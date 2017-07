Calciomercato, tutte le trattative della giornata

09:00 Neymar-Psg, "un ultimo ostacolo"

L'Equipe in prima pagina apre con il futuro di Neymar titolando: "Un ultimo grosso ostacolo". Secondo il quotidiano francese, tutte le parti sono già d'accordo per portare a termine l'affare dell'anno, ma il PSG deve ancora trovare un finanziatore per portare a termine un'operazione completamente fuori dalla norma.

08:50 inter, 50 milioni per Vidal

La Gazzetta dello Sport di questa mattina dedica ampio spazio al mercato dell'Inter titolando: "Assalto a Vidal: pronti 50 milioni". Ieri c'è stato un importante vertice di mercato in Cina tra dirigenti e allenatore. Il club ha deciso di tornare a puntare forte sull'ex centrocampista della Juventus.

08:40 milan, niang resta?

Vincenzo Montella, dopo la buona prestazione contro il Bayern Monaco, non esclude di trattenere Niang al Milan: "Può diventare un giocatore di altissimo livello. Non c’è motivo per non credere in lui".

08:30 Juve-Schick: "Tutto è possibile..."

Patrik Schick alla Juventus non è ancora finita. Nonostante lo stop arrivato dopo le visite mediche sostenute dall'attaccante ceco, infatti, i bianconerir restano vigili. A confermarlo è stato Pavel Nedved, da sempre grande sponsor di Schick, che a margine dell'amichevole contro il Barcellona alla domanda di un ritorno su Schick ha dichiarato: "Tutto è possibile". L'idea della Juventus insomma sarebbe quella di aspettare le nuove visite, a cui Schick verrà probabilmente sottoposto a fine agosto, e sferrare poi l'attacco decisivo. A cambiare radicalmente, però, dovrebbe essere la formula d'acquisto, dato che la Juventus secondo 'La Stampa' stavolta punterebbe su un prestito oneroso (8 milioni) con diritto di riscatto pronto a trasformarsi in obbligo dopo un certo numero di presenze. In tutto questo resta sullo sfondo l'Inter, che nei giorni scorsi aveva trovato un'intesa di massima con la Sampdoria alle stesse condizioni della Juventus (30,5 milioni di euro) ma non ha ancora raggiunto un accordo con il giocatore.