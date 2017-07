Calciomercato, tutte le trattative della giornata

23:30 LA JUVE OSSERVA SPINAZZOLA

Tra gli esterni in orbita Juventus rimane Spinazzola, di proprietà bianconera ma in prestito biennale all'Atalanta. Paratici è stato in tribuna a Bergamo a vedere l'amichevole tra nerazzurri e Lille (1-0, gol di Cristante) osservando proprio Spinazzola. Gasperini se la ride: "Sono contento, potrà venire a vederlo qui tutto l'anno...".

22:30 JUVE, ANCORA DISTANZA RICHIESTA-OFFERTA PER MATUIDI

A centrocampo rimane Matuidi il nome più caldo per la Juventus ma l'offerta bianconera - 22 milioni più 3 di bonus - è ancora distante dalla richiesta del Psg: 30 milioni di euro.

21:30 "JUVE, ASENSIO SE PARTE DYBALA"

Secondo Don Balon, la Juventus guardarebbe in casa del Real Madrid se Paulo Dybala dovesse andare al Barcellona per sostituire Neymar: obiettivo Marco Asensio, che vuole più spazio ed è cercato da Manchester United ed Arsenal.

20:30 atalanta ancora al lavoro per de roon

L'Atalanta insiste per de Roon: offerti al Middlesborugh 10 milioni di euro più 4 di bonus, il centrocampista olandese vedrebbe bene un ritorno a Bergamo.

19:30 CAIRO: "BELOTTI RESTA"

"In Torino-Juve, sicuramente Belotti giocherà con la maglia granata": lo dice il presidente del Torino Urbano Cairo alla presentazione del nuovo calendario di Serie A, in cui il primo derby sarà proprio quello tra i granata e la Juventus. "Quella sul futuro di Belotti è una domanda che mi farete ancora, lo so. E io continuerò a dire che resta".

18:00 tigres-medel, "mancano i dettagli"

Miguel Ángel Garza, direttore sportivo del club messicano del Lanus ha nel mirino il Pitbull Medel: "Dobbiamo sistemare ancora alcuni dettagli con l'Inter, quelli che non abbiamo potuto finalizzare per i tempi stabiliti in Europa" ha dichiarato a El Grafico.

17:40 l'agente di hysaj: "Contatti con la Juve"

L'agente di Hysaj ha rivelato un retroscena sul suo assistito: "C’è stata una chiacchierata tra Juventus e Napoli ma il club azzurro ha subito frenato la cosa".

17:10 napoli, strama chiama giaccherini

Andrea Stramaccioni chiama Emanuele Giaccherini allo Sparta Praga. Lo riporta idnes.cz, secondo il quale la squadra della capitale ceca è alla ricerca di un esterno d'attacco. Fallito il tentativo per Jonathan Biabiany, si punta tutto sul giocatore reduce da una stagione nella quale è stato poco impiegato al Napoli. L'ostacolo principale, si legge, è rappresentato all'alto ingaggio del giocatore.

16:40 lazio, consigli obiettivo numero uno

Movimenti anche per la porta in casa Lazio, oltre ad Azmoun e agli altri obiettivi per l'attacco. Andrea Consigli (Sassuolo) resta il numero uno della lista, l’alternativa è Eugenio Lamanna (Genoa).

16:00 ufficiale, terim lascia la turchia

Fatih Terim non è più il commissario tecnico della Turchia. La Federcalcio turca ha annunciato con un comunicato l'addio dell' 'Imperatore', al timone della sua Nazionale dal 2013: si trattava del suo terzo mandato, dopo i due precedenti (dal 1993 al 1996 e dal 2005 al 2009).

15:35 parma, colpo di gaudio

Antonio Di Gaudio è un calciatore del Parma

Leggi il comunicatohttps://t.co/iDzQcKX0XG pic.twitter.com/15S1bcLOBY — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 26 luglio 2017

15:15 Verona, 4 cessioni

14:30 Lotito si impone con Keita

Claudio Lotito ha ribadito a Keita che non lo cederà alla Juve: i bianconeri, senza mai trattare direttamente col patron della Lazio, avevano offerto informalmente intorno ai 15 milioni, cifra giudicata inaccettabile dal patron biancoceleste. Al contrario Lotito ha già un accordo di massima con l'Inter che è salita a 22 milioni più 3 di bonus e ora aspetta la risposta di Keita.

13:30 Il Monaco stoppa Mbappé

Vadim Vasilyev, vicepresidente del Monaco, ha smentito un accordo tra il club del Principato e il Real Madrid per la cessione di Kylian Mbappé: "Vi assicuro che non vi è alcun accordo con un club. Abbiamo avuto delle richieste molto importanti per lui, che considero la più grande speranza del calcio mondiale. Stiamo discutendo di un rinnovo con Kylian. E spero che arriverà"

12:50 City, sgambetto Real per Mbappè

Il Manchester City non è sazio e prova un clamoroso sgambetto al Real Madrid per Kylian Mbappé. Il Daily Mirror riferisce di contatti avanzati fra il Chief Executive del City, Ferran Soriano, e il vicepresidente del Monaco Vadim Vasilyev per il 18enne attaccante francese: sulla bilancia 160 milioni di euro. Pep Guardiola crede nel colpaccio: "Il giocatore è ancora del Monaco, tutto può succedere. Il Real non ha niente più di noi". Il tecnico dei Citizens ha parlato personalmente con il giovane attaccante per convincerlo a trasferirsi a Manchester, mentre i dirigenti erano al lavoro per cercare di convincere il Monaco. Nelle ultime ore l'accelerata che potrebbe essere decisiva, perché il Real avrebbe bisogno di piazzare un altro colpo in uscita (Bale?) prima di chiudere la trattativa con i monegaschi.

12:35 fiorentina, piace markovic

La Fiorentina segue da vicino Lazar Markovic del Liverpool: contatti avviati con i Reds, sul giocatore ci sono anche Watford e Leicester.

12:20 Genoa, obiettivo paletta

Il Genoa ha da tempo messo nel mirino Gabriel Paletta, difensore del Milan che vorrebbe rimanere in rossonero. L'italoargentino potrebbe però essere messo sul mercato dal tecnico Vincenzo Montella, con il Torino che appare in prima fila: il Genoa, comunque, monitora la situazione forte dei buoni rapporti con i rossoneri. Lo riporta Il Secolo XIX.

11:55 verona, nuova idea diamanti

Dopo l'addio di Antonio Cassano, il Verona cerca nuova fantasia in avanti e sta pensando ad Alessandro Diamanti, 34enne fantasista toscano in uscita dal Palermo. Lo riporta 'La Gazzetta dello Sport'.

11:25 lazio-caceres, domani le visite?

Martin Caceres ad un passo dall'accordo economico con la Lazio: l'ex Juventus arriva da svincolato e potrebbe già sostenere le visite mediche domani a Roma.

11:00 Ancelotti: "Inter, lascia perdere Vidal"

Carlo Ancelotti fa ancora muro su Arturo Vidal: "Resta qui, ho detto a Sabatini e Spalletti di lasciar perdere". Sembrano tramontate le speranze nerazzurre di riportare il cileno in Serie A con un'altra maglia.

10:00 Piqué-Neymar, la verità

Piqué fa chiarezza sul caso Neymar e sul suo "se queda" ("resta") in conferenza stampa: "La foto che ho postato è stata per i discorsi che ho fatto con Neymar e per quello che ho potuto capire. Non tocca a me però dire cosa farà, quello toccherà a lui. Io spero che resti, quella era una mia speranza, una sensazione. Ad ogni modo niente di ufficiale e non spetta a me parlarne. Quel che ho scritto è ciò che mi piacerebbe e che vorrei fosse. Noi quando parliamo con lui, da amici e da compagni, vogliamo fargli capire che dove si trova tutto è aggiustabile. Ha 25 anni e un talento unico, ha delle opzioni sul tavolo. Alla fine sono cose che ti fanno pensare. Può essere per una questione di soldi, ma non credo. Può essere per un progetto sportivo, allora non c’è posto migliore che il Barcellona. Può essere la questione del ruolo, del poter essere il leader della squadra, visto che qui c’è Leo. È un giocatore unico e il club deve fare tutto il possibile perchè resti. Sul mercato non c'è nessuno come lui". Dichiarazioni che sembrano quasi avvicinare ulteriormente Neymar al Psg...

09:30 Juve, Matuidi sorpassa Can

Secondo i quotidiani sportivi italiani in edicola, Blaise Matuidi avrebbe sorpassato Emre Can nelle priorità della Juve: i bianconeri hanno più volte trattato con il suo agente Raiola, devono trovare la chiave per convincere il Psg. Il centrocampista ha un contratto in scadenza nel 218.

09:00 Coutinho, sì al Barcellona

Coutinho ha detto sì al Barcellona: l'ex trequartista del Liverpool, secondo quanto rivelano i quotidiani catalani, ha già raggiunto un accordo con i blaugrana e ora serve l'intesa tra i club per consentire il cambio di maglia. I Reds hanno rifiutato la prima offerta da 75 milioni.

08:30 Spalletti liquida Jovetic

Luciano Spalletti fa il punto di mercato sulle due situazioni interne più spinose relative all'Inter: "Perisic ha un contratto e lo deve rispettare, se poi arriva una squadra che ci accontenta valuteremo. È un giocatore forte e a noi servono giocatori forti. Jovetic? Ci sono dei giocatori che vogliono avere posto, minuti ed essere protagonisti, però qui non è possibile, bisogna essere chiari e corretti".