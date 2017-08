Calciomercato, tutte le trattative della giornata

12:20 INTER, BIABIANY ALLO SPARTA PRAGA

ℹ️ Jonathan Biabiany joins Sparta on a season loan from Internazionale



— AC Sparta Prague (@ACSparta_EN) 7 agosto 2017

12:00 SOUTHAMPTON, VISITE PER LEMINA

Mario Lemina sta effettuando le visite mediche per il Southamtpon, l'affare diventerà ufficiale nelle prossime ore. Alla Juventus 18 milioni di euro più due di bonus.

11:30 BENEVENTO, PRESO BRIGNOLI

Il Benevento ha depositato in Lega Calcio il contratto di Alberto Brignoli: il portiere arriva in prestito dalla Juventus.

11:15 FLAMENGO, ESONERATO ZE RICARDO

La sconfitta per 2-0 contro il Vitoria è costata cara a Ze Roberto: il tecnico del Flamengo e il suo vice Dos Santos.

10:45 MILAN, LA FIORENTINA CHIEDE NIANG PER KALINIC

Nikola Kalinic rimane nei pensieri del Milan ma la Fiorentina attende una proposta interessante. Secondo il Corriere della Sera, i viola vogliono 25 milioni più il prestito di Niang, o al massimo Paletta (aumentando la cifra).

10:00 JUVE, ANCHE DE VRIJ PER LA DIFESA

Non solo Garay e Cancelo per la difesa della Juventus, si guarda anche alla Lazio per de Vrij. Il difensore in scadenza 2018 sta valutando la proposta di rinnovo dei biancocelesti ma, se rifiutasse la proposta, si rifarebbero sotto i bianconeri.

09:30 REAL, Mbappé nel 2018

Secondo As, il Real Madrid ha comunicato a Bale che Kylian Mbappé arriva la prossima stagione: assicurata la permanenza del gallese almeno per un altro anno nei blancos.

09:00 NAPOLI, PRIMA GIAK POI ZINCHENKO

Il Napoli continua a spingere per Oleksandr Zinchenko, ventenne ucraino del Manchester City: Giuntoli lavora a un prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro ma prima deve partire Giaccherini che piace al Genoa.

08:30 ROMA, ALTRO NO PER MAHREZ

Riyad Mahrez rimane l'obiettivo numero 1 della Roma ma il Leicester non molla. I giallorossi, partiti da 25 milioni, sono arrivati a quota 35 ma gli inglesi non scendono dalla loro valutazione di 40 milioni di sterline (circa 44 milioni di euro). Ecco che Monchi, allora, potrebbe virare su Lucas Vazquez del Real Madrid.