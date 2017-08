Calciomercato, tutte le trattative della giornata

11:00 "Nessuna offerta per Coutinho sarà presa in considerazione"

Il Liverpool toglie definitivamente Coutinho dal mercato. Il club inglese in un comunicato ufficiale ha fatto sapere che "nessuna offerta per Philippe verrà presa in considerazione e rimarrà un giocatore del Liverpool fino alla chiusura della sessione estiva di mercato". Il Barcellona, che aveva messo sul piatto 100 milioni di euro, dovrà dunque rassegnarsi.

10:30 Pavoletti, Benevento in pole

Il Benevento è in prima fila per Leonardo Pavoletti, in sucita dal Napoli. La formazione neopromossa in Serie A sarebbe ora in vantaggio rispetto a Spal e Udinese.

09:45 Sampdoria, sogno Bacca

Come riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Sampdoria avrebbe messo nel mirino Carlos Bacca. Tuttavia l'operazione risulta molto complicata soprattutto per l'ingaggio elevato della punta colombiana.

09:00 Torino, pressing su Donsah

Dopo aver praticamente chiuso l'affare Rincon con la Juventus, il Torino insiste per avere anche Donsah secondo quanto riferisce Tuttosport. E' in corso una trattativa con il Bologna.