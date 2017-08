Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

18:30 Il City: "Messi è impossibile"

Il City alza banidera bianca per Leo Messi che quasi sicuramente rinnoverà con il Barcellona. Eloquenti le paroli di Txiki Begiristain, ds dei Citizens: "Rimarrà sicuramente in blaugrana, affare impossibile". Il club inglese per acquistare la Pulce avrebbe dovuto spendere i 300 milioni della clausola rescissoria.

16:45 Miha blinda Belotti

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Torino, fa il punto della situazione su Andrea Belotti, al quale si era interessato il Monaco nelle ultime settimane. "Mettere una data limite per le offerte era un'idea per non trovarsi nell'ultimo giorno di mercato con la possibilità che si presenti qualcuno con 100 milioni e ci porti via il giocatore, ma a questo punto credo che difficilmente succederà e Gallo rimarrà con noi. Se non è successo fino a oggi, non succederà".

15:45 "RENATO SANCHES CI HA CHIESTO DI NON ESSERE CONVOCATO"

Renato Sanches non giocherà contro il Werder Brema, il motivo lo ha spiegato il ds Salihamidzic: "E' stato lui a chiedere di non essere convocato, vuole riflettere sul proprio futuro. Questo è il motivo per il quale non figura in squadra". Il portoghese del Bayern Monaco, in passato accostato a Milan e Juventus, può andare al Liverpool.

14:15 Paletta-Lazio, ci siamo

A caccia di un difensore centrale, la Lazio starebbe per chiudere col Milan l'acquisto di Gabriel Paletta: l'italo-argentino - secondo il Messaggero - si trasferirebbe nella Capitale per 1,5 milioni e firmerebbe un contratto di tre anni con i biancocelesti da 1,5 milioni a stagione più bonus.

13:30 Inter, Gabigol verso il Benfica

Gabigol è davvero a un passo dal Benfica: l'attaccante brasiliano - stando anche a quanto scrivono in Portogallo - avrebbe espresso all'Inter il desiderio di giocare per le Aquile e la trattativa per la cessione in prestito del giocatore sembra a buon punto.

13:00 Renato Sanches-Liverpool

Renato Sanches potrebbe davvero cambiare squadra entro il 31 agosto, ma non arriverà né al Milan, né alla Juve: il centrocamista portoghese di proprietà del Bayern è vicino al Liverpool, che lo prenderebbe in prestito. Ai Reds colmerebbe il vuoto lasciato dalla partenza di Lucas Leiva.

12:30 MUSTAFI VUOLE L'INTER

Negli ultimi giorni di mercato l'Inter proverà ad acquistare almeno un difensore centrale. In standby la trattativa per Mangala, tentativo per Mustafi che ha comunicato all'Arsenal di voler accettare l'offerta nerazzurra in prestito. Ma i Gunners, secondo il Sun, se ne priverebbero solo in caso di cessione definitiva.

11:30 COUTINHO PRESSA IL LIVERPOOL

Coutinho non ha ancora abbandonato l'idea di approdare al Barcellona. Mentre il Liverpool aspetta ancora un'offerta da 150 milioni, il brasiliano avrebbe chiesto a Klopp di non includerlo nella lista Champions.

10:30 ghoulam vicino al rinnovo

Secondo il Mattino, grossi passi avanti per il rinnovo di Ghoulam con il Napoli: la fumata bianca potrebbe arrivare durante la sosta con la contemporanea partenza di Strinic verso Sampdoria o Chievo.

09:00 NIANG, IL TORINO ALZA L'OFFERTA

Secondo La Stampa, il Torino cerca di venire incontro alle richieste del Milan per Niang. Cairo è pronto ad alzare l'offerta a 3-4 milioni per il prestito più 11-12 di obbligo di riscatto: i rossoneri ne vorrebbero 18.

08:30 JUVENTUS, TORNA DI MODA ANDRé GOMES

Con l'infortunio di Marchisio, la Juventus riflette sulla possibilità di regalare un altro centrocampista ad Allegri. Si guarda a Barcellona per André Gomes, già cercato lo scorso anno: ma i blaugrana non accettano il prestito con diritto di riscatto. Se ne riparlerà nelle ultime ore di mercato.