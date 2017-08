Calciomercato, tutte le trattative della giornata

22:30 INTER, MEDEL VERSO IL BESIKTAS

Gary Medel è sempre più vicino a passare al Besiktas. Il centrocampista cileno ha già l'accordo col club turco, ora manca quello tra società ma la conferma che l'affare è in dirittura d'arrivo proviene dall'account Instagram di Wanda Nara. La moglie di Icardi ha postato una foto con la moglie di Medel scrivendo: "Passiamo le ultime ore insieme a Milano, maledetto mercato".

21:15 LIVERPOOL E TOTTENHAM SU KONDOGBIA

Geoffrey Kondogbia interessa al Valencia ma ha pure pretendenti in Premier LEague: secondo il The Sun, il centrocampista dell'Inter è nel mirino di Liverpool e Tottenham. I nerazzurri vogliono almeno 25 milioni di euro.

20:20 DANI ALVES: "NEYMAR HA CONVINTO ME NON IL CONTRARIO"

Dopo la vittoria per 2-0 sull'Amiens, Dani Alves ha svelato un retroscena di mercato: "Non sono stato io a convincere Neymar a venire qui ma lui ha convinto me!". Questo conferma le voce che dicevano come O' Ney avesse deciso di lasciare il Barcellona ben prima di qualche giorno fa. Il terzino è tornato anche a parlare di Juventus: "Non hanno capito il mio stile di gioco, giocare la palla, rischiare e questo mi rendeva infelice. Ma le sono comunque grato

19:30 NIZZA, SNEIJDER TORNA IN AUGE

Secondo Voetbal International, il Nizza starebbe ripensando a Wesley Sneijder, attualmente senza squadra. I francese avevano cercato a lungo Ben Arfa e ora provano a ricomporre la coppia del triplete interista con l'olandese e Balotelli.

18:00 CROTONE, ECCO MANDRAGORA

17:00 BENEVENTO SU MATRI

Il Benevento è sempre alla ricerca di un attaccante e guarda verso il Sassuolo: piace Alessandro Matri, per ora solo un sondaggio ma in futuro potrebbe partire una trattativa.

15:50 L'agente: "Bacca vuole il Siviglia"

"Bacca vuole tornare al Siviglia", così Sergio Barila, agente dell'attaccante colombiano, ai microfoni di AS. "La sua volontà è nota da tempo, a Siviglia è stato benissimo, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche a livello personale. Questo è l'anno del mondiale, una stagione importante per i giocatori. È pronto per fare un campionato importante".

15:20 inter, perisic rinnova

Ivan Perisic è sempre più vicino al rimanere all'Inter. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, i nerazzurri hanno pronta un'offerta da 6 milioni all'anno al giocatore per convincerlo definitivamente a restare a Milano e a rifiutare la corte del Manchester United.

15:00 torino, obiettivo donsah

Due milioni di distanza tra Bologna e Torino per Godfred Donsah. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il direttore sportivo felsineo Bigon è fermo alla richiesta di sei milioni di euro mentre Petrachi ne ha messi sul piatto quattro. In tutto questo Sinisa Mihajlovic preferirebbe avere Duncan dal Sassuolo, ma i neroverdi non vorrebbero cederlo.

14:35 Nizza, Fournier gela l'Inter: "Dalbert è nostro"

Hanno del clamoroso le parole di Julien Fournier, direttore generale del Nizza, intervistato da Kiss Kiss Napoli. Interpellato su Henrique Dalbert, il manager degli Aiglons ha rilasciato dichiarazioni in senso decisamente contrario a quanto ormai viene riferito da settimane a proposito del futuro del brasiliano: "Dalbert è un nostro giocatore, non è vero che passerà all’Inter come dice la stampa italiana”, le sue parole. A conferma delle parole di Fournier è arrivata la convocazione del terzino francese per l'esordio in campionato dei rossoneri contro il St. Etienne.

14:00 "mbappè non ha mai chiesto la cessione"

Interpellato sul futuro di Kylian Mbappé, il vice-presidente del Monaco Vadim Vasilyev ha spiegato: "Il ragazzo prenderà la propria decisione, ma fino a oggi non ha mai espresso la volontà di andare via. La questione non è solo di carattere economico, ma è più articolata". Questo quanto evidenziato da AS.

13:25 parma in pressing su pinamonti

Andrea Pinamonti, 18 anni, può lasciare l'Inter a breve per trovare spazio e continuità nel calcio dei grandi. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina scrive che il Parma resta in pressing per il classe '99. I ducali, però, dovranno battere proprio la concorrenza del Getafe.

13:00 inter, aurier va allo united

Si complica la pista Aurier per l'Inter, con i nerazzurri che da tempo stanno seguendo il difensore ivoriano del PSG. Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, il terzino classe '92 sarebbe ad un passo dal Manchester United.

12:30 fiorentina, virata su jesè del psg

Sfumato praticamente l'affare Emre Mor, ormai molto vicino all'Inter, la Fiorentina, secondo quanto riporta 'Il Corriere dello Sport', vira decisa su Jesé del PSG (in uscita dopo l'arrivo di Neymar). I francesi lo hanno pagato 25 milioni di euro un anno fa dal Real Madrid, ma il giocatore non ha convinto e dovrebbe lasciare Parigi in estate. Il dg gigliato non vorrebbe andare oltre i 9-10 milioni, visto che lo spagnolo deve rilanciarsi, ma il PSG potrebbe volerne di più.

12:00 cagliari, esodo giovani

11:45 inter, torna caldo il nome di schick

Dopo l'accelerata per Emre Mor e Dalbert, l'Inter punta al terzo colpo ravvicinato: è tornata infatti molto calda la pista che porta a Schick. Il ds Piero Ausilio ha riallacciato i contatti con la Sampdoria e con l'agente del giocatore ceco, Pavel Paska. Suning avrebbe dato il via libera all'acquisto del giovane attaccante dopo che è saltato il suo passaggio alla Juventus per i noti problemi riscontrati in sede di visite mediche.

11:20 Mahrez: "Il leicester sa cosa voglio"

"So dell'interesse della Roma, è un grande club con cui mi piacerebbe parlare, ma finché il Leicester non accetta l'offerta c'è ben poco che io possa fare. Il club conosce i miei pensieri ma continuerò a dare il massimo come ho sempre fatto". Riyad Mahrez esce allo scoperto e parla apertamente dell'interesse dei giallorossi nei suoi confronti. "E' chiaro - prosegue l'esterno algerino in un'intervista - fa piacere venire accostati a grandi club, ma io non ho mai parlato con nessuno perché per ora non ci sono state offerte accettate. Ma c'è ancora un mese di tempo prima della fine del calciomercato e vedremo cosa accadrà".

10:50 fiorentina, esseryc slitta ancora

Slitta ancora l'arrivo di Valentin Eysseric in casa Fiorentina. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore, impiegato dal Nizza nel preliminare di Champions League contro l'Ajax, sembra essere destinato a giocare anche i prossimi playoff contro il Napoli e per questo potrebbe arrivare a Firenze soltanto nell'ultima settimana di mercato.

10:40 bologna, palacio è a un passo

Si avvicina il colpo in attacco per il Bologna: gli emiliani, secondo 'La Gazzetta dello Sport', sono in trattativa avanzata con Rodrigo Palacio, ex attaccante dell'Inter attualmente svincolato.

10:25 Torino, dal lione arriva n'koulou

10:00 Pasalic: "Grande sfida lo Spartak"

I'm glad and really happy I have signed one season long loan contract with biggest club in Russia, @fcsm_official ! I want help this team to defend Russian championship title from last season,and also play important role in Champions League this season. It will be big challenge for me and team,but I'm looking forward to do it in best possible way! Un post condiviso da Mario Pašalić ⚽️🇭🇷 (@pasalicmario) in data: 4 Ago 2017 alle ore 05:06 PDT

09:50 milan, cutrone potrebbe restare

Prende quota in casa Milan, secondo 'Il Corriere dello Sport', l'idea di una permanenza in rossonero del giovane attaccante Patrick Cutrone, che a suon di gol sta convincendo un po' tutti. Sul baby attaccante c'è il Crotone, ma sembra che Montella sia deciso a tenerlo.

09:30 Roma, se salta mahrez c'è cuadrado

Il Tempo oggi in edicola parla del mercato della Roma e del rilancio di Monchi per Riyad Mahrez. Il ds giallorosso ha messo sul piatto 35 milioni di euro e il Leicester per il momento continua a resistere, seppur vacillando. Resta poi possibile anche la pista che porta a Juan Cuadrado, che Di Francesco ha già allenato nella sua esperienza sulla panchina del Lecce.

09:15 milan, non si molla aubameyang

Nonostante dalla Germania arrivino notizie di una chiusura del Borussia Dortmund alla cessione di Pierre-Emerick Aubameyang per la ristrettezza dei tempi per trovare un sostituto, il Milan non perde le speranze di riportare l'ex Saint-Étienne a Milanello. Nelle ultime ore si sono alzate le possibilità di vedere il croato Nikola Kalinic in rossonero, ma il club meneghino continua a seguire la punta del Gabon.

09:05 verona scatenato: iturbe

Preso l'uruguayano Martin Caceres, il Verona cavalca una pista suggestiva per l'attacco: gli scaligeri stanno pensando a un ritorno dell'esterno offensivo argentino Juan Manuel Iturbe, il cui cartellino è di proprietà della Roma. Lo riporta 'Il Corriere dello Sport'.

08:55 inter, idea pastore

L’effetto O’Ney travolgerà il mercato internazionale come uno tsunami, sconvolgendo soprattutto il Psg, dove c’è qualche esubero eccellente che ora cerca una nuova squadra e soprattutto c’è un Fair Play Finanziario da rispettare, scrive La Stampa. Il primo giocatore del Psg indiziato a lasciare la squadra di Emery è Blaise Matuidi, con la Juve pronta ad abbracciarlo dopo un lungo (e mai interrotto) corteggiamento. Ma al Psg guarda con interesse anche l’Inter, ancora alla ricerca dei giusti rinforzi. Ha bloccato il giovane attaccante Emre Mor del Borussia Dortmund, ma valuta anche l’ingaggio dell’ex numero 10 Javier Pastore.

08:40 napoli, ecco il vice callejon

Il Napoli ha la necessità di trovare un’alternativa a Callejon dopo che Berenguer ha detto sì al Torino e le attenzioni di Giuntoli si sono spostate sul nazionale dell’Ucraina Oleksandr Zinchenko, 20 anni, un trequartista mancino che sa adoperarsi anche sulla fascia destra, spiega La Gazzetta dello Sport. L’acquisto o il prestito di Zinchenko potrebbe essere cosa fatta, perché l’operazione dovrebbe essere a basso costo, si parla di 4-5 milioni o di un prestito con obbligo di riscatto, da fissare all’atto della chiusura della trattativa. Il Napoli, però, ha giocatori in esubero, che dovranno essere sistemati prima di ogni altra situazione. L’esterno ucraino dovrebbe subentrare a Emanuele Giaccherini, il cui futuro pare destinato a essere lontano da Napoli.

08:30 Messi chiama Dybala: la Juve fa muro

A Barcellona stanno facendo il gioco delle tre carte. E tra Coutinho e Di Maria provano a puntare su Paulo Dybala per la sostituzione di Neymar. Ma alla Juventus non sta bene che i catalani usino il nome del talento di Laguna Larga. A chi di dovere il messaggio è già stato recapitato: “La Joya non è in vendita”. Eppure in Catalogna girano comunque intorno all’argomento e battono strade più o meno dirette. Ieri, ad esempio, il “Mundo Deportivo” ha dato rilievo alla candidatura del 23enne argentino dei bianconeri, legandola ad un’operazione complessa: scambio con i centrocampisti André Gomes e Rafinha più una sostanziosa contropartita economica. Altri giornali spagnoli hanno parlato invece di 120 milioni cash, mentre sembra scartata l'ipotesi 90 milioni più Iniesta. A Barcellona Dybala è più di un'idea, ma secondo La Gazzetta dello Sport sarà un pressing inutile. La Juve fa muro.