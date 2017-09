Calciomercato, tutte le trattative della giornata

23:00 Verona, ecco Kean!

Ufficiale: Moise Bioty #Kean è un nuovo calciatore dell'Hellas Verona! Arriva in prestito dalla @juventusfc. #BenvenutoKean pic.twitter.com/tWJ9Mib0SH — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) 31 agosto 2017

22:45 Crotone, arriva Simic

Altro rinforzo per il Crotone: arriva il difensore Stefan Simic in prestito dal Milan

21:45 Llorente, Chelsea beffato: va al Tottenham

21:30 Fiorentina, ecco Lo Faso

21:20 Crotone, arriva anche Pavlovic

Altro colpo di mercato in extremis del Crotone: arriva il terzino sinistro Pavlovic dalla Sampdoria

21:10 Schelotto al Brighton, in Premier League

21:05 Ricci al Genoa

Il Genoa Cfc rende noto di aver acquisito da @SassuoloUS i diritti alle prestazioni sportive di Federico Ricci. https://t.co/Jnco9Q0wet pic.twitter.com/YnmBWEeIuU — Genoa CFC (@GenoaCFC) 31 agosto 2017

21:00 Tomovic al Chievo: ufficiale

20:45 Sampdoria: Zapata e Strinic ufficiali

20:00 Bojan all'Alaves

19:45 Stepinski al Chievo

19:00 Genoa, via Hiljemark

18:30 Sassuolo, doppio colpo

18:20 Torino, Ansaldi a un passo

Il Torino va a caccia di un sostituto di Zappacosta, ceduto sorprendentemente al Chelsea nell'ultimo giorno di mercato: i granata stanno per chiudere con l'Inter per Ansaldi, terzino argentino chiuso in nerazzurro dall'arrivo di Joao Cancelo e Dalbert e finito dietro D'Ambrosio e Nagatomo nelle scelte di Spalletti.

18:00 Torino, Parigini al Benevento

Parigini al Benevento | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE #SFT https://t.co/JPiQC6fYi6 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) 31 agosto 2017

17:45 Sancho, che talento a Dortmund

Der BVB verpflichtet Toptalent Jadon #Sancho (17) von @ManCity! // Borussia Dortmund sign Jadon Sancho from Manchester City! pic.twitter.com/sQdseX0ulO — Borussia Dortmund (@BVB) 31 agosto 2017

17:30 Ricordate Belfodil? Va a Brema

17:15 Arsenal, 100 milioni per Lemar

Secondo i media inglesi, l'Arsenal avrebbe offerto 100 milioni di euro per Lemar, ala sinistra del Monaco: poche ore e sapremo se nel Principato accetteranno la proposta faraonica dei Gunners.

17:00 Lazio, ecco Nani

We are delighted to announce the signing of @luisnani! #BemvindoNani Un post condiviso da S.S.Lazio (@official_sslazio) in data: 31 Ago 2017 alle ore 07:42 PDT

16:45 Crotone, ufficiale Tumminello

16:20 La Fiorentina cede in prestito Tomovic al Chievo

Manca solo l'ufficialità ma Tomovic è pronto a salutare, almeno per questa stagione, Firenze. Il difensore serbo, in viola dal 2012, verrà ceduto in prestito al Chievo.

15:35 In Inghilterra. "Mahrez al Chelsea"

Non è ancora chiaro dove giocherà in questa stagione Mahrez. Secondo l'Equipe l'egiziano si trova a Barcellona per effettuare le visite mediche con i blaugrana ma dall'Inghilterra sono sicuri che in realtà il 26enne del Leicester alla fine si accaserà al Chelsea. Il mistero sarà svelato nelle prossime ore.

15:30 Juve, il verona ha chiesto kean

Il Verona ha incontrato la Juventus per chiedere Kean. Da capire adesso quale sarà la risposta della Vecchia Signora. Un altro obiettivo dell'Hellas è Kishna: si tratta con la Lazio.

15:15 karnezis-watford, è ufficiale

#watfordfc is delighted to announce the signing of goalkeeper Orestis Karnezis on a season-long loan.



https://t.co/dId32744GM pic.twitter.com/5dxrC1PCZV — Watford FC (@WatfordFC) 31 agosto 2017

15:05 swansea, ufficiale renato sanches

14:55 chelsea, super offerta per zappacosta

Il Chelsea avrebbe presentato una super offerta per Zappacosta del Torino, che in una operazione last minute potrebbe lasciare il club granata per accasarsi da Antonio Conte. Un'operazione che supererebbe i 25 milioni di euro. In caso di cessione di Zappacosta arriverebbe un altro terzino destro, ruolo dove al momento resterebbe a disposizione solo De Silvestri.

14:40 verona, ufficiale lee

14:25 Napoli, Sepe rinnova

14:16 Mahrez atterrato a Barcellona

Svelato il mistero. Riyad Mahrez è appena atterrato a Barcellona per svolgere le visite mediche e firmare con il club blaugrana, che sarà dunque la prossima destinazione dell'egiziano del Leicester.

14:00 Liverpool, Oxlade-Chamberlain ha firmato: Chelsea beffato

13:50 Inter, preso bastoni dall'atalanta

Acquisto in prospettiva per l'Inter che ha preso a titolo definitivo il giovane difensore Alessandro Bastoni dall'Atalanta. Lo annuncia il club nerazzurro sul proprio sito. Bastoni resterà in prestito ai bergamaschi per due stagioni

13:35 Tottenham, ufficiale Aurier

We are delighted to announce the signing of @Serge_aurier from Paris Saint-Germain. ✍️ #WelcomeAurier pic.twitter.com/VUwvROyUK4 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 31 agosto 2017

13:10 Milan-Jankto, no dell'Udinese

Al Melià Hotel, sede del calciomercato, il direttore sportivo dell'Udinese Gerolin ha spiegato che Jankto non si muove dal Friuli: "Il Milan ce lo ha chiesto, ma per noi è incedibile".

12:50 atalanta, preso guth

12:15 Mustafi, il padre gela l'Inter

Una breve, ma importante dichiarazione quella concessa da Kuitim Mustafi, padre e agente di Shkodran Mustafi, ai microfoni di FussballTransfers.com: "Sono il suo agente e sono comodamente seduto a casa: oggi non succederà nulla". Il classe '92 della nazionale tedesca, attualmente all'Arsenal, è un obiettivo dell'Inter per queste ultime ore di mercato.

12:00 crotone, arriva tumminiello

L'arrivo di Patrik Schick ha liberato Marco Tumminello. Per un attaccante che viene, un altro che va. In casa Roma è arrivato il momento di salutare Tumminello, classe '98. Il giovane centravanti andrà a Crotone con la formula del prestito.

11:45 Torino-niang, trattativa sbloccata

Secondo quanto riferito da Milannews.it, la trattativa tra Milan e Torino per il passaggio di M'Baye Niang in granata si sarebbe sbloccata. Dopo pranzo è previsto l'arrivo a Milano di Urbano Cairo per chiudere.

11:40 man city, sanchez last minute

Secondo quanto riportato dai media cileni, il Manchester City è deciso a chiudere la trattativa Alexis Sanchez. Emissari degli skyblues sono volati proprio in Cile per la firma del giocatore. Intanto c'è da trovare l'accordo con l'Arsenal.

11:30 "Oggi Klopp spende 175 milioni"

"Klopp pianifica 175 milioni di sterline di spesa per l'ultimo giorno" titola il Times nella sua pagina sportiva. "Accordo per Oxlade-Chamberlain per 35 milioni di sterline" si legge nel sommario.

11:15 chelsea, un'altra beffa

Il Chelsea subisce l'ennesima beffa: secondo quanto scrivono in Inghilterra, il Tottenham avrebbe operato il sorpasso ai Blues per Fernando Llorente. Accordo trovato con lo Swansea per lo spagnolo ex Juventus.

10:55 Liverpool, visite per Oxlade-Chamberlain

Alex Oxlade-Chamberlain ha svolto nella notte le visite mediche di rito prima di diventare un giocatore del Liverpool. Affare concluso sulla base di 35 milioni di sterline più ulteriori 5 milioni di bonus.

10:30 Dybala, secco no al barcellona

Incredibile mossa del Barcellona sul gong del calciomercato. Ieri il presidente Bartomeu ha chiamato Andrea Agnelli per avere Dybala. L'offerta del Barcellona sarebbe stata monstre, si parla di 160 milioni di euro, ma il numero uno bianconero ha risposto picche, blindando la "Joya".

10:00 rolando, ritorno all'Inter?

Possibile ritorno all'Inter per il difensore portoghese Rolando, finito ai margini all'Olympique Marsiglia: stando a quanto riferisce Sportitalia, i nerazzurri, alla disperata ricerca di un ricambio difensivo, avrebbero già chiesto il giocatore a Garcia.

09:40 gabigol, derby benfica-porto

"Giorno D" titola A Bola in riferimento all'ultimo giorno di mercato. Fra i trasferimenti che coinvolgono anche la Serie A, il quotidiano portoghese pone l'accento su Gabigol, sul quale non c'è solo il Benfica: "Le Aquile in vantaggio, ma il Porto spera nell'opportunità".

09:30 lazio, visite mediche per nani e jordao

Sono arrivati da pochi minuti presso la clinica Paideia i due nuovi acquisti della Lazio, Luis Nani e Bruno Jordao (centrocampista classe 1998). Attesa invece per l'altro portoghese, Pedro Neto.

09:10 inter, tutto fatto per karamoh

Nell'ultimo giorno di calciomercato Walter Sabatini piazza l'ultimo colpo dell'Inter in questa sessione di calciomercato strappando Yann Karamoh, esterno francese classe 1998, al Caen. Il giocatore voleva fortemente i nerazzurri e si era esposto molto anche sui social, stamattina finalmente la fumata bianca, confermata anche dallo stesso Karamoh con un'Instagram story: "In viaggio verso Milano...". L'Inter verserà ai francesi 6 milioni di euro più bonus.

09:00 Napoli, Suarez ha detto no

Il Barcellona è il Barcellona e Denis Suarez ha deciso di giocarsi le proprie carte nel club che ritiene il più forte al mondo. Così la giovane ala blaugrana ha deciso di respingere l'offerta presentatagli dal Napoli, che cercava con un assalto last minute di portarsi a casa il 23enne che seguiva ormai da tempo e che sarebbe stato una seconda linea di livello nel tridente di Sarri.

08:40 Samp, zapata e strinic

Le ultime ore di calciomercato serviranno al Napoli per sfoltire la rosa e tra gli uomini più richiesti c'è Duvan Zapata, per il quale si era acceso il duello tra Sampdoria e Sassuolo. Duello che hanno vinto i blucerchiati, con cui peraltro il Napoli avrebbe concluso pure la cessione del terzino croato Strinic, anche lui seguito dal Sassuolo. La Sampdoria in particolare avrebbe superato la concorrenza perchè il Sassuolo avrebbe detto no alla richiesta di un'opzione su Berardi avanzata dal Napoli e verserà nelle casse del club azzurro un totale di 22 milioni di euro.

08:30 Lazio, Nani ha detto sì

La Lazio, ceduto Keita al Monaco, non ha perso tempo nel trovare un sostituto del giovane senegalese. I biancocelesti hanno infatti trovato l'accordo con il Valencia per l'arrivo in Italia dell'esterno classe 1986 Luis Nani, ex Manchester United. Il giocatore, che arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni di euro, è arrivato a Roma in tarda nottata e nella mattinata di oggi sosterrà le visite mediche. In giornata è anche previsto l'arrivo nella Capitale di altri due portoghesi del Braga, l'esterno classe 2000 Pedro Neto (ala sinistra) e del centrocampista centrale classe 1998 Bruno Jordao.

08:15 Spinazzola, tentativo sul gong

Spinazzola vuole solo la Juventus e, tramite il proprio procuratore, ha intenzione di fare un ultimo tentativo per approdare subito in bianconero. Davide Lippi, secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, incontrerà il presidente Percassi a Milano per cercare di scavalcare il muro orobico, che nonostante l'ipotesi di acquistare Laxalt come alternativa, non vuole assolutamente sentire ragioni e vuole che il ragazzo resti per un'altra stagione alla corte di Gasperini. Se Spinazzola non dovesse arrivare in bianconero, la Juve tratterrebbe Asamoah.

08:00 "Mahrez lascia il ritiro per firmare con il nuovo club"

La Federcalcio algerina ha reso noto di aver concesso a Mahrez il permesso di lasciare il ritiro della nazionale per andare a firmare il contratto con il nuovo club. "Mahrez è autorizzato ad andare a formalizzare il suo trasferimento a un nuovo club", si legge in un tweet sul profilo ufficiale della Federcalcio, che però non specifica quale sia il club. Addio Leicester dunque per il giocatore a lungo inseguito anche dalla Roma, ma dove si traferirà il trequartista? Le candidate sono tante, dall'Arsenal al Chelsea, passando per Barcellona e Chelsea: il mistero presto sarà risolto.