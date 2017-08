Calciomercato, tutte le trattative della giornata

17:30 Mahrez-Roma, niente da fare

Il Leicester scrive la parola fine sulla trattativa con la Roma per l'eventuale cessione di Riyad Mahrez: l'algerino è valutato dagli inglesi più dei 30 milioni più bonus proposti in ultima istanza dai giallorossi. Monchi ha atteso fino a questo momento dopo aver più volte alzato l'offerta, ma ha dovuto incassare l'ultimo no dalle Foxes.

16:30 Fiorentina, Badelj resta

16:00 Tevez in Argentina: si scatenano le voci

Si scatenano le voci intorno a Carlos Tevez. L'attaccante è in Argentina per curare il problema a un polpaccio ma secondo alcune indiscrezioni l'ex Juve potrebbe non tornare allo Shanghai Shenhua con cui non è scattata la scintilla. Il club cinese ha però smentito attraverso un comunicato: "Dopo averne discusso insieme al giocatore, gli abbiamo concesso di tornare in Argentina e di ricevere un trattamento presso la Clinica Jorge Bombicino. Dovrà, però, tornare in squadra il 30 agosto".

15:15 "Barcellona su Aubameyang"

Secondo quanto riporta Don Balon, il Barcellona si sarebbe prepotentemente inserito nella corsa ad Aubameyang. In particolare i blaugrana sarebbero interessati al 'doppio pacchetto' con Dembelé. Il Borussia Dortmund avrebbe fissato al 26 agosto la data limite per la cessione dell'ala destra come riferisce il Mundo Deportivo.

14:20 Jiangsu Suning, in arrivo Massara

L'ex ds della Roma Frederic Massara dovrebbe diventare il nuovo responsabile dell'area tecnica dello Jiangsu Suning. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

13:30 Torino, Lukic in prestito al Levante

Lukic al Levante, prestito secco | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE #SFT https://t.co/VtAgFjPftI — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 15, 2017

12:20 "Gustavo Gomez-Fenerbahce, si chiude"

In Turchia sono certi: Gustavo Gomez passerà al Fenerbahce. Secondo il quotidiano Sporx va avanti la trattativa con il Milan: si ragiona sulla base del prestito con diritto di riscatto a 10 milioni.

11:00 Farias, no del Cagliari al Sassuolo

Il Cagliari si tiene stretto Diego Farias. I sardi hanno respinto l'offerta del Sassuolo per l'attaccante per il 27enne attaccante brasiliano, legato al club rossoblu fino al 2021.

10:15 Roma, spunta Stark

La Roma si muove per la difesa. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Monchi monitora con grande attenzione Niklas Stark, tedesco dell'Hertha Berlino classe 1995. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 10 milioni.

10:00 Fiorentina, ufficiale Gil Dias

Nuovo arrivo in casa viola:

ufficiale Gil Bastiao Dias dall’AS Monaco

I dettagli >>https://t.co/nC34skRZw3#BattitiViola pic.twitter.com/HHaSs7tc5p — ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 15, 2017

09:30 Genoa, ecco Maxi Lopez

Per Maxi Lopez al Genoa è praticamente fatta. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il Grifone avrebbe trovato l'intesa con il Torino: pronto un biennale per l'attaccante argentino.

09:00 Asamoah verso il Galatasaray

Il Galatasaray si avvicina ad Asamoah. La conferma arriva dal ds del club turco, Cenk Ergun, che a Bein Sport ha dichiarato: "Non voglio parlare molto di questo trasferimento ma a quanto sembra le possibilità di riuscita stanno crescendo".