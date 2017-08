Calciomercato, tutte le trattative della giornata

12:20 "Gustavo Gomez-Fenerbahce, si chiude"

In Turchia sono certi: Gustavo Gomez passerà al Fenerbahce. Secondo il quotidiano Sporx va avanti la trattativa con il Milan: si ragiona sulla base del prestito con diritto di riscatto a 10 milioni.

11:00 Farias, no del Cagliari al Sassuolo

Il Cagliari si tiene stretto Diego Farias. I sardi hanno respinto l'offerta del Sassuolo per l'attaccante per il 27enne attaccante brasiliano, legato al club rossoblu fino al 2021.

10:15 Roma, spunta Stark

La Roma si muove per la difesa. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Monchi monitora con grande attenzione Niklas Stark, tedesco dell'Hertha Berlino classe 1995. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 10 milioni.

10:00 Fiorentina, ufficiale Gil Dias

Nuovo arrivo in casa viola:

ufficiale Gil Bastiao Dias dall’AS Monaco

Nuovo arrivo in casa viola: ufficiale Gil Bastiao Dias dall'AS Monaco

09:30 Genoa, ecco Maxi Lopez

Per Maxi Lopez al Genoa è praticamente fatta. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il Grifone avrebbe trovato l'intesa con il Torino: pronto un biennale per l'attaccante argentino.

09:00 Asamoah verso il Galatasaray

Il Galatasaray si avvicina ad Asamoah. La conferma arriva dal ds del club turco, Cenk Ergun, che a Bein Sport ha dichiarato: "Non voglio parlare molto di questo trasferimento ma a quanto sembra le possibilità di riuscita stanno crescendo".