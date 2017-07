Calciomercato, tutte le trattative della giornata

22:10 bacca-marsiglia a una condizione

Carlos Bacca è in uscita dal Milan e secondo quanto scrivono in Francia avrebbe già trovato l'accordo con il Marsiglia, ma al club rossonero non sono ancora arrivate proposte ufficiali. Ancora nessun movimento concreto dunque, ma la società di via Aldo Rossi ha comunicato le proprie condizioni: non si tratterà per un prestito con diritto di riscatto, prima ipotesi dei marsigliesi, ma solo con obbligo.

21:50 Occhio Inter, Mou piomba su Vidal

Non solo l’Inter sulle tracce di Arturo Vidal, centrocampista del Bayern Monaco. Come riportato da Sport1.de, sul cileno ex della Juventus ci sarebbe anche il Manchester United di José Mourinho. Vidal viene considerato il rinforzo ideale per i Red Devils dal tecnico portoghese, ma il Bayern Monaco vorrebbe comunque trattenere il calciatore in Germania, visto che il tecnico Carlo Ancelotti lo reputa un elemento imprescindibile della mediana bavarese.

21:10 crotone, ufficiale izco

Altro colpo Crotone: Izco è rossoblù. Benvenuto Mariano! Serie A TIM https://t.co/CrgQc2Auv9 — FC Crotone (@FcCrotoneOff) 23 luglio 2017

19:20 mahrez, il leicester spara altissimo

La Roma continua il pressing per arrivare a Riyad Mahrez, che accetterebbe di buon grado il trasferimento ai giallorossi. Il Leicester chiede però 45 milioni, mentre l'offerta è per ora di circa 30.

18:30 Fiorentina, addio Milic

Hrvoje Milic saluta la Fiorentina dopo una sola stagione: il terzino sinistro croato arrivato dall'Hajduk Spalato va all'Olympiacos per circa 1,5 milioni. Il club greco ha già dato l'annuncio ufficiale.



18:10 napoli, 20 milioni per rulli

Il Napoli continua a cercare un portiere e Geronimo Rulli è in cima alla lista del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Proseguono i contatti con la Real Sociedad, c'è anche l'offerta degli azzurri: 20 milioni di euro più una percentuale al Manchester City (il club di Guardiola ha un diritto di recompra sul calciatore che scade nel 2018 e che il Napoli vorrebbe eliminare). Ora gli azzurri attendono la risposta del club spagnolo e dell'argentino, che sarebbe disposto a fare anche il vice Reina per una stagione.

17:30 parma, assalto a insigne jr.

Un altro attaccante esterno per il nuovo Parma. E una sorpresa nelle ultime ore: trattativa già bene avviata per Roberto Insigne, classe 1994, pronto per una nuova esperienza in serie B dopo la sfortunata parentesi di Latina. Dialoghi intensi con il Napoli, si può andare abbastanza rapidamente verso la definizione. Su Insigne c’erano altri club di B, Pescara in testa, ma il Parma è uscito allo scoperto per sbaragliare la concorrenza.

16:40 Milan, cutrone resta

Protagonista di una grande partita contro il Bayern Monaco, Patrick Cutrone potrebbe ritagliarsi un posto nella rosa rossonera. Secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'attaccante classe 1998 potrebbe anche restare e giocarsi le sue carte viste anche le tre competizioni in cui sarà impegnato l'undici di Montella.

16:00 Tatarusanu, addio Viola

Ciprian Tatarusanu sta per dire addio alla Serie A: il portiere romeno lascerà la Fiorentina e all'inizio della prossima settimana si trasferirà al Nantes, in Ligue 1, dove sarà allenato da Claudio Ranieri.

14:15 Inter-Vecino, visite mediche

È ormai questione di ore per l'arrivo di Matias Vecino all'Inter. Probabilmente già lunedì il centrocampista sosterrà le visite mediche a Milano per firmare il contratto e raggiungere verosimilmente i compagni in Cina nei giorni successivi. L'uruguaiano sarà acquistato dalla Fiorentina pagando la clausola di 24 milioni.

14:00 "MOURINHO VUOLE VERRATTI"

Josè Mourinho ha messo gli occhi su Marco Verratti. Lo scrive il Mirror, secondo cui i Red Devils avrebbero presentato un'offerta di 60 milioni di sterline (78 mln di euro) al Psg, disposto ad aprire una trattativa solo se nell'operazione venisse inserito Martial, il giovane esterno offensivo francese che piace anche all'Inter (come eventuale contropartita nell'affare Perisic). A condurre la trattativa è il vicepresidente esecutivo dello United, Ed Woodward, che ha un buon rapporto con Mino Raiola.

13:00 MILAN, ANCORA NIENTE ACCORDO PER RENATO SANCHES

Continua lo stallo tra Milan e Bayern Monaco per Renato Sanches. I rossoneri hanno offerto un prestito biennale con diritto di riscatto a 30 milioni di euro mentre i tedeschi, pur accettando la dilazione in due anni, vogliono l'obbligo di riscatto a 40-45 milioni.

12:30 De Gea, niente Real

"Garantisco che in questa stagione non andrà via". José Mourinho esclude l'ipotesi che David De Gea possa lasciare il Manchester United: il portiere già la scorsa estate sembrava a un passo dal Real Madrid.

12:15 Bacca, accordo col Marsiglia

Carlos Bacca ha trovato l'accordo con l'Olympique Marsiglia, ma per il trasferimento manca un passaggio fondamentale: l'intesa tra i club. I francesi sono orientati al prestito secco e non hanno presentato offerte ufficiali al Milan. Da escludere l'ipotesi Lazio che non intende pagare al giocatore un ingaggio da 3,5 milioni.

11:55 INCONTRO TRA BARCELLONA E PADRE DI NEYMAR

Secondo Marca e AS nella notte c'è stato un incontro tra il padre di Neymar e la dirigenza del Barcellona al MetLife Stadium di New Jersey. Sul tavolo, ovviamente la ventilata offerta monstre che il Psg sarebbe pronto a presentare (pagando la clausola rescissoria) per accaparrarsi il capitano dalla Seleçao.

11:30 napoli, raiola punta a insigne

Secondo Repubblica, Mino Raiola punta ad ottenere la procura di Lorenzo Insigne e avrebbe già sondato il terreno tramite il cugino Enzo. Attualmente l'attaccante del Napoli è gestito da Antonio Ottaiano, Fabio Andreotti e Francesco Della Monica e, se decidesse di cambiare, dovrebbe pagare una penale.

11:00 L'UEFA: "PSG, OCCHIO AL FPF SE COMPRI NEYMAR"

Secondo RMC, l'Uefa ha avvertito seriamente il Paris Saint Germain: se comprerà Neymar dal Barcellona aggirando il Fair Play Finanziario, sono pronte severe sanzioni. La clausola per il brasiliano è di 222 milioni di euro, si parla di un ingaggio da 30 milioni ma in Francia assicurano che Di Maria, Lucas e Pastore verrebbero venduti per fare posto a O'Ney.

10:30 ROMA-MAHREZ AD AGOSTO

Nonostante il primo no del Leicester, la Roma non molla la presa su Mahrez. La prima offerta di 25 milioni di euro è stata giudicata bassa, gli inglesi ne vogliono 35 ma i giallorossi credono di poterla spuntare a quota 30. La svolta potrebbe arrivare a metà agosto, prima dell'inizio della Premier League.

10:00 FRANCE FOOTBALL: "INTER, FATTA PER DALBERT"

Secondo France Football, l'Inter ha alzato ancora l'offerta per Dalbert e il Nizza l'ha accettata: il terzino brasiliano arriverebbe per 30 milioni di euro, comprensivi di bonus.

09:30 JUVENTUS DECISA SU EMRE CAN

La Juventus ha deciso il primo obiettivo su cui puntare per il centrocampo: Emre Can. Il tedesco del Liverpool è in scadenza 2018 ma gli inglesi non chiedono meno di 25-30 milioni di euro oltre a rimanere freddi sulla cessione prima di trovarne il sostituto (Klopp vuole Naby Keita ma finora la trattativa non ha avuto successo). Sullo sfondo le ipotesi Matuidi, N'Zonzi e Matic.

09:00 city-danilo, è ufficiale