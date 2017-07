Calciomercato, tutte le trattative della giornata

22:30 INTER, VECINO FA LE VISITE LUNEDì

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, lunedì Matias Vecino farà le visite mediche con l'Inter. I nerazzurri pagheranno la clausola di 24 milioni di euro, all'uruguaiano un quadriennale da quasi 3 milioni l'anno.

21:30 HERNANDEZ: "AVEVO DUE OFFERTE DALL'ITALIA"

Nel giorno della presentazione del Chicharito Hernandez al West Ham, il messicano ha spiegato: "Ho avuto anche due offerte dall'Italia".

20:30 "NEYMAR AL PSG ENTRO MARTEDì"

Secondo RMC, sistemati tutti i dettagli tra Psg e Neymar: "L'annuncio arriverà tra lunedì e martedì". Per il brasiliano previsto un quinquennale da 30 milioni di euro a stagione.

19:30 MONCHI: "DUE BUONE OFFERTE PER MAHREZ, ORA..."

Alla presentazione di Hector Moreno, il ds Monchi ha parlato di Mahrez: "Abbiamo presentato due offerte, l'ultima secondo noi giusta ma lavoriamo anche su altre opzioni. Non posso fare percentuali sull'esito della trattativa, di sicuro la prioritià ora è un esterno destro". Su Manolas: "Resta, è contento qui".

18:00 CAGLIARI, ECCO ROMAGNA DALLA JUVENTUS

"Acquisito Filippo Romagna. Il calciatore arriva in Sardegna a titolo definitivo e firma per il Club un contratto quinquennale. Nato a Fano il 26 maggio 1997, Romagna è cresciuto nel Settore Giovanile della Juventus. Con la Primavera bianconera, da capitano, ha vinto la Viareggio Cup nel 2016. Dopo una parentesi al Novara (4 presenze), nel gennaio 2017 è passato al Brescia, dove è stato impiegato per 14 volte. Ha giocato in tutte le selezioni azzurre, a partire dalla Under 15. È stato il capitano dell’Under 19 – che ha conquistato il secondo posto ai campionati Europei di categoria nel 2016 in Germania – e dell’Under 20, brillante terza ai Mondiali sudcoreani nel maggio scorso, nazionale di cui faceva parte anche Nicolò Barella"

17:30 BARCELLONA, SONDAGGIO PER MBAppé

Non solo Dybala, il Barcellona pensa a Kylian Mbappé in caso di addio di Neymar: secondo le Parisien la dirigenza blaugrana ha incontrato l'agente dell'attaccante francese per conoscere la sua situazione. "Il giocatore non ha accordi con il Real Madrid" ha assicurato il procuratore, anche il Barça vuole iscriversi alla corsa per Mbappé.

16:30 IL CHELSEA NON MOLLA ALEX SANDRO

In Inghilterra sono convinti, il Chelsea vuole ancora Alex Sandro. La Juventus ha rifiutato un'offerta da 60 milioni di euro ma i Blues sono pronti ad alzare la cifra sino a 68 milioni di euro.

15:30 cassano valuterà offerte

Dopo la rescissione del contratto con il Verona, Antonio Cassano non ha intenzione di ritirarsi ed ascolterà eventuali offerte che al momento non sono arrivate. Si parla sempre di Entella, vicina a casa, ma non c'è nulla di concreto.

14:30 ROMA, RIALZO PER MAHREZ

La Roma per Mahrez è arrivata ad offrire al Leicester 30 milioni di euro più bonus, per arrivare a sfiorare i 35 milioni complessivi. I giallorossi aspetteranno altri dieci giorni una risposta degli inglesi, poi vireranno su altri obiettivi.

13:30 Genoa: ecco Centurion

Ricardo Centurion è un giocatore del Genoa. Il fantasista argentino ha firmato con il club rossoblu per i prossimi 4 anni e l'ha annunciato dal suo profilo Instagram. Un ritorno per lui visto che aveva indossato la maglia del Genoa nella stagione 2011-12 collezionando dodici presenze. Si è chiusa così una telenovela durata diversi giorni. Prima l'argentino era arrivato in Italia per sottoporsi alle visite mediche con il club genovese poi la retromarcia per tornare in Argentina e firmare col Boca Juniors. Dopo la frenata col club sudamericano, Centurion ha deciso di accettare nuovamente l'offerta del Genoa che aveva già trovato un intesa con il San Paolo per 5 milioni di euro.

12:30 Lazio, arriva Caicedo

Felipe Caicedo è atterrato a Fiumicino: l'attaccante arriva dall'Espanyol e firmerà un contratto triennale da 1,5 milioni a stagione con la Lazio. Sarà il vice-Immobile, ma sarà annunciato solo dopo l'addio di uno tra Mauricio e Perea che libereranno un posto da extracomunitario.

12:00 Inter, ci siamo

Ausilio e Sabatini sono già rientrati in Italia per accelerare sulle trattative di mercato dell'Inter: la prossima settimana si chiude per Dalbert, terzino sinistro in arrivo dal Nizza, Vecino, centrocampista della Fiorentina per il quale verrà pagata la clausola di 24 milioni, e Karamoh, giovane attaccante esterno del Caen.

11:00 Napoli-Rulli, tutto fermo

Fase di stallo per il trasferimento di Geronimo Rulli dalla Real Sociedad al Napoli: il portiere è la prima scelta di Giuntoli, che però ha bloccato a titolo cautelativo anche Karnezis, l'anno scorso titolare all'Udinese.

10:00 Marsiglia su Kalinic

Secondo L'Equipe, quotidiano sportivo francese, il Marsiglia avrebbe lasciato perdere la pista Bacca e si sarebbe orientata sull'attaccante della Fiorentina, Nikola Kalinic: così sarebne un doppio "dispetto" al Milan, che non riuscirebbe a cedere il colombiano e si vedrebbe costretto ad un'asta per il croato.

09:10 Paletta vicino al Toro

Gabriel Paletta non ha partecipato alla trasferta di Europa League del Milan: il difensore centrale italo-argentino è vicinissimo al Torino. La trattativa è andata avanti indipendentemente da quella mai davvero decollata per il passaggio di Belotti in rossonero.

09:00 Bayern, stop a Inter e Milan

Arriva una nuova doccia gelata per Inter e Milan rispettivamente su Vidal e Renato Sanches. Ecco le parole di Karl-Heinz Rummenigge che ribadisce quanto già detto il giorno prima: "Escludo al 100% la partenza di Arturo, per noi è un calciatore fondamentale. Non ho sentito nessuno dell'Inter fino a questo momento, un'eventuale offerta nerazzurra sarebbe comunque inutile, la decisione di proseguire con Vidal è stata presa tempo fa". Sull'ipotesi Sanches-Milan: "Il ragazzo vorrebbe giocare con continuità, ma al Bayern Monaco non è semplice. Almeno dieci squadre lo prenderebbero al volo, al termine della preparazione faremo una valutazione più approfondita. Se dovessimo cederlo sarebbe solo in prestito". L'ipotesi del prestito, anche se secco (e non oneroso) senza diritto di riscatto, potrebbe comunque stuzzicare i rossoneri.

08:45 Conte e l'ipotesi Inter

Antonio Conte è stato a lungo un obiettivo dell'Inter nella scorsa primavera. A distanza di mesi il tecnico del Chelsea non si espone: "Io vicino all'Inter? Ho deciso di restare al Chelsea, non credo serva fare chiarezza sull'argomento"

08:30 Mourinho vira su Bale

Secondo i media inglesi il Manchester United sta lavorando per riportare Gareth Bale in Premier League: Mourinho, che lo ha stuzzicato nello spogliatoio prima dell'amichevole col Real Madrid, vuole provare a convincere il gallese a lasciare la Spagna.