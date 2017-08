Calciomercato, tutte le trattative della giornata

00:00 Tutte le trattative: il riepilogo

23:00 Alvarez, voglia di Samp

Marcelo Simonian, agente di Ricky Alvarez, è convinto che l'argentino resterà alla Sampdoria: "Molti sono i club interessati. In Italia ha suscitato l'interesse del Bologna, all'estero il suo profilo è seguito da numerose squadre, tra le quali ad esempio Rubin Kazan e Antalyaspor. Il suo desiderio sarebbe però continuare a giocare nella Sampdoria, ma al momento non posso aggiungere altro”.

22:00 Psv su Kean

Secondo quanto riporta Tuttosport, Moise Kean potrebbe trasferirsi al Psv, in Olanda: i buoni rapporti di Mino Raiola, agente dell'attaccante classe 2000 della Juve, favorirebbero la trattativa.

21:00 Atalanta, torna De Roon

20:00 Chelsea su Oxlade-Chamberlain

Il Chelsea ha messo nel mirino Oxlade-Chamberlain, 23enne mezzala dell'Arsenal: i Blues, secondo quanto scrive il Daily Star, sono pronti offrire circa 39 milioni di euro.

19:00 Fiorentina-Jesé, accordo col Psg

La Fiorentina ha trovato l'accordo col Psg per il prestito biennale di Jesé: ora il club viola aspetta l'ok dell'ex attaccante del Real Madrid per il trasferimento in Italia.

18:00 Inter, addio Medel

Gary Medel eloquente su Instagram Stories: la foto di San Siro, il disegno dell'aereo e quello del volto con la lacrimuccia. Il cileno ha già firmato col Besiktas dando addio all'Inter.

17:00 Everton-Sigurdsson, si tratta

L'Everton deve reinvestire il denaro guadagnato con la cessione di Lukaku al Manchester United: uno degli obiettivi principali è Gylfi Sigurdsson, attaccante islandese classe 1989 di proprietà dello Swansea. "La trattativa va avanti", ha confermato il tecnico Ronald Koeman.

15:44 Napoli, in uscita Zapata, Pavoletti, Strinic e Tonelli

Zapata, Pavoletti, Strinic e Tonelli non sono stati convocati da Sarri per l'amichevole che il Napoli disputerà contro l'Espanyol questa sera. I quattro giocatori non rientrano nei piani del tecnico azzurro e sono sul mercato.

14:50 Gabigol offerto allo Sporting

L'Inter ha offerto in prestito Gabigol allo Sporting Lisbona. La conferma arriva anche dal quotidiano portoghese Record: con i Leoni l'attaccante brasiliano troverebbe quello spazio che non ha avuto nella scorsa stagione in nerazzurro.

13:45 Thomas Rodriguez al Genoa: è ufficiale

E' ufficiale l'acquisto di Thomas Rodriguez da parte del Genoa. Il 21enne centrocampista cileno arriva dal Banfiled a titolo definitivo.

12:55 Medel al Besiktas per 5 milioni

Manca solo l'ufficialità ma Gary Medel è praticamente un nuovo giocatore del Besiktas. La società turca ha definito l'acquisto con l'Inter per 5 milioni: il cileno ha lasciato Appiano Gentile prima dei compagni per incontrarsi con i dirigenti bianconeri.

12:30 Rottura Nacho-Zidane, Roma alla finestra

In Spagna sono certi: è rottura tra Zidane e Nacho. Il tecnico del Real avrebbe comunicato al difensore che per lui non c'è spazio nella formazione campione d'Europa. La Roma resta alla finestra: il 27 potrebbe diventare uno dei punti fermi dei giallorossi.

11:15 Benassi, visite mediche con la Fiorentina

10:30 Liverpool, altro no al Barcellona per Coutinho

Il Liverpool non cede. I Reds avrebbero rifiutato 100 milioni di euro dal Barcellona per Coutinho, scelto dai blaugrana per sostituire Neymar. I blaugran intendono proseguire il loro pressing e insistono anche per Ousmane Dembelé, francese del Borussia Dortmund.

10:00 Acquah, il Birmingham rilancia

Otto milioni di euro. E' questa l'offerta del Birmingham al Torino per Acquah. Sul mediano c'è anche l'Atalanta che al momento però non ha risposto al rilancio inglese. Lo riferisce La Stampa.

09:50 Valencia, fatta per Murillo

E' praticamente fatta per il passaggio di Murillo al Valencia. I nerazzurri guadagneranno 13 milioni dalla cessione del difensore colombiano al club spagnolo.

09:30 Roma, idea Quincy Promes

La Roma valuta le alternative a Mahrez. I giallorossi faranno un ultimo tentativo con il Leicester prima di cmabiare obiettivo: sul taccuino dei dirigenti giallorossi ci sarebbe Quincy Promes, olandese che gioca nello Spartak Mosca. I caoitolini potrebbero chiudere per 12 milioni.

09:00 Torino a un passo da Rincon

Rincon si avvicina a grandi passi al Torino. E' stato trovato l'accordo tra i granata e la Juventus: il centrocampista venezuelano dovrebbe arrivare alla corte di Mihajlovic con la formula del prestito oneroso (2 milioni di euro) e il diritto di riscatto a 7, diritto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di un numero di presenze.