Calciomercato, tutte le trattative della giornata

13:00 Samp, pressing su Vietto

Venti milioni: ecco l'offerta della Sampdoria per l'attaccante argentino dell'Atletico Madrid Luciano Vietto. Rilancio importante da parte del club doriano dopo la prima proposta di 16 milioni che non era stata accettata dalla società spagnola.

12:45 Suso e il rinnovo

"Ho già detto tutto sul rinnovo e non ne voglio più parlare, devo restare concentrato, la squadra è migliorata con gli acquisti". Suso risponde un po' stizzito alle domande sul possibile nuovo contratto col Milan, in scadenza nel 2019.

12:30 Juve, sbarca Matuidi

Blaise Matuidi sarà nel pomeriggio a Torino per le visite mediche con la Juve: il centrocampista arriva dal Psg per 20 milioni più bonus. Alle 16.15 il giocatore è atteso al J Medical.

12:00 Bacca-Villarreal, ufficiale

11:15 Arsenal, Wenger: "Sanchez resta"

Arsene Wenger prova a fare chiarezza sulla situazione relativa ad Alexis Sanchez: "Al momento non ci sono novità sul rinnovo, non sono stati fatti passi avanti. E' un giocatore che si appresta a giocare l'ultimo anno con noi come da contratto". Il contratto del cileno scade nel 2018, il rischio è che parta a parametro zero: "Purtroppo è una possibilità e una conseguenza di quello che ho appena detto, dobbiamo fare una scelta tra efficienza sul campo e interessi economici. Meglio se si trova un compromesso, ma in questo caso vogliamo privilegiare l'aspetto sportivo".

10:25 Alex Sandro, no della Juve al Chelsea

Nuovo no della Juve al Chelsea per Alex Sandro. Come riferisce il London Evening Standard i Blues nelle ultime ore hanno fatto un altro tentativo con i bianconeri proponendo più di 60 milioni di euro ma il club di Corso Galileo Ferraris considera il brasiliano incedibile.

10:05 Stoke City, Jesè ufficiale

09:50 Chelsea, pronto l'assalto a Rose

Il Chelsea stringe per Danny Rose. Il terzino sinistro ha rotto con il Tottenham e i Blues sarebbero ormai prossimi a sferrare l'affondo per il 27enne inglese di origine giamaicana. Lo riporta il Sun.

09:30 Napoli, pressing su Denis Suarez

Il Napoli non mollerebbe la pista Denis Suarez. Secondo quanto scrive il Mundo Deportivo, gli azzurri sarebbero disposti a pagare 35 milioni per il canterano del Barcellona. Sul centrocampista 23enne ci sarebbe anche il Tottenham.

09:00 "Emre Mor, trattativa fallita con l'Inter"

"Emre Mor è un nostro giocatore e si allenerà naturalmente con noi. La trattativa con l'Inter, attualmente, è fallita". Con queste parole alla radio tedesca Ruhr Nachrichten il ds del Borussia Dortmund Michael Zorc ha confermato lo stop al dialogo con i nerazzurri per l'ala ventenne.