Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

09:50 Inter-Siviglia, non ci siamo

Walter Sabatini, coordinatore tecnico di Suning, ha parlato ad Abc della trattativa tra l'Inter e il Siviglia: "È vero che stiamo parlando con il Siviglia. Ci sono ufficialmente dei contatti. Un accordo? Stiamo lavorando su questo. Ma bisogna avere pazienza. Non si può garantire nulla in questo momento. Nove milioni (per Banega, ndr)? Onestamente mi sembra poco. 18-20 milioni per Banega e Jovetic? Non lo so, non la penso così. Possiamo parlare di molte cose, ma Banega, come Jovetic, ha un contratto con l’Inter".

09:30 Mbappé-Real, chiama Zizou

Secondo quanto riporta L'Equipe, Zidane avrebbe telefonato a Kylian Mbappé per convincerlo a vestire la maglia del Real Madrid già l'anno prossimo: nella conversazione, Zizou avrebbe promesso al giocatore che se dovesse scegliere di trasferirsi, gli garantirà un alto minutaggio in prospettiva Mondiale. Per portarlo a casa, Florentino Perez deve versare nelle casse del Monaco una cifra che oscilla tra i 100 e i 113 milioni.

09:00 Juve-N'Zonzi? È dura

José Castro, presidente del Siviglia, allontana l'ipotesi di N'Zonzi alla Juve: "Il Siviglia per il momento non ha ricevuto un’offerta formale per N’Zonzi, né dalla Juventus né da qualche altra società. Il Siviglia desidera che il giocatore rimanga nel club per tanti anni, altrimenti non ci saremmo preoccupati di rinnovare il contratto appena un mese fa. Altrimenti c’è una clausola rescissoria e a partire da quella andremmo a valutare la situazione. rima è necessario che sia formalizzata un’offerta, che esista un interesse concreto. Se questo interesse dovesse effettivamente esserci allora valuteremo, ma una cosa deve essere chiara a tutti: non abbiamo alcuna intenzione di lasciare partire i nostri migliori giocatori e qualsiasi conversazione deve partire dalla cifra della clausola". La clausola è fissata a 40 milioni di euro.