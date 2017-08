Calciomercato, tutte le trattative della giornata

10:30 SAMP, SI RIAPRE LUAN

Luan, attaccante del Gremio, sembrava destinato allo Spartak Mosca ma si riapre la pista Sampdoria: il giocatore è di nuovo a un passo dai blucerchiati per 18 milioni di euro e una percentuale su una futura rivendita. Luan arriverebbe solo a dicembre, a Brasileirao finito.



09:45 JUVENTUS, KEITA DOPO LA SUPERCOPPA

Sondaggio del Monaco per Keita, seguito anche dall'Inter, ma l'attaccante della Lazio vuole solo la Juventus. La trattativa diventerà calda dopo la Supercoppa Italiana di domani.

09:30 INTER, CANCELO E GARAY PER KONDOGBIA

Kondogbia vuole il Valencia e l'interesse è reciproco ma non c'è ancora accordo con l'Inter. Secondo il Corriere dello Sport, Cancelo e Garay (seguiti anche dalla Juventus) potrebbero entrare nell'affare per far quadrare le cifre. Gli spagnolo offrono un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni mentre i nerazzurri vorrebbero l'obbligo a 30.

09:00 IL SIVIGLIA SALUTA JOVETIC

Il presidente del Siviglia conferma che la pista Jovetic è sfumata: "Lo abbiamo trattato seriamente ma, quando non si raggiunge un accordo, è giusto virare su altri obiettivi" ha detto Pepe Castro.

08:30 udinese, arriva behrami

Valon Behrami sta per passare dal Watford all'Udinese: "Oggi sarò in Italia" ha assicurato il centrocampista svizzero