Calciomercato, tutte le trattative della giornata

10:30 ROMA-MAHREZ AD AGOSTO

Nonostante il primo no del Leicester, la Roma non molla la presa su Mahrez. La prima offerta di 25 milioni di euro è stata giudicata bassa, gli inglesi ne vogliono 35 ma i giallorossi credono di poterla spuntare a quota 30. La svolta potrebbe arrivare a metà agosto, prima dell'inizio della Premier League.

10:00 FRANCE FOOTBALL: "INTER, FATTA PER DALBERT"

Secondo France Football, l'Inter ha alzato ancora l'offerta per Dalbert e il Nizza l'ha accettata: il terzino brasiliano arriverebbe per 30 milioni di euro, comprensivi di bonus.

09:30 JUVENTUS DECISA SU EMRE çAN

La Juventus ha deciso il primo obiettivo su cui puntare per il centrocampo: Emre Çan. Il tedesco del Liverpool è in scadenza 2018 ma gli inglesi non chiedono meno di 25-30 milioni di euro oltre a rimanere freddi sulla cessione prima di trovarne il sostituto (Klopp vuole Naby Keita ma finora la trattativa non ha avuto successo). Sullo sfondo le ipotesi Matuidi, N'Zonzi e Matic.

09:00 city-danilo, è ufficiale