18-20 milioni per Banega e Jovetic? Non lo so, non la penso così. Possiamo parlare di molte cose, ma Banega, come Jovetic, ha un contratto con l’Inter".

09:30 Mbappé-Real, chiama Zizou

Secondo quanto riporta L'Equipe, Zidane avrebbe telefonato a Kylian Mbappé per convincerlo a vestire la maglia del Real Madrid già l'anno prossimo: nella conversazione, Zizou avrebbe promesso al giocatore che se dovesse scegliere di trasferirsi, gli garantirà un alto minutaggio in prospettiva Mondiale. Per portarlo a casa, Florentino Perez deve versare nelle casse del Monaco una cifra che oscilla tra i 100 e i 113 milioni.

09:00 Juve-N'Zonzi? È dura

José Castro, presidente del Siviglia, allontana l'ipotesi di N'Zonzi alla Juve: "Il Siviglia per il momento non ha ricevuto un’offerta formale per N’Zonzi, né dalla Juventus né da qualche altra società. Il Siviglia desidera che il giocatore rimanga nel club per tanti anni, altrimenti non ci saremmo preoccupati di rinnovare il contratto appena un mese fa. Altrimenti c’è una clausola rescissoria e a partire da quella andremmo a valutare la situazione. rima è necessario che sia formalizzata un’offerta, che esista un interesse concreto. Se questo interesse dovesse effettivamente esserci allora valuteremo, ma una cosa deve essere chiara a tutti: non abbiamo alcuna intenzione di lasciare partire i nostri migliori giocatori e qualsiasi conversazione deve partire dalla cifra della clausola". La clausola è fissata a 40 milioni di euro.