Calciomercato, tutte le trattative della giornata

10:30 LA FIORENTINA SU POLITANO

Dopo le cessioni, gli acquisti. Fiorentina al lavoro per i rinforzi per Pioli: a breve il tesseramento di Esseryc dal Nizza, poi trattativa per Politano. Come riporta la Gazzetta dello Sport, ieri incontro tra agente del giocatore e i neroverdi: Squinzi deve ancora aprrie alla cessione. Tatarusanu, intanto, è ufficialmente ceduto al Nantes.

10:00 TORINO E CROTONE SU CUTRONE

Dopo le buone prove di inizio stagione, Patrick Cutrone sta attirando l'interesse di tanti club di serie A. I primi a farsi vivi con il Milan sono stati Torino e Crotone ma i rossoneri lo darebbero solo in prestito secco. Comunque l'affare non andrebbe in porto prima dell'arrivo di una nuova punta a Milanello, se ne ripara eventualmente più avanti.

09:30 NAPOLI, SPUNTA ZINCHENKO

Non si sblocca la trattativa del Napoli per il nuovo portiere: la Real Sociedad chiede quasi 30 milioni di euro per Rulli mentre per Karnezis non si andrebbe oltre un prestito secco, l'Udinese non è convinta. Ecco perché, secondo Tuttosport, spunta un nome nuovo: Oleksandr Zinchenko, classe '96, del Manchester City. Sarebbe un pallino del ds Giuntoli.

09:00 MILAN, LA STRATEGIA PER RENATO SANCHES

Il Milan rimane su Renato Sanches ma senza fretta. Il Bayern Monaco chiede un prestito oneroso annuale da 5 milioni di euro con diritto di riscatto, i rossoneri vorrebbero il prestito biennale meno costoso ma con un diritto di riscatto più alto. Si è inserito anche il Chelsea, la trattativa non si chiuderà a breve.