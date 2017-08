Calciomercato, tutte le trattative della giornata

13:20 Kondogbia, manca l'accordo tra Inter e Valencia

C'è ancora distanza tra Inter e Valencia per Kondogbia. Gli spagnoli propongono il prestito con diritto di riscatto mentre i nerazzurri vogliono l'obbligo per 30 milioni.

12:55 Psg, non bastano 60 milioni per Fabinho

Al Psg potrebbero non bastare 60 milioni di euro per acquistare Fabinho dal Monaco. Per Espn i monegaschi avrebbero infatti chiesto di alzare ulteriormente l'offerta per il brasiliano.

12:10 Chelsea, incerta la permanenza di Hazard

Non è così sicura la permanenza di Hazard al Chelsea. Per il portale spagnolo Diario Gol i Blues starebbero pensando di cedere il belga (valutazione 120 milioni di euro). Il Barcellona sarebbe alla finestra.

11:45 Monaco, Mbappé in panchina?

Secondo l'Equipe Kilian Mbappé potrebbe partire dalla panchina nella sfida che vede opposto il Monaco al Digione nella seconda giornata di Ligue 1 (diretta tv esclusiva su Premium Sport HD). Il giovane attaccante verrebbe 'risparmiato' in avvio da Jardim che forse non vede il francese abbastanza concentrato viste le voci di mercato con la trattativa in corso con il Psg.

11:10 Martial, no dello United a Inter e Tottenham

Il Manchester United blinda Antonhy Martial. I Red Devils hanno detto no a una doppia offerta di Inter e Tottenham: i nerazzurri avrebbero proposto un prestito con diritto di riscatto come riporta RMC. Nulla da fare: l'attaccante 21enne non si muove.

10:45 Mahrez, ultimatum della Roma al Leicester

Prendere o lasciare. La Roma ha deciso di aspettare ancora 48 ore la risposta del Leicester in merito all'ultima offerta giallorossa per Mahrez, ovvero 32 milioni più 3 di bonus. Se non arriveranno segnali positivi, i capitolini vireranno su altri obiettivi.

10:15 "Liverpool su Insigne se parte Coutinho"

Rimbalza una clamorosa indiscrezione dall'inghilterra. Secondo il Mirror il Liverpool potrebbe andare all'assalto di Lorenzo Insigne qualora si concretizzasse il passaggio di Coutinho al Barcellona. Trattativa comunque complicata perchè il Napoli considera assolutamente incedibile il 26enne.

09:30 Samp, Vietto sempre nel mirino

La Sampdoria continua a monitorare la situazione di Luciano Vietto, attaccante dell'Atletico Madrid. Il 23enne sarebbe l'erede ideale di Schick: su di lui però ci sono anche Villarreal e Monaco.

09:00 Il Chelsea insiste per Drinkwater

Secondo quanto scrive il Telegraph, il Chelsea avrebbe ulteriormente alzato la propria offerta al Leicester per Drinkwater. Le Foxes avevano rifiutato 15 milioni di sterline ma i Blues ora ne mettono sul piatto 25.