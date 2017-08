Calciomercato, tutte le trattative della giornata

10:30 SAMP, VIETTO AL POSTO DI SCHICK

Patrik Schick è destinato all'Inter ma la Samp, prima di lasciarlo partire, vuole il sostituto. Secondo il Secolo XIX i blucerchiati sarebbero vicini a Luciano Vietto dell'Atletico Madrid. Offerti 16 milioni ai Colchoneros che però ne vorrebbero 20. Le alternative sono Zapata e Luan.

09:30 FIORENTINA, SIMEONE DOPO FERRAGOSTO

Il Secolo XIX aggiorna la situazione Giovanni Simeone: dopo Ferragosto potrebbero già arrivare le firme tra Genoa e Fiorentina. I viola sanno di perdere Kalinic - destinato al Milan - e si preparano ad accogliere il Cholito. Al Genoa tra i 18 e i 20 milioni di euro.

09:00 INTER, STOP A MURILLO

L'Inter ha congelato la cessione di Murillo al Valencia sia per lo strappo-Kondogbia (forse suggerito proprio dagli spagnoli) ma soprattutto perché la coperta corta della retroguardia non consente di perdere pedine prima di trovare un rimpiazzo. Secondo la Gazzetta dello Sport, il nome nuovo è Nicolas Otamendi: difficile che il Manchester City, che lo pagò un anno fa 45 milioni di euro, lo lasci partire.

08:30 TRE COLPI PER LA JUVENTUS

Dopo la sconfitta in Supercoppa, la Juventus accelera sul mercato: si punta ad un esterno basso, un centrocampista e un attaccante. Come scrive Tuttosport, i nomi caldi sono Spinazzola, Matuidi e Keita. Presto incontro con l'Atalanta per il difensore (se i nerazzurri acquistassero Laxalt, l'affare si sbloccherebbe), il mediano del Psg rimane la soluzione più semplice viste le difficoltà per Emre Can e Strootman mentre per Keita è prevista una riunione con la Lazio per Keita.