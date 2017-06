Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

18:30 Il Siviglia: "Rivogliamo Banega e Bacca"

Operazione nostalgia in casa Siviglia. Il presidente José Castro oggi ha spiegato le strategie di mercato del club andaluso: "Stiamo trattando con diversi calciatori - ha svelato - Abbiamo un interesse per Banega, al quale piace l'idea di tornare a giocare con noi. E vogliamo che rientri anche Jesus Navas, per il quale si attendono notizie a breve. Bacca è un'altra opzione: è stato qui e ha segnato più di 60 gol... Su Nolito, invece, non so se sia vicino: stiamo trattando". Nel mirino anche l'interista Jovetic: "Mi piace molto, ma costa tanto - ammette Castro - Abbiamo provato a contrattare una cifra con l'Inter, ma hanno rifiutato la nostra offerta. Questo, comunque, non vuol dire che non possa tornare qui". Poi un messaggio alla Juventus: "N'Zonzi non andrà via per un importo inferiore alla clausola (40 milioni)".

18:10 Poli-Bologna, trovato l'accordo

Bologna scatenato. Ieri è arrivata l’ufficialità del centrale De Maio (dall’Anderlecht), oggi quella per l’altro difensore Gonzalez (dal Palermo per 1,8 milioni), prima del ritiro verranno definiti a parametro zero gli affari Avenatti e Falletti dalla Ternana, e per il centrocampo la dirigenza rossoblu ha trovato l'accordo con Poli (700mila euro a stagione). Nelle prossime ore arriverà la definizione dell’affare anche con il Milan, la distanza è minima.

18:00 Cuadrado: "voglio restare fino al 2020"

Il futuro di Juan Guillermo Cuadrado sarà alla Juventus. L'esterno colombiano, accostato nelle ultime ore a PSG, Arsenal e Milan, ha infatti escluso un addio al club bianconero: "Ho rinnovato con la Juventus fino al 2020 e, con l'aiuto di Dio, voglio restare lì fino ad allora. Questo è il mio pensiero", le parole pronunciate da Cuadrado in Colombia secondo 'El Pais'.

17:45 Lazio, incontro per il Papu Gomez

Un viaggio a Milano del ds Igli Tare. L’incontro è di quelli importanti: il dirigente ha visto Giuseppe Riso, procuratore del Papu Gomez. Secondo LaLazioSiamoNoi, l’argentino dell’Atalanta continua ad essere l’obiettivo numero 1 per il calciomercato in entrata della Lazio. Si è parlato dell’operazione e di contratto. Domani poi, l’agente dovrebbe raggiungere il Papu in vacanza ad Ibiza. Gli parlerà dell’offerta a tinte biancoceleste. Continua il pressing, la Lazio vuole il Papu.

17:30 Balo, sacrificio per restare a nizza

Il presidente del Nizza, Jean-Pierre Rivere, ha parlato del futuro di Mario Balotelli, in trattativa per un'eventuale permanenza dell'attaccante. "Posso dire tre cose. Uno, Il giocatore vuole restare e due, è disposto a fare dei sacrifici. Tre, ci stiamo ancora lavorando. Non posso dire di più".

17:15 Cenerentola Spal

Walter Mattioli, presidente della Spal, a Radio Kiss Kiss: "Siamo da 10 giorni in pianta stabile a Milano ed abbiamo notato quanto sia difficile fare il calciomercato in Serie A. Abbiamo chiesto alcuni giocatori anche al Milan, ma non è facile perchè girano prezzi e stipendi esorbitanti".

17:00 Gonzalez-Bologna, è ufficiale

16:30 Milan-Conti, sembra fatta

Mario Giuffredi, procuratore di Andrea Conti, sembra aver convinto Percassi, presidente dell'Atalanta - di lasciar andare il terzino al Milan. "Siamo soddisfatti - ha detto dopo l'incontro - Ora si parleranno le due società". I bergamaschi hanno abbassato le pretese a 25 milioni, ora aspettano la risposta dei rossoneri che non inseriranno più Kucka o Paletta nella trattativa, ma al massimo due giovani, probabilmente Pessina e Felicioli.

15:30 Napoli, Koulibaly resta

Bruno Satin, agente di Koulibaly, a Radio CRC: "Koulibaly al Liverpool? Tutti i giocatori importanti possono avere delle richieste, ma si dicono anche tante cavolate. In questo momento Kalidou è un giocatore importante del Napoli, è un giocatore del club azzurro. Nel calcio moderno i calciatori a volte cambiano squadra perché c’è un cambio di politica societaria, di allenatore, di situazioni economiche per cui alcune situazioni giustificano la scelta dei calciatori, ma non parlo di Koulibaly. Di tutti i potenziali movimenti di mercato di cui si parla, se ne verificano solo il 10%. C’è una relazione sana e chiara col Napoli".

14:45 Napoli, affondo su Mario Rui

Il Napoli prova a ingaggiare Mario Rui, vecchia conoscenza di Maurizio Sarri all'Empoli: la Roma sembra non puntare sul terzino sinistro che l'anno scorso è stato fermo a lungo per infortunio e gli azzurri gli offrono un ingaggio da 1,7-1,8 milioni a stagione.

14:15 L'isola di Cragno

Il Benevento non ha esercitato il diritto di riscatto e da oggi il portiere Alessio Cragno - attualmente impegnato agli Europei in Polonia con l'Under 21 - è di nuovo un giocatore del Cagliari.

13:45 Gli affari in Serie B

Il Bari è interessato a Benjamin Mokulu, attaccante belga che ha giocato l'ultima stagione al Frosinone. L'Avellino ha bloccato il giovane Marchizza della Roma (classe 1998), che però lo porta in ritiro per farlo valutare a Di Francesco.

13:15 Milan, trappola Bacca

Carlo Bacca rischia di complicare i piani del Milan. "Ho tre anni di contratto e resterò. L'anno scorso non è stata la mia migliore stagione, ma questo è il calcio. Il 5 luglio sarò a disposizione di Montella". Sull'attaccante c'era il Marsiglia: i rossoneri hanno già preso André Silva e puntano su Kalinic. L'agente Ramadani è a Milano, ma al momento non sono previsti incontri tra i dirigenti del Milan e quelli della Fiorentina.

13:00 Roma, sfuma Januzaj?

Adnan Januzaj sarà presto un giocatore della Real Sociedad: secondo il Sun il Manchester United ha chiuso la trattativa per la cessione dell'esterno d'attacco belga e incasserà circa 10 milioni di euro. Il giocatore è stato accostato anche alla Roma.

11:54 L'agente di Banega: "Siviglia è la sua casa"

"Per Banega, nonostante l'approdo in Italia la scorsa estate, il Siviglia sarà sempre la sua casa. Lo dice non solo a me, ma a chiunque glielo chieda. Ha avuto la possibilità di fare esperienza in Italia e ora conta più che mai il valore affettivo di tornare a casa". Marcelo Simonian, agente del centrocampista dell'Inter apre a un ritorno dell'argentino al club andaluso. La società nerazzurra starebbe trattando la cessione del giocatore per circa 9 milioni di euro. Una plusvalenza importante, visto che Banega è arrivato a Milano a parametro zero. "Siviglia è il posto più confortevole per lui, lì è ben voluto - continua l'agente - Non ho parlato finora nei dettagli, ma so quello che pensa. L'Inter lo darà via solo dietro un'offerta, per una vendita. Il giocatore ne ha ricevute da molti club, ma le ha rifiutate".

11:10 Sassuolo, rinnovo per quattro giocatori

Giornata di rinnovi in casa Sassuolo. Questo il comunicato ufficiale dei neroverdi: "L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive dei seguenti calciatori neroverdi: Davide Biondini (’83, centrocampista) fino al 30 Giugno 2018, Paolo Cannavaro (’81, difensore) fino al 30 Giugno 2018, Francesco Magnanelli (’84, centrocampista) fino al 30 Giugno 2019, Gianluca Pegolo (’81, portiere) fino al 30 Giugno 2018".

10:45 Palermo, Tedino per la panchina

Il Palermo ha scelto: l'allenatore della prima squadra sarà Bruno Tedino. Classe 1964, dopo un breve percorso da calciatore ha iniziato nella seconda metà degli anni '80 la sua carriera da tecnico, allenando nel vivaio di Treviso, Conegliano e Venezia. Successivamente, esperienze in prima squadra con il Novara, la Pistoiese, il Sudtirol e la Sangiovannese, fino a ricoprire il ruolo di commissario tecnico delle selezioni under 16 ed under 17 della Nazionale italiana. In questa stagione ha condotto il Pordenone fino alla semifinale play-off della Lega Pro.

10:15 Inter in pole per Pellegri

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport l'Inter avrebbe superato la concorrenza di Milan e Monaco per Pellegri, 16enne attaccante del Genoa. Suning dovrebbe offrire 12 milioni di euro ma lasciare il giovane ancora per due stagioni in Liguria.

09:30 Roma, Manolas può partire: Monchi cerca i sostituti

Kostas Manolas potrebbe lasciare la Roma. I giallorossi farebbero partire il difensore centrale qualora arrivasse un'offerta superiore ai 30 milioni di euro: in prima fila c'è lo Zenit San Pietroburgo: Baldissoni e Monchi, secondo alcune indiscrezioni, sono diretti in Germania per trattare la cessione del centrale con il club russo. Il ds si sta già adoperando per trovare il sostituto del greco: nel mirino Juan Foyth, 19enne dell'Estudiantes, e Mauricio Lemos, 21enne del Las Palmas.

09:15 Schick a Torino per le visite mediche

09:00 Marchisio sempre nel mirino del Chelsea

Antonio Conte continua a cercare rinforzi in serie A. L'allenatore del Chelsea segue con grande attenzione il centrocampista della Juve Claudio Marchisio che non è più un elemento inamovibile nella squadra di Allegri ma anzi ha perso posizioni nelel gerarchie del tecnico bianconero. Per questo un'eventuale offerta dei Blues potrebbe spingere il mediano a lasciare Torino.

08:30 Juve, assalto a Bernardeschi

La Juventus è pronta all'affondo per Federico Bernadeschi. I bianconeri sembrano intenzionati a mettere sul piatto 40 milioni di euro più una serie di bonus per cercare di convincere la Fiorentina. Al giocatore verrebbe invece offerto un ingaggio di circa 3 milioni. In questo modo il club di corso Galileo Ferraris prova a superare la concorrenza dell'Inter.